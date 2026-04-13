Cum a fost primită la Moscova înfrângerea în alegeri a lui Viktor Orban

Piața Roșie din Moscova. Foto: Profimedia

Deocamdată, Vladimir Putin nu a avut nicio reacție oficială la rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Ungaria. În schimb, câteva personalități politice ruse au reacționat pe conturile lor personale, scrie Le Monde.

„Acest lucru nu va face decât să accelereze prăbușirea UE. Verificați dacă am dreptate peste patru luni”, a scris, pe contul său personal de pe X, Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică internațională și director general al Fondului Rus de Investiții Directe, comentând o declarație a activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, care a afirmat că Ungaria a „căzut” , după aflarea rezultatelor alegerilor din Ungaria.

Konstantin Kossaciov, vicepreședinte al Consiliului Federației, Camera superioară a Parlamentului, a considerat că aceste alegeri anunțau „o furtună perfectă pentru Uniunea Europeană”. „În primul rând, va trebui să găsească 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o sumă care lipsește la Bruxelles și cu atât mai mult în celelalte capitale europene”, a scris senatorul pe platforma rusă Max, citat de agenția oficială de presă TASS.

O anchetă a scos la iveală faptul că Moscova a contribuit la inundarea rețelelor sociale maghiare cu dezinformare în ajunul alegerilor.

Meme-uri, imagini și videoclipuri au fost create de ruși și distribuite ulterior pe rețelele sociale ungare, a relatat publicația independentă de investigații rusă The Insider.

Conținutul a fost conceput pentru a-i ajuta pe Viktor Orbán și pe partidul său, Fidesz, să reducă diferența față de partidul de opoziție Tisza, care deținea un avans considerabil față de Fidesz înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie. De asemenea, acesta avea scopul de a incita la ostilitate între Ungaria și Ucraina.

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Donald Trump.
4
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Strait of Hormuz
5
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar claims victory in Hungary's general election
Democrații americani se bucură de victoria lui Peter Magyar. Ei văd înfrângerea lui Orban ca pe un avertisment pentru Trump
sorin grindeanu
„Poporul maghiar se bazează pe Europa”. Mesajul lui Sorin Grindeanu după victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria
grămadă de bancnote de forinți ungari
Forintul ungar, la maximul ultimilor patru ani după înfrângerea lui Orban. „Victoria opoziției poate aduce miliarde de euro de la UE”
ilie bolojan
Ilie Bolojan, mesaj de felicitare pentru Peter Magyar: „Așteptăm cu nerăbdare să consolidăm parteneriatul strategic”
robert fico
Premierul slovac Robert Fico reacționează după alegerile din Ungaria și îi promite o „cooperare strânsă” lui Peter Magyar
Recomandările redacţiei
Hungary Election
Cine este Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei
Parties Break Out In Budapest Streets After Opposition Win, Hungary - 13 Apr 2026
Budapesta, transformată în arenă de petrecere după alegerile care au...
bhghs
Trump îl atacă pe Papa Leon: „Nu-mi place de el. E dezastruos în...
accident ciolpani
Doi tineri de 20 de ani au murit, după ce mașina în care se aflau s-a...
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
Adevărul
Cine câștigă și cine pierde după alegerile istorice din Ungaria: Trump și Putin rămân fără cel mai important...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Momentul în care un bărbat sare pe geam ca să scape dintr-o ceartă cu iubita lui. Imaginile fac furori pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
Pro FM
Phil Collins, apariție rară alături de fiul lui cel mic. Matthew are 21 de ani și este fotbalist în Austria
Film Now
Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis au legat o prietenie profundă la filmările pentru „Scarpetta”. „Ea are...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Venituri nepermanente ignorate la pensie. Pensionarii trebuie să refacă adeverințele contra unei sume mari
Digi FM
Cum păstrezi corect mâncarea de Paște. Greșelile care îți pot strica preparatele în doar câteva ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
James Cameron crede că AI ar putea duce la o apocalipsă provocată de roboți, ca cea din „Terminator 2”
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...