Ambasada Venezuelei la Moscova publică o adresă poştală pentru scrisorile adresate lui Nicolas Maduro, deținut în SUA

Ambasada Venezuelei în Rusia a publicat miercuri o adresă poştală pentru a facilita trimiterea de scrisori liderului venezuelean înlăturat de la putere, Nicolas Maduro, şi soţiei sale, încarceraţi în prezent în SUA.

„Mesajele de solidaritate pot fi trimise direct prin poştă”, a precizat ambasada într-un document citat de agenţia TASS.

Ambasada a făcut publice totodată „numerele de identificare ale deţinuţilor”: Nicolas Maduro - 00734-506 şi Cilia Flores - 00735-506, care se află într-un centru de detenţie din Brooklyn, New York, potrivit Agerpres.

În plus, scrisorile către Maduro şi soţia sa pot fi trimise misiunii diplomatice, care le va transmite destinatarilor.

Rusia a calificat „ilegală” operaţiunea SUA în Venezuela, care a dus la capturarea lui Maduro şi a soţiei sale.

Cu toate acestea, autorităţile ruse, inclusiv preşedintele Vladimir Putin, au evitat să-l critice direct pe liderul american Donald Trump pentru interferenţa în afacerile interne ale Venezuelei, principalul aliat al Kremlinului în America Latină.

Editor : M.B.