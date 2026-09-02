O dronă a fost descoperită în largul coastelor Finlandei: proveniența este necunoscută deocamdată

Autoritățile finlandeze investighează descoperirea unei drone neidentificate în largul orașului Porvoo și iau în considerare posibilitatea unei încălcări a apelor teritoriale, scrie agenția germană dpa. Poliția și Garda de Frontieră investighează incidentul, a declarat miercuri ministrul Apărării, Antti Häkkänen.

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Drona a fost găsită marți de un trecător. În stadiul actual al anchetei, Ministerul Apărării presupune că drona era utilizată în scopuri de cartografiere, prin urmare nu a existat niciun pericol pentru persoanele aflate în apropiere.

Potrivit postului de televiziune Yle, Garda de Frontieră, poliția și forțele armate au verificat inițial dacă drona conține explozibili, dar nu au găsit nimic.

Obiectul este o dronă cu aripi fixe, cu o anvergură de câțiva metri, a declarat locotenentul Antti Leskelä de la paza de coastă.

Ministrul Apărării Häkkänen a mai declarat postului de televiziune că nu se știe încă de unde provine drona și că autoritățile nu doresc să excludă nicio posibilitate.

Observări repetate ale unor drone

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, drone ucrainene rătăcite au pătruns în mod repetat în spațiul aerian al statelor baltice care se învecinează cu Rusia și, ocazional, s-au prăbușit. La începutul acestui an, mai multe drone ucrainene au ajuns și în sud-estul Finlandei.

Editor : B.E.