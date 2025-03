De pe culoarul morții, în exil. Povestea rapperului care a fost torturat doi ani într-o închisoare iraniană. „Mi-au interzis fericirea”

Saman Yasin credea că părăsește închisoarea. Era ora 5 dimineața, iar gardienii tocmai îi spuseseră să-și strângă lucrurile, dar următorul lucru pe care l-a știut a fost că era legat la ochi și cu un ștreang în jurul gâtului, scrie CNN într-un articol dedicat rapperului iraniano-kurd care a fost torturat, forțat să recunoască infracțiuni pe care nu le-a comis și apoi condamnat la moarte în Iran, în timpul protestelor cauzate de uciderea tinerei Mahsa Amini, în 2022. Bărbatul a scăpat de pedeapsa capitală, a fugit din Iran și se află acum în Germania, unde luptă cu efectele psihice și fizice ale torturii, visează la o carieră în America și speră să fie o voce pentru iranienii care se opun regimului de la Teheran.

„Am stat sub ștreang cam 15 minute, cred”, a declarat rapperul iraniano-kurd într-un interviu exclusiv acordat CNN, în timp ce povestea că a fost supus unui simulacru de execuție - cel mai probabil de către regimul iranian.

„Mi-am dat seama că au adus un cleric, iar el recita Coranul deasupra capului meu... și îmi tot spunea «Pocăiește-te, ca să ajungi în rai»”.

Yasin se află acum la Berlin, după o evadare periculoasă din Iran. Artistul a vorbit despre situația sa dificilă și despre modul în care spune că temnicerii săi au recurs la tortură încercând să îl forțeze să mărturisească infracțiuni pe care spune că nu le-a comis.

Bărbatul a petrecut doi ani în închisorile din Iran pentru implicarea sa în protestele „Femeie, viață, libertate” din 2022, în timpul cărora s-a alăturat demonstrațiilor de stradă și a înregistrat cântece împotriva regimului de Teheran.

Revolta care a durat luni de zile a fost declanșată de moartea lui Mahsa Amini, o iraniano-kurdă în vârstă de 22 de ani, în septembrie același an, după ce a fost arestată pentru că nu fi respectat legea iraniană privind purtarea obligatorie a hijabului.

Protestatarii au fost întâmpinați cu forță brută, mai mult de 500 de persoane fiind ucise în reprimarea de atunci, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite, care citează „rapoarte credibile” potrivit cărora cel puțin 49 de femei și 68 de copii se numără printre morți. CNN nu a putut verifica independent numărul de persoane ucise sau arestate, deoarece Iranul nu a furnizat date precise.

Yasin, al cărui nume legal este Saman Sayedi, a fost arestat în octombrie 2022 și se numără printre numeroșii artiști care au fost judecați în legătură cu mișcarea de stradă.

El a fost inițial condamnat la moarte după ce a fost acuzat de infracțiunea din Republica Islamică de „război împotriva lui Dumnezeu” pentru că a scos o armă în timpul unui protest antiguvernamental, trăgând trei gloanțe în aer, și „adunare și conlucrare cu intenția de a comite o infracțiune împotriva securității naționale”, potrivit agenției de presă Mizan a sistemului judiciar iranian. Yasin neagă acuzațiile.

Atât Amnesty International, cât și Misiunea internațională independentă de anchetă a ONU privind Iranul afirmă că 10 bărbați au fost executați în legătură cu protestele declanșate de moartea lui Amini.

Yasin a fost unul dintre zecile de protestatari care au apărut în ceea ce grupurile pentru drepturile omului au descris ca fiind procese fictive bazate pe mărturisiri obținute prin tortură.

Curtea Supremă a Iranului a anulat ulterior, în apel, condamnarea la moarte a lui Yasin, iar sentința sa a fost în cele din urmă stabilită la cinci ani. În vara anului 2023, artistul a reușit să transmită un mesaj audio din închisoare, difuzat de o organizație kurdă pentru apărarea drepturilor omului, în care a afirmat pentru prima dată că a fost abuzat de autorități în încercarea de a-i smulge o mărturisire.

Acum, artistul își poate descrie calvarul cu mult mai multe detalii, pe măsură ce se recuperează în Germania, iar la începutul acestei luni a depus mărturie în fața unei comisii ONU pentru drepturile omului din Geneva, Elveția.

„Mental, sunt complet distrus, dar învăț încet să fac față”, a declarat artistul în vârstă de 29 de ani pentru CNN, vorbind la un studio de muzică din Berlin care l-a invitat să-și înregistreze muzica gratuit. Deși a încercat să schițeze un zâmbet la sosire, era vizibil anxios.

„Fizic, tortura pe care am îndurat-o m-a schimbat enorm - există încă efecte de durată. Am dezvoltat o mulțime de traume după închisoare”, a spus el. Cuvintele „Nimic nu mă poate opri” sunt tatuate în limba engleză pe una dintre încheieturile sale.

CNN a contactat misiunea permanentă a guvernului iranian pe lângă Organizația Națiunilor Unite pentru a comenta acuzațiile lui Yasin de tortură și abuz în timpul detenției. Misiunea a confirmat solicitarea, dar nu a comentat încă.

Yasin scria de mult timp ceea ce el descrie ca fiind „muzică de protest” despre nedreptatea socială și greutățile din Iran.

