Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și spune că decizia SUA privind Visa Waiver fusese luată cu trei săptămâni înainte

Petrișor Peiu a respins acuzațiile lui Dragoș Sprînceană că George Simion ar fi făcut lobby pentru scoaterea României din programul Visa Waiver și a explicat că decizia SUA era deja luată, cu trei săptămâni înainte ca Simion să ajungă în Statele Unite. Președintele CNC al AUR a postat pe Facebook și o fotografie de la întâlnirea lui Simion cu James E. Trainor care arată că pe masă nu era alcool, ceea ce ar contrazice insinuările lui Sprînceană privind comportamentul liderului AUR.

Într-o postare pe Facebook, Peiu a oferit detalii despre întâlnirea dintre George Simion și fostul comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA, James E. Trainor, subliniind că întâlnirea a avut loc la sugestia lui Dragoș Sprînceană și a fost organizată într-un cadru informal, la restaurant, fără alte discuții care să implice decizii oficiale.

Potrivit lui Peiu, Trainor a fost în România însoțit de Sprînceană și, pe 3 mai 2025, sâmbăta dinaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, a avut întâlniri cu premierul de atunci, Marcel Ciolacu, și cu Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare. Solicitarea unei întâlniri cu George Simion a venit abia spre seară, iar liderul AUR a acceptat să îl întâlnească pe Trainor la un restaurant, împreună cu alți doi conservatori americani.

„După cum se vede din fotografie, pe masă era doar apă. La finalul întâlnirii, Dragoș Sprînceană mi-a trimis mesajul: «Meeting was good. Historical day tomorrow. Go vote», a relatat Peiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a subliniat că acuzațiile lui Dragoș Sprînceană privind Visa Waiver și presupusa influență a lui Simion reprezintă „păreri personale” și că liderul AUR nu ar fi putut influența decizia SUA, luată cu trei săptămâni înainte ca Simion să ajungă în Statele Unite.

Sprînceană îl acuză pe Simion că ar fi fost băut și că este un „mic trădător”

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană, stabilit în SUA și fost propus de Marcel Ciolacu ca „emisar special” pentru relația dintre România și Statele Unite, l-a acuzat pe liderul AUR George Simion că ar fi făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver, pentru a câștiga capital electoral împotriva Coaliției de guvernare.

Într-o postare făcută vineri pe Facebook, Sprînceană susține că ar fi aflat acest lucru în timpul unei vizite la București, înaintea alegerilor prezidențiale din 2025, după ce a participat la interviuri cu candidați alături de Trey Trainor, președintele Comisiei Federale Electorale din SUA, și Aaron Gentry.

„Când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor – Președintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry – am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, că a făcut lobby împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga capital electoral împotriva coaliției”, a scris Sprînceană.

El a adăugat că Simion ar fi „un mic trădător de țară, mincinos, care tot vine prin America și aruncă cu milioane de dolari sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze”. Sprînceană a mai afirmat că, în afară de doi-trei congresmeni, „nimeni notabil nu a vrut să se întâlnească cu el”.

În mesajul său, omul de afaceri susține că el însuși a intervenit direct pe lângă oficiali americani, inclusiv Secretara Departamentului pentru Securitate Internă Kristi Noem și Secretarul de Stat Marco Rubio, pentru a reintroduce România în procesul de reevaluare pentru Visa Waiver: „Discuțiile au durat cam 4 ore și România a fost reintrodusă pentru reevaluare. Partea tristă este că ar fi trebuit să dau vina doar pe PSD, PNL și USR pentru incompetență, dar nici măcar nu au făcut follow-up.”

Sprînceană a avertizat că poate face publice conversațiile și poate aduce martori americani pentru a susține afirmațiile sale: „Dacă cineva are tupeul să comenteze sau să spună că ce am scris mai sus nu este adevărat, pot să fac publice conversațiile direct la TV și o să aduc și niște americani să dea mărturie.”

AUR a respins acuzațiile, iar disputa readuce în prim-plan tema relației României cu SUA și a accesului în programul Visa Waiver.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu