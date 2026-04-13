Cum a fost primită la Moscova înfrângerea în alegeri a lui Viktor Orban

Deocamdată, Vladimir Putin nu a avut nicio reacție oficială la rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Ungaria. În schimb, câteva personalități politice ruse au reacționat pe conturile lor personale, scrie Le Monde.

„Acest lucru nu va face decât să accelereze prăbușirea UE. Verificați dacă am dreptate peste patru luni”, a scris, pe contul său personal de pe X, Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică internațională și director general al Fondului Rus de Investiții Directe, comentând o declarație a activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, care a afirmat că Ungaria a „căzut” , după aflarea rezultatelor alegerilor din Ungaria.

Konstantin Kossaciov, vicepreședinte al Consiliului Federației, Camera superioară a Parlamentului, a considerat că aceste alegeri anunțau „o furtună perfectă pentru Uniunea Europeană”. „În primul rând, va trebui să găsească 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o sumă care lipsește la Bruxelles și cu atât mai mult în celelalte capitale europene”, a scris senatorul pe platforma rusă Max, citat de agenția oficială de presă TASS.

O anchetă a scos la iveală faptul că Moscova a contribuit la inundarea rețelelor sociale maghiare cu dezinformare în ajunul alegerilor.

Meme-uri, imagini și videoclipuri au fost create de ruși și distribuite ulterior pe rețelele sociale ungare, a relatat publicația independentă de investigații rusă The Insider.

Conținutul a fost conceput pentru a-i ajuta pe Viktor Orbán și pe partidul său, Fidesz, să reducă diferența față de partidul de opoziție Tisza, care deținea un avans considerabil față de Fidesz înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie. De asemenea, acesta avea scopul de a incita la ostilitate între Ungaria și Ucraina.

