Armata Statelor Unite a anunţat luni că a ucis două persoane într-un atac asupra unei presupuse ambarcaţiuni de contrabandă cu droguri în Oceanul Pacific. Numărul morţilor în această campanie americană se ridică la cel puţin 170.

Comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe (SOUTHCOM) a afirmat într-un mesaj pe rețeaua X că nava era „angajată în operaţiuni de trafic de droguri”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

De câteva luni, Washingtonul desfăşoară o campanie de atacuri în Pacific şi Caraibe împotriva navelor suspectate că ar fi implicate în activităţi de trafic de droguri care aprovizionează Statele Unite.

Administraţia Trump nu a furnizat niciodată dovezi solide care să susţină afirmaţia că navele vizate au fost de fapt implicate în traficul de droguri.

Experţi şi responsabili ai ONU au denunţat execuţiile extrajudiciare, mai scrie AFP.

