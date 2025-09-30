Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth s-a adresat, marți, sutelor de generali și amirali americani convocați din întreaga lume la baza Marine Corps Quantico din nordul Virginiei. Și președintele Donald Trump participă la eveniment, despre care oficialii militari și istoricii spun că este fără precedent ca amploare și anvergură, potrivit New York Times.

Secretarul Apărării Pete Hegseth a început cu un subiect familiar: etosul războinic și mentalitatea de război pe care dorește ca Pentagonul să le adopte. „Dușmanii se adună și amenințările cresc”, a avertizat el în fața oficialilor militari adunați în fața sa.

Hegseth, fost maior în Garda Națională a Armatei, le-a spus comandanților militari că trebuie să fie „lideri buni”, dispuși să meargă la război.

Acesta a repetat o serie de puncte care cu siguranță vor fi pe placul președintelui Trump. „Gata cu venerarea schimbărilor climatice, gata cu diviziunile, distragerile sau iluziile legate de gen”, le-a spus celor adunați la baza Marine Corps Quantico din nordul Virginiei.

Șeful Pentagonului a vorbit și despre un alt subiect preferatal său: condiția fizică. „Fie că ești un soldat din trupele aeropurtate sau un soldat sedentar, un soldat nou-nouț sau un general cu patru stele, trebuie să îndeplinești standardele de înălțime și greutate și să treci testul de condiție fizică”, a spus el.

„Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului, conducând operațiuni militare în toată țara și în lume, este o imagine proastă”, a declarat Hegseth în timpul reuniunii „Este rău și nu ne reprezintă.”

Hegseth a pus accentul pe standardele de condiție fizică și îngrijire personală, impunând antrenamente zilnice și teste de condiție fizică de două ori pe an, precum și interzicerea bărbilor pentru bărbați.

Hegseth a vorbit și despre standardele care le-ar putea împiedica pe femei să se înroleze. „Nu este vorba despre împiedicarea femeilor să servească în armată”, a spus el. „Apreciem foarte mult impactul trupelor feminine. Ofițerii și subofițerii noștri de sex feminin sunt cei mai buni din lume. Dar când vine vorba de orice sarcină care necesită forță fizică pentru a fi îndeplinită în luptă, standardele fizice trebuie să fie ridicate și neutre din punct de vedere al genului.”

„Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e. Dacă asta înseamnă că niciuna dintre femei nu se califică pentru anumite sarcini de luptă, atunci așa să fie. Nu asta este intenția, dar ar putea fi rezultatul, așa că să fie... Va însemna, de asemenea, că nici bărbații slabi nu se vor califica, pentru că nu ne jucăm. Este vorba de luptă. Este vorba de viață și de moarte”, spune el.

El a atras atenția, de asemenea, că va investiga plângerile referitoare la leadershipul toxic. „De aceea, astăzi, sub îndrumarea mea, întreprindem o revizuire completă a definițiilor departamentului referitoare la așa-numitul leadership toxic, intimidare și umilire, pentru a le permite liderilor să aplice standardele fără teama de represalii sau de a fi criticați”, spune el.

Hegseth a recunoscut că „desigur, nu putem accepta intimidarea și hărțuirea urâtă”. Dar, spune el, cuvinte precum „intimidare” și „hărțuire” au fost „transformate în arme”. Hegseth a spus că „dacă asta mă face toxic, atunci așa să fie”.

Editor : Ș.R.