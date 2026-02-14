Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a accelerat o schimbare majoră în echilibrul geopolitic global, arată o analiză a voturilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Numărul statelor care votează constant alături de SUA s-a prăbușit, în timp ce blocul pro-China a rămas stabil, semn că Washingtonul se îndepărtează de aliații tradiționali, iar centrul de greutate al puterii globale se mută tot mai mult spre Beijing, scrie The Guardian.

Potrivit unui raport realizat de Focal Data, agenda „America First” începe să redeseneze harta diplomatică a lumii în favoarea Chinei.

Datele indică faptul că, în 2026, centrul de greutate geopolitic este mai departe de Washington și mai aproape de Beijing decât în orice alt moment din acest secol.

Prăbușirea taberei pro-SUA

Analiza a folosit voturile din Adunarea Generală a ONU drept indicator al alinierii geopolitice. Țările care votează constant la fel în cazul rezoluțiilor controversate sunt considerate a avea interese comune.

Comparând anii administrației Trump, inclusiv primul mandat, cu perioadele Barack Obama și Joe Biden, numărul statelor puternic aliniate cu SUA a scăzut de la 46 la doar șapte.

În același timp, blocul de 73 de țări care votează în mod constant alături de China a rămas în mare parte intact.

Deși multe dintre statele considerate tradițional aliate ale Washingtonului încă votează împreună cu SUA, o fac tot mai rar. Canada, Coreea de Sud, Japonia, Germania și Regatul Unit s-au îndepărtat semnificativ de pozițiile americane în 2025.

Raportul acordă fiecărei țări un scor de aliniere, de la +1, pentru vot constant cu China, la -1, pentru vot constant cu SUA.

Ucraina și Gaza, puncte de ruptură

Un moment-cheie a fost votul din februarie 2025 privind Ucraina, când SUA s-au alăturat Rusiei, Belarusului și Coreei de Nord pentru a respinge o rezoluție care condamna Rusia pentru războiul din Ucraina.

În iunie 2025, Washingtonul a votat împotriva unei rezoluții care cerea protejarea civililor și respectarea obligațiilor legale și umanitare în Gaza. Majoritatea țărilor occidentale au susținut adoptarea rezoluției, iar China a votat în favoare.

SUA au blocat, de asemenea, prin veto, o rezoluție a Consiliului de Securitate care solicita un armistițiu necondiționat, poziționându-se diferit față de Rusia, China, Franța și Regatul Unit.

Divergențe au apărut și pe teme precum mediul, sănătatea și migrația, unde China și majoritatea statelor occidentale au susținut anumite rezoluții, în timp ce SUA s-au opus.

Aliații tradiționali se îndepărtează de Washington

Potrivit raportului, alinierea Regatului Unit cu SUA în voturile ONU este la cel mai scăzut nivel de la începutul înregistrărilor, cu o scădere accentuată în ultimul an. În 2025, doar Argentina și Israel au fost considerate aliniate cu administrația Trump.

Statele NATO și partenerii europeni, odinioară baza influenței globale americane, votează tot mai puțin consecvent alături de Washington, pe fondul pozițiilor tot mai controversate adoptate de SUA pe scena internațională.

În paralel, China și-a menținut alianțele și a cultivat noi relații diplomatice, inclusiv prin vizite la nivel înalt din partea Canadei și Regatului Unit, pentru prima dată în opt ani.

Centrul de greutate se mută spre Beijing

La nivel regional, Asia, Africa și America de Sud tind să fie mai aliniate cu China, deși America de Sud s-a apropiat temporar de SUA în timpul primului mandat al lui Trump.

Potrivit autorului raportului, Patrick Flynn, influența Chinei este comparabilă cu „un stup de albine, difuz și greu de destabilizat”, în timp ce influența SUA seamănă cu „un turn Jenga”, dependent de un bloc european care se îndepărtează rapid.

Analiza arată că economiile cu cea mai rapidă creștere sunt mai apropiate de Beijing decât de Washington. Dacă tendința continuă, centrul de greutate al puterii globale s-ar putea muta pentru prima dată în zona de influență a Chinei la sfârșitul anilor 2030.

