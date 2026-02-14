Ce organizații „conservatoare” și pro-MAGA vor finanța SUA în Europa (POLITICO)

Statele Unite își reorientează programul de finanțare externă pentru a sprijini organizații europene aliniate ideologic cu mișcarea MAGA (Make America Great Again), iar mai multe think tank-uri și grupuri conservatoare sau de extremă dreapta și-au exprimat interesul pentru astfel de fonduri, relatează POLITICO.

Oficiali ai Departamentului de Stat au purtat discuții preliminare cu reprezentanți ai think tank-ului francez Western Arc, lansat recent și care susține MAGA, precum și cu organizația britanică Free Speech Union. Inițiativele au fost influențate de o listă transmisă autorităților americane de Heritage Foundation, care a identificat organizații europene „cu viziuni similare”.

Alte grupuri din Italia și Bruxelles au declarat că ar fi interesate de sprijin din partea acestei administrații americane, pe care o consideră un aliat, relatează Politico.

POLITICO a discutat cu reprezentanții unui număr de 10 grupuri de reflecție și grupuri politice europene, toate aliniate într-un fel sau altul cu politica de extremă dreapta. Aceștia au descris un ecosistem în plină expansiune al organizațiilor aliniate ideologic, care s-au profesionalizat rapid în ultimii ani și care lucrează pentru a construi o cooperare cu grupuri similare de peste Atlantic.

Având în vedere că al doilea mandat al președintelui american Donald Trump le oferă naționaliștilor europeni și conservatorilor radicali un campion la conducerea celei mai mari puteri economice și militare din lume, grupurile de pe ambele maluri ale Atlanticului vor să profite de moment. Ambiția lor este de a reutiliza instrumentele de soft power pe care America le-a folosit odată pentru a răspândi evanghelia liberalismului, pentru a-și extinde influența și puterea și, în cele din urmă, pentru a reconstrui Occidentul după chipul și asemănarea lor – un proiect pe care ambele părți îl numesc „alianță civilizațională”.

Legătura franceză

Nicolas Conquer, fost director media al Republicans Overseas France, a lansat în decembrie, la Paris, Western Arc, un think tank care se autodescrie ca fiind „inspirat de MAGA”. Conquer, cetățean franco-american, a declarat că a discutat cu mai mulți oficiali ai Departamentului de Stat al SUA despre proiecte specifice care ar putea primi finanțare.

Western Arc se angajează să conecteze „idei, oameni și proiecte” de-a lungul Atlanticului pentru a „organiza renașterea civilizației occidentale”. Declarația sa de misiune se aliniază îndeaproape cu limbajul din Strategia de securitate națională a SUA, publicată la începutul aceleiași luni, precum și cu un eseu anterior al lui Samuel Samson, consilier senior al Departamentului de Stat al SUA.

Conquer a declarat că a fost în contact cu Samson și alți reprezentanți ai Departamentului de Stat al SUA în ultimele luni și că a explorat idei pentru proiecte de interes reciproc, cum ar fi cartografierea părților interesate sau călătorii transatlantice pentru grupuri țintă, inclusiv în jurul celebrării a 250 de ani de la independența SUA în luna iulie a acestui an.

„Există această logică, pe care o consider foarte sănătoasă, a finanțării bazate pe proiecte”, a spus Conquer.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns la o listă detaliată de întrebări. Însă, ca răspuns la o întrebare privind finanțarea de către SUA a organizațiilor europene, un purtător de cuvânt a declarat: „Este vorba de o utilizare transparentă și legală a resurselor pentru promovarea intereselor și valorilor SUA în străinătate”.

Samson a ținut prima pagină a ziarelor anul trecut pentru că a propus utilizarea fondurilor contribuabililor americani pentru a o sprijini pe lidera de extremă dreapta Marine Le Pen. El a călătorit în capitalele europene în luna mai a anului trecut pentru a se întâlni cu ONG-uri și grupuri ale societății civile.

Oficialii Departamentului de Stat al SUA au contactat Fundația Heritage în a doua jumătate a anului trecut pentru a întreba care organizații din Europa ar fi ținte viabile pentru finanțare, a declarat Paul McCarthy, cercetător senior la Fundația Heritage.

„Am sugerat câteva instituții, doar câteva nume de organizații la sfârșitul verii, începutul toamnei. Și poate că asta a stat la bază”, a spus el.

Suma de bani discutată la acel moment era „micuță”. Asta înainte ca Strategia de Securitate Națională a SUA să stabilească o politică de „cultivare a rezistenței” în Europa și de susținere a organizațiilor care se opuneau „cenzurii” de stânga și politicilor de migrație care, potrivit acesteia, „transformau continentul și creau conflicte”.

„Odată ce au obținut aprobarea în strategia națională, proiectul a început să prindă avânt”, a spus McCarthy, subliniind totodată că nu are cunoștințe anume despre ultimele planuri ale Departamentului de Stat.

Săptămâna trecută, FT a relatat că subsecretarul de Stat american Sarah Rogers promova un program de finanțare pentru think tank-uri și institute, cu accent pe Londra, Bruxelles, Paris și Berlin. În decembrie, ea s-a întâlnit cu Toby Young, un comentator social britanic și fondator al Free Speech Union.

„Am discutat despre posibilitatea ca Departamentul de Stat să finanțeze unele dintre organizațiile surori ale FSU din alte părți ale lumii, dar nu și organizația pe care o conduc eu”, a spus Young. El nu a vrut să precizeze la ce organizații se referă, dar British Free Speech Union este afiliată cu organisme similare din Australia, Canada, Africa de Sud și Noua Zeelandă, ceea ce indică faptul că planurile Departamentului de Stat al SUA nu se limitează la Europa.

Tradiția americană

Finanțarea instituțiilor europene de către guvernul SUA nu este un fenomen nou: pe tot parcursul perioadei postbelice, SUA au sprijinit proiecte care promovau idealurile democratice și liberalismul în stil american. Începând cu anii 1950, Radio Europa Liberă a difuzat mesajul libertății capitaliste în Europa de Est, totul pe banii contribuabililor americani.

Acest lucru, împreună cu finanțarea filantropică a SUA, a ajutat multe think tank-uri și alte organizații bazate pe valorile liberale mainstream să înflorească în Europa. Multe dintre ele au devenit centre de politici cu rețele extinse, care au acționat ca un pseudo-serviciu public, elaborând rapoarte și legi care puteau fi transpuse în proclamații ministeriale.

Dreapta a luat notă de această strategie.

„A fost o vreme când dreapta era incredibil de neprofesionistă, neconectată și atât de preocupată de propriile probleme naționale încât îi era foarte greu să vadă dincolo de acestea”, a spus John O’Brien, șeful departamentului de comunicare al MCC Bruxelles, un think tank finanțat de un institut educațional privat din Ungaria, care are legături strânse cu guvernul lui Viktor Orbán, aliat al lui Trump.

Situația s-a schimbat rapid, a spus O'Brien. Deși, spre deosebire de multe rețele de instituții progresiste, dreapta nu a creat încă un grup WhatsApp pentru colaborare – „Dacă există, noi nu facem parte din el”, a spus O'Brien –, activiștii și gânditorii de dreapta se întâlnesc regulat la evenimente importante, precum seria de summituri CPAC și NatCon.

De asemenea, se invită reciproc să co-organizeze întâlniri sau să participe la evenimente în calitate de panelisti. Din partea SUA, The Heritage Foundation, care a elaborat planul guvernamental Project 2025 al lui Trump, este un oaspete frecvent al dreptei europene.

