Coreea de Sud își va construi un submarin nuclear în SUA. Anunțul făcut de Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, joi, că i-a dat acordul aliatului său sud-coreean pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, a doua zi după ce Seulul şi Washingtonul au ajuns la un acord comercial, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Le-am dat permisiunea de a construi un submarin cu propulsie nucleară, în loc de submarinele diesel, mai vechi şi mult mai puţin agile, pe care le au în prezent”, a scris Trump pe Truth Social.

„Coreea de Sud îşi va construi submarinul nuclear pe şantierul naval din Philadelphia, chiar aici, în Statele Unite”, a clarificat el într-o postare separată.

„Construcţia navală din ţara noastră va avea o revenire în forţă”, a adăugat el.

Miercuri, preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung i-a cerut lui Donald Trump „să ia o decizie care să permită (Coreei de Sud) să primească combustibil pentru submarinele cu propulsie nucleară”.

„Nu ne propunem să construim submarine înarmate cu arme nucleare”, a explicat el, însă a subliniat avantajele propulsiei nucleare, menţionând că „submarinele diesel au o autonomie mai scurtă de scufundare, ceea ce ne limitează capacitatea de a ţine pasul cu submarinele nord-coreene sau chineze”, i-a spus preşedintele sud-coreean lui Donald Trump.

Preşedintele SUA s-a întâlnit miercuri cu omologul său sud-coreean la Gyeongju, în Coreea de Sud, şi a anunţat finalizarea unui acord comercial cu Seulul.

Potrivit Seulului, acordul prevede o reducere la 15% a taxelor vamale la automobile impuse reciproc de cele două ţări, un plan de investiţii sud-coreean de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, „inclusiv 200 de miliarde de dolari în numerar şi 150 de miliarde de dolari pentru cooperare în sectorul construcţiilor navale”.

