Rusia a reușit să facă față sancțiunilor occidentale și a putut crește producția de armament, muniții și în special rachete la un nivel superior celui de dinaintea declanșării invaziei în Ucraina, conform unor declarații făcute de oficiali americani, europeni și ucraineni pentru New York Times. Astfel, industria de apărare a Rusiei produce acum 200 de tancuri pe an, dublu față de 24 februarie 2022. Cu toate acestea, în urma analizării de către Digi24.ro a informațiilor OSINT (provenite din surse deschise), rușii au pierdut în Ucraina în ultima lună echivalentul tancurilor pe care industria le poate produce în 3 luni. Totodată, creșterea capacității industriei de apărare a Rusiei reprezintă o veste rea pentru ucraineni, pe care îi va aștepta o nouă iarnă grea, mai ales că armata rusă a început să-și refacă stocurile de rachete strategice.

Ca urmare a sancțiunilor occidentale, oficialii americani au estimat că industria Rusiei și-a încetinit în mod „dramatic” producția de rachete și armament în primele 6 luni ale războiului cu Ucraina.

La finalul anului 2022 însă, industria de apărare a început „să prindă viteză”, inclusiv - și mai ales - în ceea ce privește producția de rachete.

Cum reușesc spionii lui Putin să facă rost de cipuri și componente pentru rachetele cu care Rusia bombardează Ucraina

Astfel, Kremlinul a „fentat” sancțiunile economice și exportul de produse cu destinație militară strategică (cipuri, componente electronice pentru rachete etc.) prin intermediul unor rețele paralele de comerț controlate de serviciile secrete și cele militare. Componentele-cheie necesare diverselor sisteme de armament au fost furate sau sustrase cu ajutorul acestor rețele ilicite și exportate apoi în țări terțe, precum Armenia sau Turcia, din care au fost apoi trimise direct în Rusia.

În luna iunie a acestui an, o investigație independentă a dezvăluit că 81% din componentele „străine” care echipează rachetele strategice ale Moscovei sunt de proveniență americană. De asemenea, în luna august au fost găsite aproape 30 de cipuri occidentale într-o rachetă rusească Kh-101.

Chiar și așa, Rusia încă nu dispune de stocuri mari de rachete.

În urmă cu un an, conform estimărilor Kievului, rușii își epuizaseră aproape o treime din stocul de rachete moderne.

Cu o singură excepție: armata rusă deține în acest moment rachete Kh-55 (o rachetă de croazieră lansată din avion) în cantități mai mari decât cele existente în stocuri înainte de declanșarea invaziei în Ucraina.

Cipurile de ghidare ale rachetelor inteligente sunt, de exemplu, foarte ușor de strecurat în Rusia, după cum a explicat un expert militar: fiind foarte mici, cipurile necesare ghidării a sute de astfel de rachete „pot încăpea toate într-un rucsac”, a exemplificat expertul.

Cum l-a ajutat Franța pe Putin să-și doteze tancurile cu sisteme de ochire și vedere pe timp de noapte de ultimă generație

În prezent, în Rusia există două fabrici unde se pot produce tancuri: Uralvagonzavod (regiunea munților Urali) și Omsktransmaș (regiunea orașului Omsk, Siberia).

Înainte de război, Rusia producea 100 de tancuri pe an. Acum, sunt produse 200 de tancuri pe an, conform surselor New York Times.

Acest lucru nu ar trebui însă să-i îngrijoreze pe ucraineni. Cel puțin pentru moment.

Conform unei analize din surse deschise realizată de Digi24.ro din studierea pierderilor armatei ruse în perioada 8 august - 9 septembrie 2023, publicate și updatate zilnic pe site-ul OSINT Oryx, Rusia a pierdut într-o lună 74 de tancuri (distruse complet).

Mai exact, numărul pierderilor confirmate vizual, în materie de tancuri rusești, era de 1.414 pe 8 august și, respectiv, de 1.491 pe 9 septembrie.

Practic, Rusia a pierdut într-o lună câte tancuri poate produce industria sa de armament în aproape 3 luni.

Conform Forbes, cele mai moderne tancuri rusești dispuneau sistemele de ochire și vedere pe timp de noapte de producție franțuzească - este vorba, mai exact, despre sistemul „Sosna-U” care folosea camera termală „Caterine”, principala componentă a sistemul de ochire furnizat de firma franceză Tales.

După impunerea sancțiunilor occidentale și pierderile colosale în materie de tancuri (1.500 de tancuri distruse complet), Rusia s-a văzut nevoită să scoată tancuri vechi din stocurile fostei armate sovietice - este vorba de modele T-62, T-72 și T-80 care dispuneau de „anticul” sistem de ochire 1PN96MT-02 din anii 1970.

Luna trecută, pe rețelele sociale a apărut o înregistrare cu circa 30 de tancuri T-80 transportate pe calea ferată, cel mai probabil provenite de la fabrica din Omsktransmaș. Experții militari au constatat că aceste blindate sunt dotate cu un sistem de ochire extrem de asemănător cu cel franțuzesc. Cel mai probabil, este vorba despre o „clonă” a acestuia, mai exact un sistem PNM-T.

Chiar și așa, experții Forbes au ajuns la concluzia că industria de apărare rusă a depășit această problemă majoră (a camerei termale și a sistemului de ochire - cele mai importante în cazul unui tanc modern, practic) și poate produce tancuri noi sau recondiționa tancuri vechi, fără opreliști.

Rușii pot produce 2 milioane de obuze, UE cel mult 500.000 de mii

Oficialii occientali cred, de asemenea, că Rusia își propune să fabrice 2 milioane de obuze pe an - dublul cantității de muniție estimate de serviciile de informații occidentale.

Rusia poate produce oricum mai multă muniție decît SUA și Europa la un loc. Conform unui oficial al armatei estoniene, Kusti Salm, producția de muniție a Rusiei este în acest moment de 7 ori mai mare decât cea a Occidentului.

În luna martie 2023, UE a propus un plan de 2 miliarde de euro destinați furnizării și producției de muniții de artilerie pentru Ucraina. 1 miliard de euro ar fi astfel destinați producerii a 250.000 de obuze de artilerie, dar Ucraina a spus că o astfel de cantitate e „insuficientă”.

Ministrul ucrainean al Apărării de la acea dată, Oleksii Reznikov, sublinia că Ucraina are nevoie de măcar un milion de obuze de calibrul 155 mm, al căror cost ar fi de circa 4 miliarde de euro. Armata ucraineană are nevoie lunar de 90.000-100.000 de obuze pentru „a descuraja inamicul” şi a putea lansa contraofensive împotriva trupelor ruse, a indicat ministrul ucrainean.

Totodată, un obuz occidental costă între 5-6.000 de dolari, în vreme ce unul rusesc doar 600 de dolari. În plus, SUA și-au propus creșterea cu 500% a producției de muniții de artilerie. Americanii speră să ajungă să poată produce, până în anul 2025, 90.000 de obuze pe lună.