În cântecul său „Haji”, scris și lansat cu câteva luni înainte de a fi arestat, el cânta:

„Am stat în picioare cu mândrie. Dar mi-au interzis vocea. Mi-au interzis fericirea. M-au spânzurat cu capul în jos ca pe un animal de sacrificiu”.

Aceste versuri aveau să prefigureze tortura despre care el spune că i-a fost aplicată de autoritățile iraniene după arestare.

„O numesc morgă”

Yasin a declarat pentru CNN că a fost supus „celor mai severe torturi” în timpul primelor trei luni de detenție și că, la un moment dat, anchetatorul său i-a spus că va obține o mărturisire de la el cu stiloul pe care îl ținea în mână.

„Mi-au introdus un stilou în nara stângă și apoi l-au lovit cu forța de jos. Am leșinat de durere, iar când m-am trezit, eram plin de sânge”, a spus el.

Rapperul și-a întrerupt conversația cu CNN de mai multe ori în timp ce își amintea de experiența sa din spatele gratiilor. El poartă un dilatator nazal pentru a-l ajuta să facă față dificultăților de respirație despre care spune că sunt rezultatul abuzurilor la care a fost supus. Nasul său pare afectat.

Apoi a fost camera frigorifică subterană din incinta închisorii Evin, despre care Yasin spune că anchetatorii i-au spus că „nici măcar nu există pe hartă”. El crede că se află într-o clădire care aparține Ministerului de Informații al Iranului.

„Am auzit de la ceilalți prizonieri că o numesc morgă pentru că temperatura este foarte scăzută”, a spus el. „Este rece ca gheața”.

„Mă ridicau - o oră, două ore - doar atârnam. Apoi mă coborau pentru două sau trei ore înainte de a mă spânzura din nou”, a declarat Yasin pentru CNN. „După un timp, am ajuns într-o stare în care simțeam că-mi pierd cunoștința - ca un vis, pe jumătate treaz, pe jumătate adormit - pentru că eram atârnat cu capul în jos. Mi-au făcut asta timp de trei zile”.

Alte tehnici abuzive pe care Yasin spune că le-a îndurat au inclus aruncarea pe scări, bătăi, insulte, afirmații false că fratele său era în custodie și evaluări psihiatrice forțate. Yasin spune că a fost constrâns și, în cele din urmă, a mărturisit sub constrângere că el era bărbatul dintr-un videoclip difuzat de presa de stat și că a tras cu arma în timpul unui protest în noaptea în care a fost arestat. El a declarat că niciunul dintre cele două puncte nu a fost adevărat și că sentința sa la moarte a fost redusă ulterior, în parte pentru că probele video au arătat că nu erau mâinile sale cele care țineau arma.

Mărturia sa este în concordanță cu constatările unei investigații de doi ani privind represiunea din 2022 a misiunii de anchetă a ONU. Aceasta a declarat că guvernul iranian „a respins în mod constant acuzațiile de tortură”, dar nu a indicat dacă acuzațiile au fost investigate sau de ce au fost respinse. Raportul ONU a constatat, de asemenea, că presupusele crime au fost comise „în sprijinul unei politici de stat”.

O evadare îndrăzneață din Iran și costul libertății

La sfârșitul lunii octombrie 2024, după doi ani de închisoare, Yasin a fost eliberat pe baza unei permisii medicale. Aproximativ o lună mai târziu, a suferit o intervenție chirurgicală nazală și se recupera acasă când telefonul a sunat pe neașteptate. Autoritățile îi ordonau să se întoarcă la închisoare, cu cinci luni mai devreme decât se aștepta.

Dar el nu s-a întors. „M-am gândit că nu pot să stau și să nu fac nimic”, a spus rapperul. „Dacă aș pleca din țară, în primul rând, aș scuti familia mea de și mai multă suferință din cauza mea. Și în al doilea rând, dacă aș fi plecat, aș putea fi o voce pentru oameni, aș putea face ceva semnificativ și aș putea face un pas înainte pentru ei.”

În aceeași noapte, Yasin a fugit din Iran, îndreptându-se peste munți spre nordul Irakului cu ajutorul unui contrabandist care, în cele din urmă, l-a abandonat, spune el. În imaginile împărtășite cu CNN, el poate fi văzut, cu nasul bandajat, pe un munte cețos în timp ce bate vântul.

„Când am ajuns în vârf, presiunea a fost prea mare - nasul meu a început să sângereze și am leșinat”, a spus el. „Printr-un miracol, am reușit să ajung în Irak”. De acolo, cu ajutorul ONG-urilor și al unui politician german, a reușit să călătorească în Germania.

Acum, cu o viză umanitară specială, se regăsește la Berlin și o ia de la zero, fiind un artist cu probleme care visează să reușească în America. Singurătatea și depărtarea de familie îl afectează, dar încearcă să accepte costul libertății.

„În acele prime zile, chiar dacă atmosfera era terifiantă, iar represiunea menită să reducă oamenii la tăcere era intensă, în aer era încă un parfum de libertate”, a declarat el.

„După închisoare, simt că am o responsabilitate uriașă față de oameni. Am așteptări mult mai mari de la mine - să fiu vocea lor... asta înseamnă totul pentru mine.”

Editor : B.E.