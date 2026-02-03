Live TV

Membrii Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv agenții ICE, vor fi echipați cu camere audio-video portabile

Secretary of Homeland Security Kristi Noem holds a press conference at Miami International Airport in Miami, Fla., Jan. 31, 2026. (DHS photo by Tia Dufour)
Kristi Noem. Foto: Profimedia

Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat luni că departamentul său va echipa cu camere corporale toți ofițerii din teren din Minneapolis, cu efect imediat, și că va extinde programul de camere corporale la nivel național, pe măsură ce vor fi disponibile fondurile necesare, relatează Reuters.

„Cu efect imediat, echipăm cu camere corporale toți ofițerii din teren din Minneapolis. Pe măsură ce vor fi disponibile fondurile, programul de camere corporale va fi extins la nivel național”, a declarat Noem pe X.

După moartea alt manifestant împotriva arestărilor în masă a imigranților la Minneapolis, ucis de polițiști federali, Statele Unite au intrat săptămâna trecută în paralizie bugetară, democrații cerând reforme importante ale modului în care acționează agenții federali pentru a vota bugetul departamentului.

Ei solicită, în special, utilizarea sistematică a camerelor audio-video portabile, interzicerea purtării cagulelor și un mandat judiciar înainte de orice arestare a imigranților.

”Tocmai am vorbit cu Tom Homan și cu directorii Departamentului de Imigrare și Control Vamal (ICE) și Protecție a Frontierelor”, a scris Kristi Noem pe contul său de X, referindu-se la oficialul responsabil cu politica de deportare a imigranților trimis de Donald Trump la Minneapolis pentru a încerca să restabilească calmul.

”Începând de acum, distribuim camere audio-video portabile tuturor agenților aflați pe teren la Minneapolis. Pe măsură ce fondurile devin disponibile, programul camerelor audio-video portabile va fi extins la nivel național”, a declarat secretara DHS, asigurând că această măsură va fi aplicată ”rapid” în restul țării.

 

