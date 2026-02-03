Grupul de recunoaștere și sabotaj al unității speciale „Legiunea Libertatea Rusiei”, din cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), a desfășurat în decembrie 2025 o operațiune de succes în spatele liniilor inamice, în regiunea Harkov, în urma căreia a reușit să distrugă un depozit de muniție al rușilor, fără să sufere niciun fel de pierderi.

Luptătorii unității speciale au pătruns fără să fie depistați mai mult de 7 kilometri în spatele liniilor de luptă ale rușilor, unde au descoperit un depozit de muniție al trupelor ruse.

Membrii unității de comando au distrus depozitul și au eliminat personalul de pază, potrivit unui comunicat GUR, care mai precizează că nu au existat victime printre luptătorii unității ucrainene.

Depozitul distrus „a jucat un rol important în asigurarea aprovizionării și rotației unităților de ocupație din zona Kupiansk și a afectat în mod direct stabilitatea lor tactică”, potrivit GUR.

Grupurile de sabotaj și recunoaștere ale „Legiunii Libertatea Rusiei” intensifică în mod constant operațiunile în spatele liniilor inamice — de la lovituri precise la presiune sistemică asupra elementelor logistice, de management și de sprijin ale forțelor de ocupație, se mai arată în comunicatul citat.

Anterior, unitățile „Legiunii” au dezactivat o rută logistică în direcția Zaporojie, care era utilizată pentru aprovizionarea cu metal în interesul infrastructurii militare a Crimeii ocupate temporar.

De asemenea, au eliminat personal militar la un punct de control rus în direcția Pokrovsk, unde operatorii de drone ruși executau misiuni de recunoaștere și ajustare a focului.

„Prioritatea «Legiunii» rămâne neschimbată - dezorganizarea sistemelor de control, perturbarea logisticii și reducerea capacităților de luptă ale inamicului înainte ca acesta să intre în linia de luptă. Acest lucru este facilitat și de mișcarea de rezistență a „Legiunii Libertatea Rusiei”, care distruge sistematic infrastructura militară a inamicului pe teritoriul Federației Ruse”, mai precizează comunicatul GUR.

Editor : B.P.