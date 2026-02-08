Accident mortal în Oradea: un șofer a murit după ce mașina sa a intrat într-un camion

Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Șoseaua Borșului din Oradea, după o coliziune între un autoturism și un autocamion.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost primit în jurul orei 02.00, scrie News.ro.

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea, dintre care unul de paramedici, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

„În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, 8 februarie a.c., pompierii militari orădeni au intervenit la un accident rutier produs între un autocamion și un autoturism, pe Șoseaua Borșului din municipiul Oradea”, au transmis reprezentanții ISU Bihor.

În urma impactului, șoferul autoturismului a suferit leziuni grave și a fost declarat decedat la fața locului. Conducătorul autocamionului a refuzat transportul la spital.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Editor : Ana Petrescu