Se spune că speranța nu moare niciodată. O întorsătură neașteptată a sorții readuce speranța și într-o localitate din adâncul pădurilor finlandeze. Aici trăiesc mai puțin de 3.000 de oameni, iar populația a tot scăzut în ultimii ani. Satul părea condamnat. Dar acum, datorită a doi tineri, Santeri și Oskari, lucrurile s-au schimbat. Ambii sunt pesimiști declarați. Cu toate acestea, în loc să se complacă în această stare, o sărbătoresc. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30.

Acest pub s-a închis de mult. Și tot ce a mai rămas din inventarul acestui magazin sunt două scaune. La intrarea în localitate există un semn care spune: „Ai ajuns în Puolanka. Încă mai e timp să te întorci”.

Este ca un orășel pe moarte, în mijlocul Finlandei, cu o populație de doar 2.400 de oameni - cei mai mulți au peste 60 de ani, iar tinerii nu vor să rămână aici.

Dar acești doi oameni rămân fideli locului natal: Oskari și Santeri, de la Asociația Pesimiștilor. Și tocmai pesimismul lor este cel care a stârnit speranțe pentru un nou început.

Umor tipic finlandez

„Am acceptat faptul că nu putem reînvia Puolanka. Nu este ceva care ne întristează. Încercăm să găsim latura amuzantă. Deci putem glumi despre asta, iar oamenii pot râde de acest lucru”, spune Santeri Rahkamaa, de la Asociația Pesimiștilor din Puolanka.

„Cine spune că pesimismul ar trebui să fie așa? De ce să nu poți zâmbi dacă ești pesimist?“ se întreabă colegul său, Oskari Haapalainen,

Tocmai acești autoproclamați pesimiști sunt cei care au adus un motiv de optimism. Cafeneaua Pesimiștilor face afaceri bune. Turiștii cumpără tricouri și nasturi cu mesaje pesimiste din magazinul de alături.

Împreună cu prietenii săi, Oskari a realizat și videoclipuri ironice despre localitate. Cei doi pesimiști au făcut cunoscut orășelul peste tot.

„E amuzant - umor tipic finlandez”, spune unul dintre tineri.

„Acest tricou spune: „Sunt supărat azi. Și asta e în regulă. Asigurările sociale tocmai m-au informat că pensia mea urmează să fie majorată cu 3%. Sunt încă doi euro pe lună!” - exemplifică el.

Campania pesimiștilor sporește popularitatea locului

Realitatea contrazice speranța unui viitor strălucit aici. Populația a scăzut cu peste jumătate din anii 1980 și continuă să scadă de la un an la altul. Localitatea încă are școli și o casă de bătrâni. Întrebarea este cine mai vrea să trăiască în pădurile din Finlanda.

Dar primarul spune că tocmai natura este cea care atrage. Campania de pesimism nu a făcut decât să sporească popularitatea localității. El este convins că, în curând, populația va începe să crească.

„Cred că tot mai mulți oameni vor dori să se mute în zone în care există natură virgină și mult spațiu de locuit. Și avem destul loc. Mai exact, un kilometru pătrat de persoană. Deci nu trebuie să vă faceți griji în privința vecinilor”, spune primarul din Puolanka, Harri Peltola, cu aceeași notă de umor.

Pesimismul, marca înregistrată a locului

Oskari și Santeri susțin că sunt printre cei mai fericiți oameni din localitate. De altfel, pentru al cincilea an consecutiv, finlandezii au fost desemnați într-un raport cei mai fericiți oameni de pe Pământ.

„Cred că toată chestia asta cu pesimismul se potrivește foarte bine în viața lor. Oamenii nu se așteaptă la multe, așa că se mulțumesc cu mai puțin”, spune Santeri Rahkamaa.

„Iar dacă am avea cu adevărat probleme foarte serioase, poate că nu am face lucruri distractive precum pesimismul, nu am depune atâta efort. Poate ar trebui să facem altceva”, recunoaște și Oskari Haapalainen.



Pesimismul a devenit marca înregistrată a locului. Dar îl va salva, oare, de la dispariție? Cel puțin oamenii de aici fac tot posibilul să se întâmple asta - cu un strop de optimism și o porție mare de umor.