Pe 14 ianuarie, FBI a efectuat o percheziție la domiciliul reporterei Washington Post Hannah Natanson, care a acoperit cele mai sensibile inițiative ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Pretextul oficial a fost o anchetă privind scurgerea de informații clasificate ale guvernului SUA. Deși cazurile penale care implică reporteri nu sunt neobișnuite, observatorii remarcă faptul că o percheziție este o măsură extrem de neobișnuită și agresivă din partea autorităților, dar totuși nu a fost o surpriză majoră. De la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a lansat o ofensivă împotriva presei independente, folosind instrumente juridice, economice și administrative. Cel puțin pentru moment, solidaritatea în cadrul comunității jurnalistice rămâne insuficientă pentru a respinge în mod semnificativ presiunea din partea Casei Albe, scrie The Insider într-o analiză a relației tensionate dintre liderul american și presă.

În prima zi a noului său mandat, Donald Trump a semnat un decret prezidențial care viza în mod nominal „restabilirea libertății de exprimare și încetarea cenzurii federale”. Dincolo de limbajul grandios referitor la Primul Amendament, documentul conținea o singură măsură practică: îi ordona procurorului general să lanseze o anchetă privind presupusa cenzură din timpul președinției lui Joe Biden.

Evenimentele ulterioare au arătat că Trump intenționa să „restabilească” libertatea de exprimare doar pentru susținătorii săi. Încă din primele luni ale mandatului său, el a început un atac fără precedent asupra mass-media americane.

Instanțele judecătorești transformate în arme

Casa Albă folosește în mod activ sistemul judiciar pentru a ataca presa, forțând mass-media să aloce timp și resurse pentru a combate afirmațiile în mare parte frivole ale președintelui. În iulie, Trump a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva The Wall Street Journal pentru un articol despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Președintele SUA a declarat la momentul respectiv: „Sper că Rupert [Murdoch] și «prietenii» săi așteaptă cu nerăbdare numeroasele ore de depoziții și mărturii pe care vor trebui să le furnizeze în acest caz”. Apoi, în septembrie, Trump a inițiat un proces împotriva The New York Times, de data aceasta solicitând despăgubiri de 15 miliarde de dolari pentru „defăimare”. Instanța a respins procesul, dar în octombrie președintele a depus o nouă versiune.

Cel mai mediatizat scandal s-a petrecut pe scena internațională – în decembrie, Trump a cerut 10 miliarde de dolari de la BBC, pe care l-a acuzat că a falsificat imagini din discursul său către susținători cu câteva ore înainte ca aceștia să ia cu asalt Capitoliul pe 6 ianuarie 2021. BBC și-a cerut scuze față de Trump, după ce, în noiembrie, directorul executiv al companiei, Tim Davie, și șefa departamentului de știri, Deborah Turness, și-au dat demisia.

Pârghii financiare

Multe mass-media din SUA sunt deținute de mari corporații – ABC News de Walt Disney Co., CBS News de Paramount Global, NBC News de Comcast Corp. etc. – oferind guvernului federal posibilitatea de a influența deciziile editoriale ale redacțiilor prin exercitarea de presiuni asupra întreprinderilor care nu au legătură cu operațiunile mass-media. La 31 octombrie 2024, Trump a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva CBS pentru editarea apariției Kamalei Harris în emisiunea „60 Minutes” (producătorii emisiunii au scurtat răspunsul lui Harris la o întrebare despre relațiile dintre SUA și Israel). Apoi, în iulie 2025, Paramount a acceptat să-i plătească lui Trump 16 milioane de dolari ca parte a unei înțelegeri.

Ce a diferențiat acest caz de alte procese? Paramount aștepta aprobarea FCC pentru o fuziune de 8 miliarde de dolari cu Skydance Media. Imediat după acord, comisia a permis continuarea tranzacției.

Președintele Comisiei Federale de Comunicații (FCC), Brendan Carr, anunțând aprobarea fuziunii, a declarat fără echivoc că salută decizia Skydance de a implementa „schimbări semnificative” la CBS. În special, compania a anunțat numirea unui responsabil cu examinarea plângerilor privind „părtinirea” și a promis să renunțe la politicile sale de diversitate, echitate și incluziune (DEI).

O tactică similară a fost utilizată în septembrie 2025, când autoritățile americane au încercat să forțeze anularea emisiunii de comedie a lui Jimmy Kimmel din cauza comentariilor sale despre uciderea podcasterului conservator Charlie Kirk. Carr a îndemnat companiile care difuzează emisiunile ABC să facă presiuni asupra Disney pentru a retrage programul din grila de programe.

