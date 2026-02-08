Cum câștigă o cunoscută platformă online bani din buletine informative naziste (The Guardian)

Platforma online Substack generează venituri din buletine informative care promovează ideologia nazistă virulentă, supremația albă și antisemitismul, potrivit unei investigații realizate de The Guardian. Substack, care susține că are aproximativ 50 de milioane de utilizatori în întreaga lume, permite membrilor publicului să publice articole și să perceapă taxe pentru conținut premium. Platforma percepe aproximativ 10% din veniturile generate de buletinele informative.

Aproximativ 5 milioane de persoane plătesc pentru accesul la buletinele informative de pe această platformă.

Printre acestea se numără buletine informative care promovează în mod deschis ideologia rasistă. Unul dintre ele, numit NatSocToday, care are 2.800 de abonați, percepe 80 de dolari pentru un abonament anual, deși majoritatea postărilor sale sunt disponibile gratuit.

NatSocToday este condus de un activist de extremă dreapta cu sediul în SUA și are ca imagine de profil o svastică, simbolul folosit de partidul nazist în anii 1920 pentru a simboliza supremația albă. Numele complet al partidului nazist era Partidul Național Socialist German al Muncitorilor.

Una dintre postările sale recente sugerează că rasa evreiască a fost responsabilă pentru A Doilea Război Mondial și îl descrie pe Adolf Hitler drept „unul dintre cei mai mari oameni din toate timpurile”. În decurs de două ore de la abonarea la NatSocToday în scopul efectuării acestei investigații, algoritmul Substack a direcționat contul The Guardian către alte 21 de profiluri cu conținut similar.

Unele dintre aceste conturi împărtășesc și apreciază în mod regulat postările reciproce. Multe au mii de urmăritori.

Erika Drexler, o auto-intitulată „activistă NS [național-socialistă]” cu 241 de abonați, a distribuit postări în care îl descria pe Hitler ca fiind eroul ei și „cel mai supracalificat lider din toate timpurile”. Se crede că acest cont are sediul în SUA și percepe 150 de dolari pentru un abonament anual.

Ava Wolfe, care are 3.000 de abonați și se autointitulează „arhivistă de articole și videoclipuri despre istorie, în special despre Al Doilea Război Mondial”, pare să aibă sediul în Marea Britanie. Ea are un profil care conține svastici și alte imagini naziste. Un abonament anual la Substack-ul ei costă 38 de lire sterline.

O mare parte din conținutul postat de Wolfe neagă Holocaustul. Aproximativ 6 milioane de evrei au murit în Holocaust, dar ea a afirmat în mod fals la începutul acestei luni că medicii au descoperit că „nimeni nu a fost ucis în mod deliberat de germani” și că „moartea a fost cauzată doar de boli și foamete”.

Nu este clar dacă Drexler și Wolfe și-au folosit identitățile reale pentru a posta materialele lor sau dacă scriu sub pseudonime.

Un alt cont, intitulat Third Reich Literature Archive, cu 2.100 de abonați, a distribuit cărți poștale care pretindeau a fi de la un miting de propagandă nazistă din Nürnberg în 1938, cu un an înainte de începerea celui de-Al Doilea Război Mondial. De asemenea, percepe 80 de dolari pe an pentru un abonament premium.

Contul Guardian a afișat postări separate care promovau teorii conspiraționiste despre puterea și influența evreilor și sugerau că antisemitismul era un mit.

Algoritmul promova și alte conținuturi extremiste, inclusiv buletine informative legate de teoria conspirației „marelui înlocuire” – sugestia că există un complot pentru a înlocui europenii albi cu persoane de alte rase.

De la începutul războiului dintre Israel și Gaza, în octombrie 2023, s-a înregistrat o creștere bruscă a antisemitismului și islamofobiei. Doi bărbați au fost uciși când o sinagogă din Heaton Park, Manchester, a fost atacată în timpul sărbătorii evreiești Yom Kippur, în octombrie anul trecut. Cincisprezece persoane au fost împușcate mortal în timp ce sărbătoreau Hanukah la Bondi Beach din Sydney, în decembrie.

Directorul executiv al Antisemitism Policy Trust, Danny Stone, a declarat că conținutul dăunător online inspiră adesea atacuri în viața reală.

Ca exemple, Stone a citat uciderea din motive rasiale a 10 afro-americani în Buffalo, New York, în 2022; un atac armat asupra unei sinagogi în Pittsburgh, Pennsylvania, în 2018, în care 11 persoane au fost ucise, și atacul din 2017 asupra unei moschei din Finsbury Park, în nordul Londrei, în care o persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite.

„Oamenii pot fi și sunt inspirați de conținutul dăunător online să provoace daune în lumea reală”, a spus el. „Teroristul care a atacat sinagoga din Heaton Park nu s-a trezit într-o dimineață și a decis să ucidă evrei; el a fost radicalizat. Sugestiile algoritmice și amplificarea materialelor dăunătoare sunt extrem de grave. Legea privind siguranța online trebuia să abordeze conținutul ilegal, dar se fac foarte puține lucruri în privința așa-numitului conținut legal, dar dăunător.”

Stone și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la dezinformarea online despre Holocaust.

„S-a înregistrat o scădere a participării și a interesului pentru evenimentele comemorative ale Holocaustului”, a spus el. „Știm că nivelul de cunoștințe era deja îngrijorător de scăzut. Când ai negarea Holocaustului, inversarea sau comparațiile, vezi, în general, o diminuare a memoriei Holocaustului. Pe măsură ce ne îndepărtăm, cu mai puțini supraviețuitori, faptele se pot pierde. Trebuie să câștigăm bătălia pentru această narațiune. Acest conținut online provoacă daune extreme, deoarece, dacă nu învățăm lecțiile trecutului, suntem condamnați să îl repetăm.”

Un purtător de cuvânt al Holocaust Educational Trust a declarat: „Materialele de acest gen, care răspândesc teorii conspiraționiste și negarea Holocaustului și care îl laudă pe Hitler și naziștii, nu sunt o noutate, dar este clar că acoperirea lor este în creștere. Ideea că Substack profită de aceste materiale pline de ură și permite amplificarea lor prin algoritmul său este o rușine.

„Suntem perfect conștienți de trecerea timpului, care ne îndepărtează tot mai mult de evenimentele Holocaustului, iar martorii oculari ai acestei istorii sunt din ce în ce mai puțini. În același timp, antisemitismul este în creștere – acest extremism trebuie expus, combătut și eradicat.”

Substack a fost contactat pentru a comenta, dar nu a răspuns.

Lansată în 2017, platforma a fost criticată anterior pentru că găzduia buletine informative care promovau opinii extremiste. Cofondatorul său, Hamish McKenzie, a abordat decizia de a găzdui conținut nazist într-una din postările sale pe site în 2023.

„Vreau doar să clarific faptul că nici nouă nu ne plac naziștii – ne-am dori ca nimeni să nu aibă astfel de opinii”, a scris el. „Dar unii oameni au aceste opinii și alte opinii extreme. Având în vedere acest lucru, nu credem că cenzura (inclusiv prin demonetizarea publicațiilor) rezolvă problema – de fapt, o agravează. Credem că susținerea drepturilor individuale și a libertăților civile, supunând ideile unui discurs deschis, este cea mai bună modalitate de a elimina puterea ideilor rele. Ne angajăm să susținem și să protejăm libertatea de exprimare, chiar și atunci când aceasta doare.”

McKenzie a mai spus că liniile directoare privind conținutul site-ului „conțin interdicții strict definite, inclusiv o clauză care interzice incitarea la violență”.

Editor : B.E.