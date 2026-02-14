Live TV

Analiză Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele Chinei. Washingtonul, mai izolat ca niciodată

Data publicării:
photo-collage.png (64)
Donald Trump și Xi Jinping, în timpul unei întâlniri oficiale. Foto: Getty Images
Din articol
Prăbușirea taberei pro-SUA Ucraina și Gaza, puncte de ruptură Aliații tradiționali se îndepărtează de Washington Centrul de greutate se mută spre Beijing

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a accelerat o schimbare majoră în echilibrul geopolitic global, arată o analiză a voturilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Numărul statelor care votează constant alături de SUA s-a prăbușit, în timp ce blocul pro-China a rămas stabil, semn că Washingtonul se îndepărtează de aliații tradiționali, iar centrul de greutate al puterii globale se mută tot mai mult spre Beijing, scrie The Guardian.

Potrivit unui raport realizat de Focal Data, agenda „America First” începe să redeseneze harta diplomatică a lumii în favoarea Chinei.

Datele indică faptul că, în 2026, centrul de greutate geopolitic este mai departe de Washington și mai aproape de Beijing decât în orice alt moment din acest secol.

Prăbușirea taberei pro-SUA

Analiza a folosit voturile din Adunarea Generală a ONU drept indicator al alinierii geopolitice. Țările care votează constant la fel în cazul rezoluțiilor controversate sunt considerate a avea interese comune.

Comparând anii administrației Trump, inclusiv primul mandat, cu perioadele Barack Obama și Joe Biden, numărul statelor puternic aliniate cu SUA a scăzut de la 46 la doar șapte.

În același timp, blocul de 73 de țări care votează în mod constant alături de China a rămas în mare parte intact.

Deși multe dintre statele considerate tradițional aliate ale Washingtonului încă votează împreună cu SUA, o fac tot mai rar. Canada, Coreea de Sud, Japonia, Germania și Regatul Unit s-au îndepărtat semnificativ de pozițiile americane în 2025.

Raportul acordă fiecărei țări un scor de aliniere, de la +1, pentru vot constant cu China, la -1, pentru vot constant cu SUA.

Ucraina și Gaza, puncte de ruptură

Un moment-cheie a fost votul din februarie 2025 privind Ucraina, când SUA s-au alăturat Rusiei, Belarusului și Coreei de Nord pentru a respinge o rezoluție care condamna Rusia pentru războiul din Ucraina.

În iunie 2025, Washingtonul a votat împotriva unei rezoluții care cerea protejarea civililor și respectarea obligațiilor legale și umanitare în Gaza. Majoritatea țărilor occidentale au susținut adoptarea rezoluției, iar China a votat în favoare.

SUA au blocat, de asemenea, prin veto, o rezoluție a Consiliului de Securitate care solicita un armistițiu necondiționat, poziționându-se diferit față de Rusia, China, Franța și Regatul Unit.

Divergențe au apărut și pe teme precum mediul, sănătatea și migrația, unde China și majoritatea statelor occidentale au susținut anumite rezoluții, în timp ce SUA s-au opus.

Aliații tradiționali se îndepărtează de Washington

Potrivit raportului, alinierea Regatului Unit cu SUA în voturile ONU este la cel mai scăzut nivel de la începutul înregistrărilor, cu o scădere accentuată în ultimul an. În 2025, doar Argentina și Israel au fost considerate aliniate cu administrația Trump.

Statele NATO și partenerii europeni, odinioară baza influenței globale americane, votează tot mai puțin consecvent alături de Washington, pe fondul pozițiilor tot mai controversate adoptate de SUA pe scena internațională.

În paralel, China și-a menținut alianțele și a cultivat noi relații diplomatice, inclusiv prin vizite la nivel înalt din partea Canadei și Regatului Unit, pentru prima dată în opt ani.

Centrul de greutate se mută spre Beijing

La nivel regional, Asia, Africa și America de Sud tind să fie mai aliniate cu China, deși America de Sud s-a apropiat temporar de SUA în timpul primului mandat al lui Trump.

Potrivit autorului raportului, Patrick Flynn, influența Chinei este comparabilă cu „un stup de albine, difuz și greu de destabilizat”, în timp ce influența SUA seamănă cu „un turn Jenga”, dependent de un bloc european care se îndepărtează rapid.

Analiza arată că economiile cu cea mai rapidă creștere sunt mai apropiate de Beijing decât de Washington. Dacă tendința continuă, centrul de greutate al puterii globale s-ar putea muta pentru prima dată în zona de influență a Chinei la sfârșitul anilor 2030.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maga hat
Ce organizații „conservatoare” și pro-MAGA vor finanța SUA în Europa (POLITICO)
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz. Macron: „Europa să-și definească regulile de coexistență cu Rusia”
donald trump
Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se mişte” pentru a obţine un acord de pace cu Rusia
drapelul chinei
China pretinde că este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent
Recomandările redacţiei
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României...
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă...
Zonele cele mai poluate din România. Foto Getty Images
Harta calității aerului în orașele din România: Bucureștiul, pe...
Ultimele știri
Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe
Riscăm un al Treilea Război Mondial și totuși: „Alegătorii sunt puțin dispuși să facă compromisuri pentru securitatea militară”
Cum vrea un oraș din vestul țării să-i împiedice pe șoferi să mai parcheze pe trotuare și spații verzi. Oamenii se revoltă: „E penibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fostul patron de la Poli Timișoara a murit
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Ce bani pierzi la pensie în 2026 dacă ai între 1.200 lei și 6.000 lei? Toți pensionarii afectați. Anunț BNR
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online