Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la inaugurarea expoziției „SUA–România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, organizată la Muzeul Național de Istorie a României, că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite este „mai solid ca niciodată”. Șeful statului a subliniat că relația bilaterală are perspective importante atât în domeniul securității, cât și în cel economic.

„În momentul de față, parteneriatul nostru este mai solid ca niciodată, atât bilateral, cât și în participarea noastră în formate multilaterale”, a afirmat joi Nicușor Dan.

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Șeful statului a amintit că România și SUA au reafirmat recent, la Summitul NATO de la Ankara, valorile comune și angajamentul pentru apărarea colectivă.

„Am reafirmat acele valori și principii în care credem: o ordine internațională bazată pe reguli, o Alianță NATO care este defensivă și determinată să apere fiecare dintre membrii săi și, bineînțeles, un parteneriat cu perspective extrem de interesante în anii care urmează”, a spus șeful statului.

Potrivit acestuia, pe lângă cooperarea în domeniul securității, există un potențial semnificativ pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.

„Există un uriaș potențial la care multă lume de aici lucrează pentru a deveni o realitate”, a adăugat Nicușor Dan.

Expoziție despre 250 de ani de istorie americană și aproape 150 de ani de relații bilaterale

În deschiderea discursului, președintele a mulțumit instituțiilor care au contribuit la organizarea expoziției și a subliniat importanța cunoașterii trecutului.

„E bine, ca să ai viitor, să te uiți în trecut, să vezi care sunt pilonii în care istoria ta s-a ancorat”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a remarcat că expoziția reunește documente de mare valoare istorică, printre care scrisoarea din 20 noiembrie 1880 prin care președintele Statelor Unite confirma principelui Carol recunoașterea independenței României.

„Este o expoziție despre 250 de ani de istorie americană și despre aproape 150 de ani de relații bilaterale”, a spus președintele.

„Încrederea se construiește cărămidă cu cărămidă”

Șeful statului a amintit că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite a fost lansat în iulie 1997, odată cu vizita fostului președinte american Bill Clinton la București.

La finalul intervenției, Nicușor Dan a transmis că relația dintre cele două state este rezultatul unei construcții de durată.

„Încrederea se construiește cărămidă cu cărămidă, pentru a da posibilitatea unor lucruri concrete, care să aducă și pace, și prosperitate pentru oameni”, a conchis președintele.

Editor : Ana Petrescu