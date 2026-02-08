Live TV

Accident mortal în Oradea: un șofer a murit după ce mașina sa a intrat într-un camion

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta SMURD
Foto: Shutterstock

Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Șoseaua Borșului din Oradea, după o coliziune între un autoturism și un autocamion.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost primit în jurul orei 02.00, scrie News.ro.

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea, dintre care unul de paramedici, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

„În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, 8 februarie a.c., pompierii militari orădeni au intervenit la un accident rutier produs între un autocamion și un autoturism, pe Șoseaua Borșului din municipiul Oradea”, au transmis reprezentanții ISU Bihor.

În urma impactului, șoferul autoturismului a suferit leziuni grave și a fost declarat decedat la fața locului. Conducătorul autocamionului a refuzat transportul la spital.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
jd vance donald trump
2
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
3
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj
Digi Sport
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
strazi cu gropi oradea
„E plin de gropi!”. Dezastru pe șosele după ploi și ninsori. Orașul în care 50 de străzi sunt astăzi adevărate capcane pentru șoferi
Bani
Primăria Oradea șterge datoriile sub 40 de lei către bugetul local. În total, sunt vizați aproape 7.000 de contribuabili
detinut care se tine de gratiile unei celule
Un bărbat din Bihor a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a ucis câinele unui vecin
padure ilustrativ
Alex Găvan: După adoptarea metodologiei, pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea
112
Un tânăr a murit după ce a căzut de pe acoperișul unui bloc din Oradea
Recomandările redacţiei
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
grupuri extremiste extremism nazism online extrema dreapta
Cum câștigă o cunoscută platformă online bani din buletine...
protest motru caldura
Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina...
Ultimele știri
Avertisment de la Teheran: Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în cazul unui război
Rezultate LOTO - Duminică, 8 februarie 2026: Report la Joker de peste 10 milioane de euro. La 6/49 depășește 4,18 milioane de euro
Elon Musk amână planurile pentru Marte: SpaceX se va concentra pe o misiune spre Lună, în 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru...
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele...
Pro FM
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Kelly Clarkson a luat-o la 6 luni de la moartea fostului ei...
Film Now
Channing Tatum, imagine de pe patul de spital. Starul din „Magic Mike”, supus unei intervenții chirurgicale
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Cum reușește Jane Seymour să se mențină în formă la aproape 75 de ani: „Nu țin diete stricte, sunt...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă