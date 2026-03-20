Costuri uriașe în războiul din Orientul Mijlociu. Cât a cheltuit armata israeliană în primele 20 de zile de conflict

Atac asupra unui depozit de petrol din Teheran, Iran, 7 martie. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Armata israeliană a cheltuit în primele 20 de zile ale războiului împotriva Iranului în jur de 6,4 miliarde de dolari, scrie cotidianul Haaretz, care citează surse rămase anonime, transmite vineri agenţia turcă Anadolu, citată de Agerpres. 

Potrivit Haaretz, cheltuielile zilnice au fost în această perioadă de circa un miliard de şekeli (aproximativ 320 milioane de dolari).

Bugetul total alocat pentru război se ridică la circa 39 miliarde de şekeli (aprox. 12,5 miliarde de dolari), sursele remarcând că ritmul actual al cheltuielilor ar permite realizarea de proiecţii cu privire la durata campaniei.

Conform Haaretz, armata se pregăteşte să solicite fonduri suplimentare.

Guvernul israelian a aprobat duminică o alocare bugetară de urgenţă pentru achiziţia de „materiale de securitate urgente” pe fondul informaţiilor despre un deficit în creştere în ce priveşte rachetele interceptoare.

Conform postului de televiziune Canal 12, se aşteaptă ca guvernul să suplimenteze bugetul de cheltuieli pentru a finanţa achiziţiile.

Aceste cifre contribuie la o imagine tot mai amplă a costurilor financiare ale conflictului. Statele Unite au cheltuit aproximativ 12 miliarde de dolari de la începutul operaţiunilor militare, a declarat duminică Kevin Hassett, consilier economic al Casei Albe. Pentagonul a solicitat, separat, Casei Albe să aprobe un pachet suplimentar de finanţare de peste 200 de miliarde de dolari care să fie prezentat Congresului.

Loviturile americano-israeliene împotriva Iranului au debutat la 28 februarie şi au făcut până acum în jur de 1.300 de morţi, printre care şi liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

