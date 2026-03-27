Un grup de deputați din Duma de Stat s-a întâlnit joi cu membri ai Congresului american, în timp ce o „delegație a guvernului federal” separată, despre care nu s-a mai vorbit anterior, va vizita vineri Institutul American pentru Pace, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru The Moscow Times.

Aleksei Cepa, un parlamentar din partidul Rusia Justă, a declarat presei ruse săptămâna aceasta că un grup de „patru sau cinci” parlamentari ar putea călători la Washington în zilele următoare.

Cepa a spus că „mai multe detalii” privind călătoria urmau să fie finalizate, având în vedere faptul că parlamentarii ruși se află sub sancțiuni americane pentru susținerea invaziei ruse din Ucraina, în 2022.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, care a vorbit sub condiția anonimatului, a confirmat că joi urma să aibă loc discuții între parlamentarii ruși și americani.

Surse anonime din Duma de Stat au declarat anterior presei ruse că Viaceslav Nikonov, membru al partidului de guvernământ Rusia Unită, urmează să conducă grupul.

În plus, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că o „delegație a guvernului federal” separată va vizita Institutul American pentru Pace vineri, o întâlnire care nu a fost anunțată anterior, fără a precizat care oficiali urmau să participe la întâlnire.

Întâlnire neanunțată

Institutul American pentru Pace, o organizație non-profit finanțată de Congres și axată pe rezolvarea conflictelor, a fost redenumită în decembrie după numele președintelui american Donald Trump.

Administrația Trump ar lua în considerare utilizarea sediului său din Washington ca bază pentru Consiliul pentru Pace, la care președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia s-ar putea alătura.

Întrebat despre vizita planificată la Washington, Kremlinul a declarat miercuri că salută „orice eforturi de a relansa dialogul cu Statele Unite”.

Un lider al partidului Rusia Justă, Serghei Mironov, s-a arătat mai puțin cordial în privința deciziei de a trimite o delegație parlamentară la Washington, spunându-le reporterilor: „Aș prefera să le trimit o rachetă”.

În ianuarie, deputata Anna Paulina Luna, republicană din Florida, a declarat că a primit autorizație din partea Departamentului de Stat pentru ca patru parlamentari ruși să se întâlnească cu membri ai Congresului pentru a discuta despre negocierile de pace privind Ucraina.

Inițial, se preconiza ca acea întâlnire să aibă loc la sfârșitul lunii ianuarie.

Luna a declarat anul trecut că Congresul explorează, de asemenea, posibilitatea unor discuții cu parlamentarii ruși pe tema OZN-urilor, deși nu a oferit detalii cu privire la formatul, data sau locația posibilă a discuțiilor.

Nexta notează că deputaților din Duma de Stat rusă le-a fost organizată o vizită privată la Capitoliu.

Imaginile îi arată pe membrii grupului — printre care vicepreședintele Boris Cernișov și prima vicepreședintă a Comisiei pentru afaceri internaționale, Svetlana Jurova — plimbându-se printr-una dintre săli.

Aceștia au fost invitați în Statele Unite de către congresmana Anna Paulina Luna, cunoscută pentru loialitatea sa față de Trump.

Care este scopul tuturor acestor demersuri? Luna afirmă că a încercat să „stabilească un dialog între puterile nucleare” și să mențină deschise canalele de comunicare.

Editor : M.C