Live TV

Cu orice preț. Lukașenko insistă să se exploateze terenurile contaminate de explozia de la Cernobîl, la 40 de ani de la accident

Data publicării:
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului. Foto: Profimedia
Din articol
Reabilitarea terenurilor Avertismentul cercetătorilor

Belarus ar trebui să „reabiliteze” terenurile contaminate de dezastrul de la Cernobîl pentru utilizare agricolă „cu orice preț”, a declarat președintele Aleksandr Lukașenko cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la accident, potrivit publicației regionale poloneze Centrum Europy, citate de TVPWorld.

Pe 26 aprilie 1986, reactorul nr. 4 de la centrala nucleară de la Cernobîl, situată pe teritoriul actualei Ucraine, a explodat în timpul unui test, eliberând cantități mari de material radioactiv în atmosferă.

Belarus a suportat o mare parte din consecințele dezastrului, aproximativ 23% din teritoriul său rămânând contaminat, inclusiv aproximativ 1,8 milioane de hectare de teren agricol.

Autoritățile au trasat o rețea de zone afectate de radiații și de excludere în mari părți din sudul Belarusului, lângă granița cu Ucraina, scoțând din uz peste 265.000 de hectare de teren agricol, potrivit evaluărilor locale.

Luni, președintele Lukașenko a vizitat o fermă de stat din regiunea Gomel din sud, o zonă încă afectată de precipitațiile radioactive de la Cernobîl, la o zi după împlinirea a 40 de ani de la dezastru, relatează Centrum Europy.

În timpul vizitei, președintele belarus a subliniat necesitatea de a readuce mai multe terenuri în uz agricol.

„Trebuie să reînviem aceste terenuri, indiferent de costuri”, ar fi spus el. „Trebuie să recuperăm terenurile pe care le aveam în perioada sovietică. Și putem face asta.”

Reabilitarea terenurilor

Belarusul a readus treptat în circuitul agricol zonele mai puțin contaminate începând din 1993, iar aproximativ 20.500 de hectare sunt cultivate în prezent, potrivit oficialilor belaruși.

Lukașenko a declarat că guvernul său introduce un nou sistem pentru a reface ceea ce el a numit „așa-numitele terenuri de la Cernobîl”, argumentând că problema a fost odată „politizată” atunci când terenurile au fost scoase din uz și că acum este dificil să se revină asupra acelor decizii.

El a spus că autoritățile au elaborat un cadru pentru a evalua fiecare district și parcelă și pentru a construi ferme de lapte în jurul cărora terenurile ar putea fi utilizate în siguranță pentru producția de furaje.

Avertismentul cercetătorilor

În 2025, aproximativ 875 de hectare excluse anterior după dezastrul din 1986 au fost readuse la utilizare agricolă în regiunea Gomel, iar în primele patru luni ale anului 2026, alte 1.319 hectare au fost restaurate, documentația pentru încă 300 de hectare fiind în curs de elaborare, potrivit Irinei Romanciuk, de la departamentul de siguranță nucleară al Belarusului.

Cercetătorii avertizează că anumite părți ale zonei de excludere mai largi de la Cernobîl nu vor fi complet sigure timp de multe mii de ani, deși se preconizează că nivelurile de radiații din zonele contaminate vor scădea semnificativ în următoarele câteva secole, pe măsură ce radionuclizii cheie se dezintegrează.

Experții și grupurile de mediu avertizează, de asemenea, că reintroducerea prea timpurie a terenurilor în circuitul agricol sau forestier ar putea redistribui particulele radioactive și răspândi contaminarea în zone anterior mai puțin afectate, prezentând riscuri pentru sănătatea umană și ecosisteme.

Accidentul de la Cernobîl este considerat cel mai grav dezastru nuclear din istorie, cu sute de mii de persoane strămutate și milioane de oameni din întreaga fostă Uniune Sovietică afectați de consecințele sale.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Preşedintele Nicuşor Dan participă azi la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări
Șeful Trezoreriei SUA afirmă că blocada va obliga în curând Iranul să „își reducă producția de petrol”
De la ce vârstă devine obligatorie grădinița și cine are prioritate la înscriere. Cum afectează lipsa grupelor intrarea la școală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
Cancan
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul...
Fanatik.ro
Schema prin care Andrew Tate a rămas cu permisul de conducere după ce a fost prins cu 196 km/h. Cazul ajunge...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga
Adevărul
Victor Ponta îi recomandă liderului AUR să-şi „cizeleze” discursul despre șeful statului: „George, nu mai...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Elena Lasconi își caută consilier personal. Anunțul postat pe rețelele sociale a stârnit reacții ample: „Un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Victor Ponta, mesaj pentru PSD: „Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR, dar sunt și de părere că...
Newsweek
Casa de Pensii a anunțat prețul pentru tratamentele balneare. Cum obțin pensionarii o reducere de 2.300 lei?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale