Live TV

Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB

Data actualizării: Data publicării:
d trump si miss universe 2013, la moscova
Donald Trump a fost la concursul Miss Universe de la Moscova, în 2013. Foto: Profimedia
Din articol
Încercări de presiuni asupra SUA Fost agent KGB: Trump, recrutat sub numele de „Krasnov”

Rusia și Kazahstan dețin amândouă informații compromițătoare despre președintele american Donald Trump, afirmă fostul șef al serviciilor de securitate din Kazahstan, care a fost ofițer KGB la Moscova în anii 1980. Nu este prima dată când Alnur Mussayev face aceste afirmații, însă acum aduce noi amănunte și detaliază episodul Trump la Moscova, 

Într-un interviu acordat postului ucrainean Espreso TV, Mussayev a reiterat o afirmație pe care o susține public de ani de zile, și anume că există un dosar al Kremlinului conținând materiale video compromițătoare din perioada în care Trump a stat la hotelul Ritz-Carlton din Moscova, în 2013. Trump venise la Moscova înainte de prima sa candidatură la președinția SUA pentru a fi prezent la concursul Miss Universe.

În ultimul interviu, însă, Mussayev a adăugat câteva detalii importante referitoare la faptul că și Kazahstanul se află în posesia aceluiași kompromat (un cuvânt compus, „material compromițător”), scrie Kyiv Post.

Fostul ofițer KGB a repetat afirmația că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) se află în posesia unor înregistrări video, probabil de natură sexuală, din perioada în care Trump a stat la hotelul Ritz-Carlton în Moscova, în 2013. El susține, de asemenea, că și Comitetul Național de Securitate (KNB) din Kazahstan se află în posesia acestor fișiere.

„Aceste fișiere au fost utilizate de fostul președinte al Comitetului Național de Securitate, Karim Massimov, în timpul unei întâlniri cu secretarul de stat [al SUA], Rex Tillerson, în Statele Unite” , a declarat Mussayev în interviu, potrivit Kyiv Post.

Întâlnirea a avut loc în octombrie 2017, în primul mandat al lui Donald la Casa Albă.

Încercări de presiuni asupra SUA

Când a fost întrebat cum a intrat Kazahstanul în posesia înregistrării video compromițătoare, Mussayev a explicat: „Evenimentul organizat de Trump la Moscova, concursul Miss Universe, la care se pare că a participat și [Aras] Agalarov, un oligarh rus cunoscut de origine azeră, a avut loc atât în Crocus City, care aparținea lui Agalarov, cât și la Hotelul Ritz, care aparținea și aparține în continuare lui Bulat Temuratov, un oligarh kazah apropiat de președintele (kazah Nursultan) Nazarbaev. Tot ce a fost filmat la Hotelul Ritz aparținea kazahilor”.

Mussayev a adăugat: „Serviciile speciale ruse au folosit echipamente de supraveghere în camere. În afară de ruși, informațiile au ajuns și la Comitetul Național de Securitate al Kazahstanului, prin intermediul lui Bulat Temuratov”.

Apoi, în 2017, explică Mussayev, Kazahstanul a încercat să folosească kompromatul ca pârghie asupra administrației Trump pentru a îmbunătăți relațiile dintre SUA și Kazahstan.

„Efectul a fost complet opus”, a spus Mussayev. „Probabil vă amintiți ce evenimente au avut loc în 2022. Poporul [kazah] de acolo s-a revoltat din cauza deteriorării condițiilor materiale. Unele clădiri au fost distruse. Rusia a trimis divizia Pskov pentru a asigura securitatea. Cel mai important, a avut loc o ciocnire între Nazarbaev și [Kassym-Jomart] Tokayev, noul președinte. Și, din anumite motive, Karim Massimov, șeful KBN, a fost învinuit.”

Mussayev a adăugat că, în opinia sa, „Putin a influențat foarte activ această situație, astfel încât principala victimă să fie Karim Massimov, care a încercat să folosească kompromat pe care Putin îl considera de fapt proprietatea sa personală.”

Fost agent KGB: Trump, recrutat sub numele de „Krasnov”

În februarie 2025, Alnur Mussayev a devenit cunoscut după ce a afirmat public că Trump fusese pregătit în 1987 ca potențial agent sovietic, în timp ce Mussayev era ofițer KGB la Moscova.

