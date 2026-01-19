De ce cumpără SUA spărgătoare de gheață din Finlanda (BBC)

În timp ce președintele Donald Trump continuă să insiste că SUA trebuie să dețină Groenlanda, atenția sa sporită asupra regiunii arctice a determinat Washingtonul să comande noi spărgătoare de gheață. Pentru aceste nave, care pot naviga pe mări acoperite de gheață solidă, SUA au apelat la expertul mondial în domeniu – Finlanda, scrie BBC News.

Temperaturile sunt sub zero grade în interiorul laboratorului de gheață al Aker Arctic Technology, în timp ce modelul la scară redusă al unui spărgător de gheață navighează într-un bazin de simulare lung de 70 de metri. Nava croiește un canal perfect prin suprafața înghețată a apei. Testat într-o instalație din Helsinki, capitala Finlandei, acesta este un model pentru următoarea generație de spărgătoare de gheață ale țării.

„Este esențial ca acesta să aibă o rezistență structurală și o putere a motorului suficiente”, spune inginerul specializat în performanța gheții, Riikka Matala.

Mika Hovilainen, directorul executiv al firmei, adaugă că forma navei este, de asemenea, crucială. „Trebuie să ai o formă a corpului navei care sparge gheața prin îndoirea acesteia în jos”, spune el. „Nu este vorba de tăiere, nu este vorba de feliere.”

Finlanda este lider mondial incontestabil în ceea ce privește spărgătoarele de gheață. Companiile finlandeze au proiectat 80% din toate cele aflate în prezent în funcțiune, iar 60% au fost construite în șantierele navale din țara scandinavă.

Țara este lider din necesitate, explică Maunu Visuri, președinte și director executiv al companiei de stat finlandeze Arctia, care operează o flotă de opt spărgătoare de gheață.

„Finlanda este singura țară din lume în care toate porturile pot îngheța în timpul iernii”, spune el, adăugând că 97% din toate mărfurile din țară sunt importate pe mare.

Spărgătoare de gheață finlandeze sunt văzute acostate în Helsinki, pe măsură ce condițiile de iarnă timpurie se instalează în Finlanda, la 26 noiembrie 2025 Foto. Profimedia

În lunile cele mai reci, spărgătoarele de gheață mențin porturile Finlandei deschise și funcționează ca ghiduri pentru marile nave de marfă. „Este cu adevărat o necesitate pentru Finlanda. Spunem că Finlanda este o insulă.”

Datorită acestei expertize, Trump a anunțat în octombrie că SUA intenționează să comande patru spărgătoare de gheață din Finlanda pentru Paza de Coastă a SUA.

Alte șapte nave, pe care SUA le numește „Arctic Security Cutters”, vor fi construite în SUA, folosind proiectele și expertiza finlandeză.

„Cumpărăm cele mai bune spărgătoare de gheață din lume, iar Finlanda este cunoscută pentru fabricarea acestora”, a spus Trump.

Conform legislației americane, navele militare și ale pazei de coastă ale țării trebuie să fie construite pe teritoriul național, dar în acest caz președintele a renunțat la această cerință din motive de securitate națională. El a invocat „atitudinea militară agresivă și invadarea economică de către adversarii străini”, referindu-se la Rusia și China.

Preocuparea SUA vine în contextul în care schimbările climatice continuă să facă Oceanul Arctic mai navigabil pentru navele de marfă, cel puțin dacă spărgătoarele de gheață deschid calea. Acest lucru deschide rute comerciale din Asia către Europa, fie deasupra Rusiei, fie la nord de Alaska și continentul canadian, și mai jos, trecând de Groenlanda.

Reducerea nivelului gheții înseamnă, de asemenea, că zăcămintele de petrol și gaze din subarctic sunt mai accesibile.

„Pur și simplu, traficul este mult mai intens în acea parte a lumii în prezent”, observă Peter Rybski, ofițer pensionat al Marinei SUA și expert în spărgătoare de gheață, cu sediul la Helsinki.

„În Rusia există o industrie activă de explorare și extracție a petrolului și gazelor, precum și o rută de transbordare recent apărută, din Europa către Asia.”

În urma anunțului preliminar făcut de Trump în toamna anului trecut, primele contracte au fost atribuite pe 29 decembrie.

Compania finlandeză Rauma Marine Constructions va construi două spărgătoare de gheață pentru Paza de Coastă a SUA la șantierul naval din portul finlandez Rauma. Prima navă urmează să fie livrată în 2028.

Alte patru vor fi construite în Louisiana, toate cele șase nave cu propulsie diesel-electrică folosind un proiect al Aker Arctic Technology, împreună cu partenerul canadian Seaspan.

Comenzile din SUA fac parte dintr-un efort de a ajunge din urmă numărul de spărgătoare de gheață rusești. În prezent, Rusia are aproximativ 40, dintre care opt sunt cu propulsie nucleară.

În schimb, SUA are în prezent doar trei în funcțiune.

Între timp, China operează aproximativ cinci nave capabile să navigheze în zona polară. „Niciuna dintre ele nu este, din punct de vedere tehnic, un spărgător de gheață”, spune Rybski, subliniind că designul lor nu îndeplinește criteriile stricte. „Dar își măresc flota.”

El adaugă că China trimite din ce în ce mai des aceste nave de „cercetare” în apele arctice dintre Alaska și extremitatea estică a Rusiei, inclusiv în zone pe care SUA le consideră „zona economică exclusivă”.

„Având mijloace limitate de reacție, acest lucru devine o problemă [pentru SUA].”

Dorința lui Trump de a-și mări flota de spărgătoare de gheață depășește aspectele practice ale operării în mările arctice acoperite de gheață, apreciază Lin Mortensgaard, cercetătoare la Institutul Danez de Studii Internaționale. Ea spune că este vorba și despre proiectarea puterii.

„Indiferent câte portavioane ai și cât de mult le folosești pentru a amenința statele, nu poți naviga cu portavionul tău în centrul Oceanului Arctic”, spune ea.

„Spărgătoarele de gheață sunt singurul tip de navă militară care poate semnala că ești un stat arctic, cu capacități arctice. Și cred că despre asta este vorba în mare parte în discursul SUA.”

În Finlanda, șantierul naval Helsinki Shipyard ocupă un doc pe malul mării din capitală. Aici a fost construită jumătate din flota mondială de spărgătoare de gheață. Deținută astăzi de firma canadiană Davie, aceasta speră să câștige noi contracte de la Paza de Coastă a SUA.

„Situația geopolitică s-a schimbat definitiv”, spune directorul general al șantierului naval, Kim Salmi.

„Avem vecinul nostru estic aici [Rusia]. Ei își construiesc propria flotă [nouă]. Și chinezii își construiesc flota.”

El adaugă: „SUA, Canada și aliații occidentali în general caută echilibrul de putere.”

În interiorul unui hangar pentru construcții navale, muncitorii taie și sudează oțelul pentru cel mai recent spărgător de gheață al șantierului, o navă arctică de mare tonaj, numită Polarmax, destinată Gărzii de Coastă canadiene.

Finlandezii pot construi aceste nave complexe cu o rapiditate remarcabilă – durează între doi ani și jumătate și trei ani – datorită unei metode de producție simplificate și a zeci de ani de experiență.

„Practicăm acest lucru de peste 100 de ani”, spune Visuri de la Arctia. „Există un ciclu format din proiectanți, operatori și constructori. De aceea Finlanda este superputerea spărgătoarelor de gheață.”

Citește și:

Putin cere control sporit în Arctica: „Rusia este singura ţară capabilă să producă în serie spărgătoare de gheaţă nucleare puternice”

Editor : B.E.