Marți, McCarthy de la The Heritage Foundation a apărut într-un panel la Roma, co-găzduit împreună cu Fondazione Machiavelli. McCarthy a spus că The Heritage Foundation promovează legăturile cu grupuri din Europa prin organizarea de summituri comune și cercetare. Scopul lor este de a respinge „federalismul european” și „nebunia tranziției verzi”, promovând în același timp o viziune pentru familii care exclude cuplurile homosexuale, drepturile transsexualilor și promovează rate de natalitate mai ridicate.

Colaborarea dintre astfel de grupuri este „în creștere”, a declarat președintele Fondazione Machiavelli, Daniele Scalea. Pe site-ul său web, centrul promovează parteneriate oficiale sau memorandumuri semnate cu o serie de alte grupuri de dreapta: The Heritage Foundation, Jerusalem Institute for Strategy and Security, Oeconomus Economic Research Foundation din Ungaria și Center for Fundamental Rights, care organizează CPAC.

„Dar este mai degrabă o prietenie”, a spus el. „Deoarece avem misiuni comune, împărtășim valori și viziuni comune asupra viitorului... Nu suntem legați formal, nu avem legături instituționale, nu facem schimb de bani sau resurse... Lucrăm împreună pentru că acest lucru este mai eficient pentru toți ceilalți.”

Scalea a adăugat că institutul său are „multe lucruri în comun cu administrația Trump”.

Până în prezent, el nu a primit informații directe de la guvernul SUA cu privire la finanțarea acordată organizațiilor precum a sa, dar a spus că va analiza orice propunere de finanțare. „Vom vedea. Dar, deocamdată, nu avem nicio oportunitate concretă sau ceva de analizat.”

„Independența europeană”

Anul acesta, Trump a alimentat tensiunile existente între Europa și SUA, făcând presiuni asupra Danemarcei să cedeze controlul asupra Groenlandei, cea mai mare insulă din lume. Acest lucru a determinat multe grupuri de dreapta să se afle într-o situație delicată, între apărarea suveranității europene și menținerea alianței ideologice cu Casa Albă.

Însă apelurile la „independența europeană” lansate de lideri precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-au oferit celor de dreapta ocazia de a se prezenta ca adevărații apărători ai alianței occidentale.

„Este foarte important, mai ales în acest moment, să menținem unitatea în interiorul lumii occidentale”, a declarat Francesco Giubilei, președintele Nazione Futura, un alt think tank italian care a încheiat un parteneriat cu The Heritage Foundation. „Nu este ușor. Înțelegem că, uneori, poziția lui Trump este diferită de cea a Europei. Dar credem că, dacă în acest moment creăm o diviziune între Statele Unite și Europa, facem un favor Chinei și Rusiei.”

Unele dintre organizațiile contactate de POLITICO au declarat că nu sunt interesate de finanțare din partea unui guvern străin. Dar acolo unde legile europene interzic finanțarea directă a partidelor politice din străinătate, unele dintre ele găsesc alte modalități de colaborare.

Gerald Otten, legislator al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a călătorit la Washington în ianuarie, ca parte a unei delegații a Bundestagului german. Înainte de vizita sa, el fusese invitat de ambasada SUA pentru a discuta despre o posibilă colaborare. Oficialii AfD intenționează să călătorească în SUA pentru un eveniment din martie, numit „contra Davos” de către membra republicană a Congresului Anna Paulina Luna.

Markus Frohnmaier, un important legislator AfD în domeniul politicii externe și administrator al co-președintei Alice Weidel, se va întâlni cu Rogers cu ocazia Conferinței de securitate de la München din această săptămână.

Scalea, de la Fondazione Machiavelli, a declarat că prezența lui Trump la Casa Albă a dat grupurilor din Europa sentimentul că nu mai sunt marginalizate.

„Avem un aliat, o voce puternică”, a spus el. „Nu este doar o teorie a conspirației faptul că spunem că migrația în masă ne slăbește ca națiune, ci este ceva ce spune și liderul alianței noastre. Acest lucru este evident util pentru noi.”