Ca urmare, cele două mari grupuri de posturi de televiziune — Nexstar și Sinclair — au acceptat să nu mai difuzeze emisiunea, înlocuind-o cu alt conținut în timpul programului ABC. După ce Carr a sugerat că Disney ar putea pierde licența de difuzare dacă nu ia măsuri, ABC a suspendat emisiunea (doar pentru ca indignarea publică să forțeze o revenire).

La sfârșitul anului 2025, Trump a încercat să împiedice Netflix să achiziționeze Warner Bros. Discovery, care, pe lângă operațiunile sale cinematografice, deține și CNN. Președintele a insistat pentru o înțelegere alternativă, prin care canalul de știri să treacă în proprietatea Paramount Skydance, al cărui director executiv, David Ellison, a promis deja să revizuiască politica editorială în conformitate cu dorințele lui Trump. Warner Bros. înclină însă spre oferta Netflix (care ar putea duce la separarea CNN într-o companie distinctă).

Restricții impuse reporterilor

În noiembrie 2024, sediul central al campaniei lui Trump a revocat acreditările reporterilor de la Politico, Axios și Puck din cauza modului în care au prezentat știrile. Președintele a continuat să folosească tactici similare după preluarea funcției, iar Axios a fost în cele din urmă „îmblânzit” când corespondentul agenției, Barak Ravid, a început să publice regulat „scurgeri” de informații din surse ale Casei Albe.

În februarie, Casa Albă a interzis agenției Associated Press accesul la evenimentele prezidențiale pentru refuzul său de a se referi la Golful Mexic ca la Golful American. În aprilie, o instanță a dat câștig de cauză agenției și a blocat restricțiile impuse jurnaliștilor acesteia, dar unele interdicții au rămas în vigoare pe durata procesului de apel. După incidentul cu AP, administrația a anunțat că va decide singură pe cine va admite la conferințele de presă prezidențiale. Anterior, această autoritate aparținea Asociației Corespondenților de la Casa Albă (WHCA).

Pentagonul, pe care Trump insistă acum să-l numească „Departamentul de război”, a introdus în septembrie o cerință ca jurnaliștii să nu divulge „informații sensibile” fără aprobarea guvernului. Fostul consilier pentru securitate națională Mike Waltz s-a trezit însă în centrul unui scandal în primăvară, după ce a adăugat un reporter și mai multe rude într-un grup de chat Signal în care se discutau planurile militare ale SUA.

Peste 30 de instituții media, printre care CNN, ABC, Reuters și The Guardian, au refuzat să funcționeze în noile condiții. Acestea au fost înlocuite de instituții media care susțin în mod deschis Partidul Republican. În decembrie, The New York Times a intentat un proces, argumentând că noile reguli încalcă Primul Amendament.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, administrația Trump a restricționat și accesul reporterilor la oficialii care lucrează în aripa de vest a Casei Albe, susținând că jurnaliștii înregistrau în secret audio și video și intrau fără permisiune în birouri. În aceeași perioadă, președintele a declarat că ar putea închide complet Casa Albă pentru presă.

Atac asupra radiodifuziunii publice

Imediat după învestire, Trump a declarat că ar fi „fericit” să scape de posturile NPR și PBS, finanțate din fonduri publice și bazate pe fapte, deoarece susține că acestea sunt părtinitoare față de politicile sale. În mai, el a emis un ordin prin care a pus capăt sprijinului bugetar acordat acestora.

Katherine Maher, directorul executiv al NPR, a declarat că ordinul era o încercare de a forța rețeaua să-și remodeleze standardele jurnalistice pentru a se alinia la linia guvernului. La sfârșitul lunii mai, NPR și PBS au intentat un proces, susținând că dreptul lor la libertatea de exprimare, garantat de Primul Amendament, a fost încălcat. Cazurile sunt încă în curs de judecare, dar în vară, Congresul a aprobat o reducere de 1,1 miliarde de dolari a fondurilor alocate radiodifuziunii publice.

Insulte și amenințări

Trump insultă în mod regulat reporterii – cel mai adesea pe cei de sex feminin – făcând remarci jignitoare despre aspectul lor fizic și abilitățile profesionale și acuzându-i că lucrează pentru mass-media care răspândește „știri false”. În mai, corespondentul NBC Peter Alexander i-a pus președintelui o întrebare despre un avion donat de Qatar, iar Trump i-a răspuns să „iasă afară”. Ulterior, Trump l-a numit pe Alexander „un reporter groaznic” și „nu suficient de inteligent”, înainte de a ataca întreaga rețea NBC. În septembrie, jurnalista Ebony McMorris i-a cerut președintelui să comenteze despre trimiterea Gărzii Naționale la Memphis. Trump a răspuns: „Taci! Ești cu adevărat insuportabilă!”

În octombrie, reportera CNN Kristen Holmes l-a întrebat pe Trump despre rolul său în încheierea acordului dintre Israel și Hamas. Președintele a insultat-o înainte de a ignora întrebarea: „Apropo, vorbește CNN. Deci, știi, aceasta este una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ai văzut vreodată. Nici măcar nu vreau să-i răspund la întrebare. E o pierdere de timp”.

Poate cea mai notorie confruntare dintre Donald Trump și reporteri a avut loc la bordul AirforceOne pe 14 noiembrie, când jurnalista Bloomberg Katya Lucy l-a întrebat despre dosarele Epstein. Trump a refuzat să răspundă, a arătat cu degetul spre Lucy și a spus: „Liniște, purcelușo!”

Apoi, pe 18 noiembrie, în timpul întâlnirii lui Trump cu Mohammed bin Salman, jurnalista ABC News Mary Bruce l-a întrebat pe prințul moștenitor saudit despre moartea columnistului Washington Post Jamal Khashoggi la consulatul saudit din Istanbul în 2018. Serviciile secrete americane au declarat la momentul respectiv că uciderea a fost comisă la ordinul prințului, însă Trump i-a cerut mai întâi lui Bruce de la ABC să nu „îl pună în încurcătură pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare”, iar mai târziu a numit-o „o persoană îngrozitoare și o reporteră îngrozitoare”, adăugând că ABC ar trebui să-și piardă licența pentru că difuzează „știri false”.

În aceeași lună, The New York Times a publicat un articol despre multiplele probleme de sănătate legate de vârstă care îl afectează pe președinte. Trump a numit-o pe una dintre autoare, Katie Rogers, „o reporteră de mâna a treia, urâtă atât la interior, cât și la exterior” și a descris Times ca fiind „o cârpă ieftină” și „un dușman al poporului”.

Pe lângă insultele regulate, președintele a amenințat în repetate rânduri reporterii cu amenzi și interdicții de a-și desfășura activitatea. În august, el a scris pe contul său de Truth Social că licențele ABC și NBC ar trebui revocate pentru că îl acoperă „în proporție de 97% negativ” (chiar dacă nici Trump, nici Comisia Federală de Comunicații nu au această autoritate). El a propus, de asemenea, să se perceapă rețelelor de televiziune o taxă de difuzare în valoare de „milioane de dolari pe an”.

Trump a cerut, de asemenea, în repetate rânduri concedierea anumitor personalități din televiziune. Pe 15 noiembrie, de exemplu, el a scris că prezentatorul emisiunii de noapte de la NBC, Seth Meyers, „nu are talent” și ar trebui „concediat imediat”. De asemenea, el a sărbătorit în mod deschis plecarea lui Stephen Colbert de la CBS, a cerut ca Jimmy Kimmel de la ABC să fie demis din funcție și a atacat în mod constant emisiunea lui Jimmy Fallon de la NBC.

Lipsa de solidaritate

Analizând confruntarea lui Trump cu presa, avocata specializată în drept media Amy Kristin Sanders a amintit de încercările lui Barack Obama de a limita accesul reporterilor Fox News, pe care îi suspecta de părtinire, la Casa Albă. Al 44-lea președinte al SUA a eșuat, deoarece majoritatea rețelelor importante și-au apărat colegii, în ciuda faptului că majoritatea persoanelor care lucrau în redacțiile lor votaseră pentru el.

Situația s-a schimbat semnificativ. Trump a intrat în repetate rânduri în conflict cu presa în timpul primului său mandat, iar până la revenirea sa la Biroul Oval anul trecut, reușise deja să dezvolte un sistem destul de eficient de control al mass-media, folosind o combinație complexă de instanțe, autorități de reglementare și decizii de acordare a licențelor. Drept urmare, când Trump a interzis accesul reporterilor AP la Casa Albă, doar câteva organizații au intervenit pentru a-i susține.

Expertul în mass-media Chris Terry spune că lipsa de solidaritate se extinde și la câmpul de luptă juridic:

„Dacă marile organizații de știri, precum CBS și ABC, aleg să soluționeze procesele pe care le-ar putea câștiga, acest lucru nu va face decât să consolideze un sistem conceput pentru a intimida alte mass-media”.

Eforturile lui Trump de a „restabili libertatea de exprimare” par să aibă efectul dorit: au intimidat rețelele de știri mainstream respectabile, determinându-le să îl prezinte pe Trump într-o manieră mai puțin dură decât ar trebui să fie, având în vedere faptele. Deciziile editoriale din Statele Unite sunt din ce în ce mai mult influențate de interesele corporative, de disponibilitatea redacțiilor de a intra în conflict cu Casa Albă și de capacitatea lor de a suporta o apărare lungă și costisitoare în instanță. În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, atacurile asupra mass-media au devenit un fundal constant cu care jurnaliștii sunt obligați să se confrunte și s-ar putea să nu aflăm niciodată câte scandaluri reale nu reușim să descoperim din această cauză.

Editor : B.E.