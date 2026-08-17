Poliţia rusă a reţinut un cetăţean german pentru că a donat 10 dolari fondului lui Navalnîi

Poliţia rusă a reţinut luni un cetăţean german suspectat că a donat 900 de ruble, adică aproape 10 dolari, Fondului de luptă împotriva corupţiei al defunctului lider al opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi.

Conform unui comunicat al Ministerului de Interne rus, cetăţeanul german a fost reţinut în oraşul Sankt Petersburg.

În comunicat se afirmă că persoana reţinută ar fi transferat bani către o organizaţie extremistă, făcându-se referire la fondul lui Navalnîi, etichetat astfel din 2021, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Conform site-ului Fontanka.ru, cetăţeanul german este cofondatorul unei săli de sport în Sankt Petersburg, iar înainte de a veni să lucreze în Rusia a fost ciclist profesionist în Germania, unde a activat şi ca antrenor. Potrivit unor canale de Telegram ruseşti ar fi vorba de un rus cu cetăţenie germană, care de zece ani locuieşte în Rusia.

Publicația independentă Mediazona relevă că în Rusia au fost deschise peste 220 de dosare penale pentru donaţii pentru Fondul lui Navalnîi făcute după interzicerea organizaţiei prin care liderul opoziţiei denunţa corupţia în cercurile înalte ale puterii.

Săptămâna trecută, un filosof de 58 de ani a fost arestat la Sankt Petersburg, fiind acuzat că a trimis bani către Fondul anticorupţie al lui Navalnîi, decedat în 2024 într-o închisoare de lângă Cercul Polar.

Editor : M.B.