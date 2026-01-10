Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia: „Nu îi vom permite să o ocupe”

Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către Statele Unite este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să ajungă primele să controleze teritoriul, relatează Kyiv Independent.

„Vom face ceva cu Groenlanda, fie că le place sau nu, pentru că dacă nu o facem noi, Rusia sau China o vor prelua. Nu vom avea Rusia sau China ca vecini”, a spus Trump, într-o declarație pentru presă, potrivit sursei citate.

Trump a afirmat că și recentul atac al SUA asupra Venezuelei a fost necesar pentru a preveni o eventuală „ocupare” a țării de către Rusia sau China.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu liderii marilor companii americane din petrol și gaze, unde Trump a anunțat planurile Washingtonului de preluare a controlului asupra industriei petroliere din Venezuela. Briefingul a avut loc la o săptămână după ce armata americană a invadat Venezuela și a înlăturat regimul dictatorului Nicolas Maduro.

Trump a spus că intervențiile militare și economice ale SUA în alte state sunt necesare pentru a împiedica Rusia și China să facă același lucru, nu doar în Venezuela, ci și în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei.

„Nu vrem Rusia în Venezuela. Nu vrem China acolo. Și, apropo, nu vrem Rusia sau China în Groenlanda. Dacă nu luăm Groenlanda, Rusia sau China vor deveni vecinii noștri. Asta nu se va întâmpla”, a declarat președintele american.

După atacul SUA asupra Venezuelei, Trump și-a reluat ambițiile expansioniste privind Groenlanda, afirmând din nou că o eventuală preluare a insulei este o chestiune de „securitate națională”.

„Țările au nevoie de proprietate”

Groenlanda are peste 56.000 de locuitori și găzduiește deja o bază militară americană. Poziția sa geografică îi conferă o importanță strategică majoră pentru accesul în regiunea arctică, iar teritoriul dispune de resurse minerale importante și de posibile rezerve de combustibili fosili.

Deși este un teritoriu autonom al Danemarcei, aliat al SUA și stat membru NATO, Casa Albă nu a exclus folosirea forței militare pentru preluarea controlului asupra insulei.

Trump a invocat experiența sa din domeniul imobiliar pentru a explica de ce consideră că SUA ar trebui să dețină Groenlanda.

„Nu îți aperi un contract de închiriere la fel cum îți aperi o proprietate. Țările au nevoie de proprietate și îți aperi proprietatea. Nu îți aperi un contract de închiriere”, a spus Trump.

În ciuda mesajului agresiv, Trump a susținut că este un susținător al NATO și un „fan” al Danemarcei.

„Sunt un mare fan, dar faptul că au debarcat acolo o barcă acum 500 de ani nu înseamnă că dețin pământul”, a declarat președintele SUA.

Avertismentul lui Trump

Trump a spus că ar prefera o înțelegere privind Groenlanda, dar a avertizat că Statele Unite vor acționa „fie pe calea amiabilă, fie pe calea mai dificilă”.

„Nu vom permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda”, a afirmat el.

În timpul briefingului, Trump nu a comentat atacul recent al Rusiei asupra Ucrainei sau desfășurarea unei rachete balistice rusești cu rază intermediară în apropierea graniței UE. El a răspuns însă unei întrebări privind posibilitatea extinderii politicii americane de capturare a liderilor străini până la arestarea președintelui rus Vladimir Putin.

„Nu cred că va fi necesar. Am avut întotdeauna o relație foarte bună cu el”, a spus Trump.

Editor : C.S.