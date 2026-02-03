Live TV

Video Cum au distrus luptătorii ucraineni din trupele speciale un depozit de muniție în spatele liniilor rusești, fără nicio pierdere

Data publicării:
soldati ucraineni - pokrovsk
Soldați ucraineni în Pokrovsk. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Grupul de recunoaștere și sabotaj al unității speciale „Legiunea Libertatea Rusiei”, din cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), a desfășurat în decembrie 2025 o operațiune de succes în spatele liniilor inamice, în regiunea Harkov, în urma căreia a reușit să distrugă un depozit de muniție al rușilor, fără să sufere niciun fel de pierderi.

Luptătorii unității speciale au pătruns fără să fie depistați mai mult de 7 kilometri în spatele liniilor de luptă ale rușilor, unde au descoperit un depozit de muniție al trupelor ruse.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Membrii unității de comando au distrus depozitul și au eliminat personalul de pază, potrivit unui comunicat GUR, care mai precizează că nu au existat victime printre luptătorii unității ucrainene.

Depozitul distrus „a jucat un rol important în asigurarea aprovizionării și rotației unităților de ocupație din zona Kupiansk și a afectat în mod direct stabilitatea lor tactică”, potrivit GUR.

Grupurile de sabotaj și recunoaștere ale „Legiunii Libertatea Rusiei” intensifică în mod constant operațiunile în spatele liniilor inamice — de la lovituri precise la presiune sistemică asupra elementelor logistice, de management și de sprijin ale forțelor de ocupație, se mai arată în comunicatul citat.

Anterior, unitățile „Legiunii” au dezactivat o rută logistică în direcția Zaporojie, care era utilizată pentru aprovizionarea cu metal în interesul infrastructurii militare a Crimeii ocupate temporar.

De asemenea, au eliminat personal militar la un punct de control rus în direcția Pokrovsk, unde operatorii de drone ruși executau misiuni de recunoaștere și ajustare a focului.

„Prioritatea «Legiunii» rămâne neschimbată - dezorganizarea sistemelor de control, perturbarea logisticii și reducerea capacităților de luptă ale inamicului înainte ca acesta să intre în linia de luptă. Acest lucru este facilitat și de mișcarea de rezistență a „Legiunii Libertatea Rusiei”, care distruge sistematic infrastructura militară a inamicului pe teritoriul Federației Ruse”, mai precizează comunicatul GUR.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Vladimir Putin.
3
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
4
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Massoud Pezeshkian
5
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
This photo shows fire coming from an apartment building following a Russian air attack in Kyiv early on February 3, 2026
Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius
Military mobility continues on the Donbass frontline in Ukraine
Sondaj. Majoritatea ucrainenilor refuză să cedeze Donbasul către Rusia
Dmitri Peskov.
Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA la Abu Dhabi. Când va avea loc întâlnirea
Russian combat drones
Conducta de drone a Rusiei. Moscova, ajutată de Teheran să producă o flotă în continuă evoluție, într-un aranjament reciproc avantajos
soldați ucraineni și semnul orașului Huliaipole din Zaporojie
„Catastrofa” de pe frontul din Zaporojie. Cum reușește armata rusă să găsească breșe în apărarea Ucrainei, în ciuda înaintării lente
Recomandările redacţiei
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
hnzfhbz
Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și...
ilie bolojan
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar...
Ultimele știri
Un clip video din 2023 despre cum un model IA al Google învață singur o limbă străină a devenit viral pe internet
Dispută la Roma: taxa de 2 euro pentru Fontana di Trevi, acceptată de unii, respinsă de alții. „Este istorie, trebuie să fie gratuită”
Portavionul spațial al Chinei: superarmă sau propagandă?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Florin Prunea, amintiri de colecție de la începuturile la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Se naşte o nouă forţă în fotbalul european! Previziunea lui Giovanni Becali
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu doar 38 lei după Marea Recalculare din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”