Cu orice preț. Lukașenko insistă să se exploateze terenurile contaminate de explozia de la Cernobîl, la 40 de ani de la accident

Belarus ar trebui să „reabiliteze” terenurile contaminate de dezastrul de la Cernobîl pentru utilizare agricolă „cu orice preț”, a declarat președintele Aleksandr Lukașenko cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la accident, potrivit publicației regionale poloneze Centrum Europy, citate de TVPWorld.

Pe 26 aprilie 1986, reactorul nr. 4 de la centrala nucleară de la Cernobîl, situată pe teritoriul actualei Ucraine, a explodat în timpul unui test, eliberând cantități mari de material radioactiv în atmosferă.

Belarus a suportat o mare parte din consecințele dezastrului, aproximativ 23% din teritoriul său rămânând contaminat, inclusiv aproximativ 1,8 milioane de hectare de teren agricol.

Autoritățile au trasat o rețea de zone afectate de radiații și de excludere în mari părți din sudul Belarusului, lângă granița cu Ucraina, scoțând din uz peste 265.000 de hectare de teren agricol, potrivit evaluărilor locale.

Luni, președintele Lukașenko a vizitat o fermă de stat din regiunea Gomel din sud, o zonă încă afectată de precipitațiile radioactive de la Cernobîl, la o zi după împlinirea a 40 de ani de la dezastru, relatează Centrum Europy.

În timpul vizitei, președintele belarus a subliniat necesitatea de a readuce mai multe terenuri în uz agricol.

„Trebuie să reînviem aceste terenuri, indiferent de costuri”, ar fi spus el. „Trebuie să recuperăm terenurile pe care le aveam în perioada sovietică. Și putem face asta.”

Reabilitarea terenurilor

Belarusul a readus treptat în circuitul agricol zonele mai puțin contaminate începând din 1993, iar aproximativ 20.500 de hectare sunt cultivate în prezent, potrivit oficialilor belaruși.

Lukașenko a declarat că guvernul său introduce un nou sistem pentru a reface ceea ce el a numit „așa-numitele terenuri de la Cernobîl”, argumentând că problema a fost odată „politizată” atunci când terenurile au fost scoase din uz și că acum este dificil să se revină asupra acelor decizii.

El a spus că autoritățile au elaborat un cadru pentru a evalua fiecare district și parcelă și pentru a construi ferme de lapte în jurul cărora terenurile ar putea fi utilizate în siguranță pentru producția de furaje.

Avertismentul cercetătorilor

În 2025, aproximativ 875 de hectare excluse anterior după dezastrul din 1986 au fost readuse la utilizare agricolă în regiunea Gomel, iar în primele patru luni ale anului 2026, alte 1.319 hectare au fost restaurate, documentația pentru încă 300 de hectare fiind în curs de elaborare, potrivit Irinei Romanciuk, de la departamentul de siguranță nucleară al Belarusului.

Cercetătorii avertizează că anumite părți ale zonei de excludere mai largi de la Cernobîl nu vor fi complet sigure timp de multe mii de ani, deși se preconizează că nivelurile de radiații din zonele contaminate vor scădea semnificativ în următoarele câteva secole, pe măsură ce radionuclizii cheie se dezintegrează.

Experții și grupurile de mediu avertizează, de asemenea, că reintroducerea prea timpurie a terenurilor în circuitul agricol sau forestier ar putea redistribui particulele radioactive și răspândi contaminarea în zone anterior mai puțin afectate, prezentând riscuri pentru sănătatea umană și ecosisteme.

Accidentul de la Cernobîl este considerat cel mai grav dezastru nuclear din istorie, cu sute de mii de persoane strămutate și milioane de oameni din întreaga fostă Uniune Sovietică afectați de consecințele sale.

Editor : M.C