Ministerul de Externe al Ungariei recheamă de la post 37 de şefi de misiuni diplomatice ungare, într-un prim pas de înnoire a conducerii reprezentanţelor diplomatice în străinătate, a declarat vineri ministrul de Externe Anita Orban, într-o postare video pe Facebook, transmite MTI.

În timp ce mandatele unora dintre diplomaţi expiră, alte decizii au fost „motivate de obiectivul de a asigura că interesele Ungariei sunt reprezentate de ambasadori care pot reprezenta în mod credibil şi eficient ţara noastră în acord cu noile priorităţi de politică externă”, a explicat Anita Orban.

Măsura se înscrie, de asemenea, într-o înnoire profesională mai largă, ministerul propunându-şi să construiască „un corp diplomatic profesionist care să acţioneze la un standard profesional înalt”.

„Avem nevoie de ambasadori şi diplomaţi care să contribuie activ la îndeplinirea obiectivelor de politică externă ale Ungariei şi să consolideze capacitatea de a-i afirma interesele la nivel internaţional”, a subliniat Anita Orban, citată de Agerpres.

În acest scop, ministerul a numit un secretar de stat adjunct pentru strategia de resurse umane şi pregătire, a precizat ea.

„Reprezentarea eficientă a politicii externe, economice şi a intereselor strategice naţionale ale Ungariei se poate baza doar pe un corp diplomatic înalt pregătit,

motivat şi profesionist. Acest lucru garantează, de asemenea, că Ministerul de Externe va putea sprijini şi mai eficient în viitor îndeplinirea obiectivelor internaţionale ale altor ministere”, a adăugat şefa diplomaţiei în guvernul condus de Peter Magyar.

Editor : A.P.