Ambasada Venezuelei la Moscova publică o adresă poştală pentru scrisorile adresate lui Nicolas Maduro, deținut în SUA

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Ambasada Venezuelei în Rusia a publicat miercuri o adresă poştală pentru a facilita trimiterea de scrisori liderului venezuelean înlăturat de la putere, Nicolas Maduro, şi soţiei sale, încarceraţi în prezent în SUA.

„Mesajele de solidaritate pot fi trimise direct prin poştă”, a precizat ambasada într-un document citat de agenţia TASS.

Ambasada a făcut publice totodată „numerele de identificare ale deţinuţilor”: Nicolas Maduro - 00734-506 şi Cilia Flores - 00735-506, care se află într-un centru de detenţie din Brooklyn, New York, potrivit Agerpres.

În plus, scrisorile către Maduro şi soţia sa pot fi trimise misiunii diplomatice, care le va transmite destinatarilor.

Rusia a calificat „ilegală” operaţiunea SUA în Venezuela, care a dus la capturarea lui Maduro şi a soţiei sale.

Cu toate acestea, autorităţile ruse, inclusiv preşedintele Vladimir Putin, au evitat să-l critice direct pe liderul american Donald Trump pentru interferenţa în afacerile interne ale Venezuelei, principalul aliat al Kremlinului în America Latină.

