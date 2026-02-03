Reacția Ucrainei după apelul șefului FIFA ca Rusia să fie reprimită în fotbalul internațional

Ucraina l-a criticat dur pe președintele Gianni Infantino după ce acesta a cerut ridicarea interdicției care exclude Rusia din competițiile internaționale de fotbal, susținând că readmiterea Moscovei ar fi un gest „nejustificat” în timp ce agresiunea rusă continuă. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a denunțat apelul oficialului FIFA drept o abatere morală gravă, amintind că sute de copii ucraineni au fost uciși de invazia rusă.

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sibiha l-a criticat dur pe președintele FIFA, Gianni Infantino, după ce acesta a declarat că susține ridicarea interdicției privind participarea Rusiei la competițiile internaționale de fotbal.

FIFA a suspendat Rusia din toate competițiile sale în 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei. Infantino a declarat pentru postul britanic Sky Sports că FIFA ar trebui să ridice interdicția impusă Rusiei, în special în categoriile de juniori.

„Trebuie să o facem. Cu siguranță. Această interdicție nu a realizat nimic, nu a făcut decât să creeze mai multă frustrare și ură”, a spus Infantino. „Să le permitem băieților și fetelor din Rusia să joace fotbal în alte părți ale Europei ar putea ajuta. Este ceva ce trebuie să facem, cu siguranță, cel puțin în categoriile de juniori.”

Sibiha a respins această logică într-un mesaj publicat pe rețeaua X, invocând sutele de tineri ucraineni uciși deja de războiul declanșat de Rusia.

„Șase sute șaptezeci și nouă de fete și băieți ucraineni nu vor mai putea niciodată să joace fotbal, Rusia i-a ucis”, a scris el pe X. „Și continuă să ucidă în timp ce niște degenerați morali propun ridicarea interdicțiilor, în ciuda faptului că Rusia nu își încheie războiul. Generațiile viitoare vor privi asta ca pe o rușine care amintește de Jocurile Olimpice din 1936.”

În 2023, FIFA a ridicat temporar interdicția privind participarea sportivilor ruși sub 17 ani, însă a fost nevoită să revină asupra deciziei în urma unei reacții negative puternice, relatează Kyiv Independent.

Organizația a fost criticată în repetate rânduri pentru acțiunile sale legate de Rusia și Ucraina. În decembrie 2024, FIFA a provocat indignare după ce, în timpul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială 2026, a prezentat o hartă care excludea Crimeea din Ucraina.

FIFA a exercitat, de asemenea, presiuni asupra mai multor cluburi europene de fotbal pentru a plăti taxe de transfer restante către Rusia, în pofida sancțiunilor internaționale, conform unei investigații publicate de Follow the Money în decembrie 2025.

Înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano, președintele Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva unor persoane și grupuri legate de sportul rusesc, încercând să demonstreze modul în care Rusia folosește sportul, deseori perceput ca apolitic, în propaganda sponsorizată de stat.

Mulți dintre sportivii ruși care concurează ca participanți „neutri” în competițiile internaționale au legături cu Kremlinul sau și-au exprimat sprijinul pentru războiul împotriva Ucrainei, în timp ce sute de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși în invazia pe scară largă a Rusiei, iar sute de facilități sportive au fost distruse de atacurile rusești cu rachete și drone.

Editor : M.I.