Într-o postare pe Facebook din 18 februarie 2018, fostul șef al serviciilor secrete kazahe, care locuiește acum în Viena, a scris:

„Donald Trump este la mâna FSB și înghite momeala din ce în ce mai adânc... Pe baza experienței mele de lucru operațional în KGB-KNB [succesorul kazah al KGB], pot spune cu siguranță că Trump aparține categoriei persoanelor ideal recrutabile. Nu am nicio îndoială că Rusia are informații compromițătoare asupra președintelui SUA, că de-a lungul anilor Kremlinul l-a promovat pe Trump pentru funcția de președinte al principalei puteri mondiale.”

Într-o postare ulterioară pe Facebook din februarie 2025, Mussayev a încercat să aducă lumină asupra dorinței adesea derutante a lui Trump de a-l îmblânzi pe Putin: „În 1987, am lucrat în cadrul Direcției a 6-a a KGB din URSS la Moscova”, a scris Mussayev, explicând că „cea mai importantă direcție a activității Administrației a 6-a era recrutarea de oameni de afaceri din țările capitaliste”.

El a adăugat: „În acel an, administrația noastră l-a recrutat pe Donald Trump, un om de afaceri în vârstă de 40 de ani din Statele Unite, sub pseudonimul «Krasnov»”.

Încă de la primul său mandat prezidențial, Trump a fost suspectat că, dacă nu era chiar un agent rus, manifesta o simpatie excesivă față de Putin și Rusia.

În 2017, chiar când Trump prelua funcția după ce o învinsese pe Hillary Clinton în alegerile prezidențiale, a ieșit la iveală un raport întocmit de fostul agent britanic de informații Christopher Steele. Documentul, comandat inițial de adversarii republicani ai lui Trump și preluat ulterior de opoziția democrată, conținea aceleași acuzații la care se referea Mussayev – în special, videoclipuri cu Trump și o prostituată în hotelul Ritz-Carlton din Moscova.

Trump și susținătorii săi au respins de mult timp „dosarul Steele” ca fiind o invenție și orice acuzații că președintele SUA ar fi un agent rus ca fiind evident false, referindu-se la ele ca la „farsa Rusiei”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
4
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
5
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii Italiei”
Digi Sport
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii Italiei”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vaccine Rabies Bottle and Syringe Needle Hypodermic Injection,Immunization rabies and Dog Animal Diseases,Medical Concept with Dog blurred Background.
Focar de rabie lângă Moscova: un oraș intră sub restricții sanitar-veterinare 
Nicușor Dan și Donald Trump
Participă sau nu România la Consiliul pentru Pace al lui Trump? Nicușor Dan anunță consultări cu SUA
Royal Ascot, Ladies Day, UK - 22 Jun 2000
Cum a reușit escrocul Jeffrey Epstein să învârtă elita mondială pe degete: îndemnul cu care încheia cele mai interesante mesaje
profimedia-1072690023
Donald Trump și Nasry Asfura discută comerț și securitate: președintele SUA își câștigă un aliat în America Latină
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Washingtonul, iritat de declarațiile despre alegeri
Recomandările redacţiei
edlpromo in fata ta toma_00334
Constantin Toma nu exclude o alianță PSD - AUR: „La ce joacă...
112 smurd inquam alexandru busca
Încă o tragedie pe DN6: trei morți și un om rănit grav după impactul...
Constantin Toma FOTO Captura Video
Primarul Buzăului, Constantin Toma: Partidul meu face un joc...
APTOPIX Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a...
Ultimele știri
Constantin Toma, despre judecătorii propuși de PSD la CCR care au amânat decizia pe pensiile speciale: Evident, a fost un vot politic
ASF anunță cifre record pentru fondurile de pensii private obligatorii
Echipa israeliană de bob, victima unui furt înaintea Jocurile Olimpice de la Milano. Ce au furat hoții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile...
Fanatik.ro
Oțelul Galați a dat lovitura cu transferul lui Joao Paulo la FCSB! Profit imens făcut cu jucătorul adus...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Femeia pe care Mitică Dragomir a iubit-o foarte mult: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O...
Adevărul
Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Pro FM
Soția lui Bocelli, reacție fermă când a fost întrebată dacă e geloasă pe admiratoarele artistului. Sunt...
Film Now
Meryl Streep o va interpreta pe Joni Mitchell într-un film biografic despre viața celebrei artiste
Adevarul
Cina „sălbatică” a lui Epstein cu miliardarii lumii: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, surprinși la...
Newsweek
Ce vechime se pune la pensie dacă ai lucrat cu jumătate de normă? Câte puncte primești pentru un an muncit?
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Ben Affleck, despre cum își crește copiii alături de fosta soție Jennifer Garner: „Pui o povară asupra lor...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă