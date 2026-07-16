Administrația americană vrea „revenirea la standardul masculin” în armată. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat că militarii SUA vor fi testați pentru nivelul de testosteron. El vrea ca soldații de peste 30 de ani să facă obligatoriu acest test o dată pe an, iar cei sub 30 de ani doar voluntar.

„Nu este vorba despre o îmbunătăţire artificială a performanţei voastre, este vorba despre a vă regăsi şi optimiza capacităţile naturale, despre a vă păstra longevitatea şi a vă asigura că dispuneţi de bazele biologice necesare pentru a rezista în luptă”, spune șeful Pentagonului.

Concret, nivelul testosteronului va fi măsurat la militarii cu vârsta de peste 30 de ani, în timpul vizitei medicale anuale. Cei sub această vârstă se vor supune testului doar dacă doresc acest lucru.

„Dacă este recomandat un tratament, alegerea de a-l urma vă aparţine în întregime”, precizează Pete Hegseth.

Nivelul testosteronului scade în mod natural odată cu vârsta, începând de la vârsta de 30 de ani, potrivit specialiştilor. Șeful Pentagonului nu a precizat dacă această măsură se aplică şi femeilor, al căror nivel de testosteron, în cantitate mult mai mică, scade de asemenea odată cu vârsta.

Hegseth a subliniat că programul nu urmărește îmbunătățirea artificială a performanțelor fizice. În armata americană, utilizarea testosteronului fără indicație medicală, în scopul creșterii masei musculare sau al sporirii performanței, rămâne strict interzisă.

Anunțul Pentagonului vine în contextul în care secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și alți oficiali ai administrației susțin eliminarea unor restricții privind prescrierea terapiei cu testosteron. Kennedy a prezentat tratamentul drept una dintre soluțiile pentru combaterea crizei fertilității din Statele Unite.

Luna trecută, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a propus eliminarea unor avertismente privind siguranța și eficacitatea de pe etichetele produselor pentru terapia de substituție cu testosteron și relaxarea condițiilor de prescriere a acestora, potrivit BBC.

Pete Hegseth le-a impus militarilor, de când este secretarul Apărării lui Donald Trump, norme fizice mai exigente.

Într-un discurs pe care l-a susţinut în septembrie, în faţa unei adunări de gradaţi de rang înalt convocaţi la baza militară de la Quantico, în apropiere de Washington, Pete Hegseth i-a atacat pe militarii supraponderali.

„Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului, conducând operațiuni militare în toată țara și în lume, este o imagine proastă. Este rău și nu ne reprezintă”, declara el.

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Editor : C.L.B.