Rusia și Kazahstan dețin amândouă informații compromițătoare despre președintele american Donald Trump, afirmă fostul șef al serviciilor de securitate din Kazahstan, care a fost ofițer KGB la Moscova în anii 1980. Nu este prima dată când Alnur Mussayev face aceste afirmații, însă acum aduce noi amănunte și detaliază episodul Trump la Moscova,

Într-un interviu acordat postului ucrainean Espreso TV, Mussayev a reiterat o afirmație pe care o susține public de ani de zile, și anume că există un dosar al Kremlinului conținând materiale video compromițătoare din perioada în care Trump a stat la hotelul Ritz-Carlton din Moscova, în 2013. Trump venise la Moscova înainte de prima sa candidatură la președinția SUA pentru a fi prezent la concursul Miss Universe.

În ultimul interviu, însă, Mussayev a adăugat câteva detalii importante referitoare la faptul că și Kazahstanul se află în posesia aceluiași kompromat (un cuvânt compus, „material compromițător”), scrie Kyiv Post.

Fostul ofițer KGB a repetat afirmația că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) se află în posesia unor înregistrări video, probabil de natură sexuală, din perioada în care Trump a stat la hotelul Ritz-Carlton în Moscova, în 2013. El susține, de asemenea, că și Comitetul Național de Securitate (KNB) din Kazahstan se află în posesia acestor fișiere.

„Aceste fișiere au fost utilizate de fostul președinte al Comitetului Național de Securitate, Karim Massimov, în timpul unei întâlniri cu secretarul de stat [al SUA], Rex Tillerson, în Statele Unite” , a declarat Mussayev în interviu, potrivit Kyiv Post.

Întâlnirea a avut loc în octombrie 2017, în primul mandat al lui Donald la Casa Albă.

Încercări de presiuni asupra SUA

Când a fost întrebat cum a intrat Kazahstanul în posesia înregistrării video compromițătoare, Mussayev a explicat: „Evenimentul organizat de Trump la Moscova, concursul Miss Universe, la care se pare că a participat și [Aras] Agalarov, un oligarh rus cunoscut de origine azeră, a avut loc atât în Crocus City, care aparținea lui Agalarov, cât și la Hotelul Ritz, care aparținea și aparține în continuare lui Bulat Temuratov, un oligarh kazah apropiat de președintele (kazah Nursultan) Nazarbaev. Tot ce a fost filmat la Hotelul Ritz aparținea kazahilor”.

Mussayev a adăugat: „Serviciile speciale ruse au folosit echipamente de supraveghere în camere. În afară de ruși, informațiile au ajuns și la Comitetul Național de Securitate al Kazahstanului, prin intermediul lui Bulat Temuratov”.

Apoi, în 2017, explică Mussayev, Kazahstanul a încercat să folosească kompromatul ca pârghie asupra administrației Trump pentru a îmbunătăți relațiile dintre SUA și Kazahstan.

„Efectul a fost complet opus”, a spus Mussayev. „Probabil vă amintiți ce evenimente au avut loc în 2022. Poporul [kazah] de acolo s-a revoltat din cauza deteriorării condițiilor materiale. Unele clădiri au fost distruse. Rusia a trimis divizia Pskov pentru a asigura securitatea. Cel mai important, a avut loc o ciocnire între Nazarbaev și [Kassym-Jomart] Tokayev, noul președinte. Și, din anumite motive, Karim Massimov, șeful KBN, a fost învinuit.”

Mussayev a adăugat că, în opinia sa, „Putin a influențat foarte activ această situație, astfel încât principala victimă să fie Karim Massimov, care a încercat să folosească kompromat pe care Putin îl considera de fapt proprietatea sa personală.”

Fost agent KGB: Trump, recrutat sub numele de „Krasnov”

În februarie 2025, Alnur Mussayev a devenit cunoscut după ce a afirmat public că Trump fusese pregătit în 1987 ca potențial agent sovietic, în timp ce Mussayev era ofițer KGB la Moscova.

Într-o postare pe Facebook din 18 februarie 2018, fostul șef al serviciilor secrete kazahe, care locuiește acum în Viena, a scris:

„Donald Trump este la mâna FSB și înghite momeala din ce în ce mai adânc... Pe baza experienței mele de lucru operațional în KGB-KNB [succesorul kazah al KGB], pot spune cu siguranță că Trump aparține categoriei persoanelor ideal recrutabile. Nu am nicio îndoială că Rusia are informații compromițătoare asupra președintelui SUA, că de-a lungul anilor Kremlinul l-a promovat pe Trump pentru funcția de președinte al principalei puteri mondiale.”

Într-o postare ulterioară pe Facebook din februarie 2025, Mussayev a încercat să aducă lumină asupra dorinței adesea derutante a lui Trump de a-l îmblânzi pe Putin: „În 1987, am lucrat în cadrul Direcției a 6-a a KGB din URSS la Moscova”, a scris Mussayev, explicând că „cea mai importantă direcție a activității Administrației a 6-a era recrutarea de oameni de afaceri din țările capitaliste”.

El a adăugat: „În acel an, administrația noastră l-a recrutat pe Donald Trump, un om de afaceri în vârstă de 40 de ani din Statele Unite, sub pseudonimul «Krasnov»”.

Încă de la primul său mandat prezidențial, Trump a fost suspectat că, dacă nu era chiar un agent rus, manifesta o simpatie excesivă față de Putin și Rusia.

În 2017, chiar când Trump prelua funcția după ce o învinsese pe Hillary Clinton în alegerile prezidențiale, a ieșit la iveală un raport întocmit de fostul agent britanic de informații Christopher Steele. Documentul, comandat inițial de adversarii republicani ai lui Trump și preluat ulterior de opoziția democrată, conținea aceleași acuzații la care se referea Mussayev – în special, videoclipuri cu Trump și o prostituată în hotelul Ritz-Carlton din Moscova.

Trump și susținătorii săi au respins de mult timp „dosarul Steele” ca fiind o invenție și orice acuzații că președintele SUA ar fi un agent rus ca fiind evident false, referindu-se la ele ca la „farsa Rusiei”.

