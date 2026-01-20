Live TV

Dezinformare rusă: Danemarca vrea înapoi avioanele F-16 transferate Ucrainei pentru a le desfășura în Groenlanda

Data publicării:
F-16 Danemarca
Foto: Profimedia

Propagandiștii ruși au falsificat pista audio a unui videoclip difuzat de un canal de televiziune local danez, informează Ukrinform.

Mass-media ruse, canalele Telegram și boții de pe rețeaua socială X au difuzat un videoclip care poartă sigla companiei daneze de televiziune TV2 Nord. În clip, prezentatorul, citând „surse” din Ministerul Apărării din Danemarca, susține că avioanele de vânătoare daneze F-16 transferate anterior în Ucraina vor fi retrase și redislocate pentru a apăra Groenlanda în contextul revendicărilor teritoriale ale SUA asupra insulei.

Aceasta este o informație falsă. Propagandiștii au folosit un software de editare pentru a înlocui pista audio a uneia dintre emisiunile prezentate de Pia Beltoft, prezentatoare la TV2 Nord.

Nu există nicio știre despre presupusa retragere a avioanelor F-16 din Ucraina și trimiterea lor în Groenlanda pe site-ul oficial al canalului de televiziune sau pe paginile sale de socializare. De asemenea, nu există nicio mențiune în acest sens pe resursele oficiale ale Ministerului Apărării din Danemarca.

TV2 Nord este un post de televiziune local care emite în regiunile nordice ale Danemarcei și Insulele Feroe. Marea majoritate a știrilor sale se concentrează pe evenimente locale. Deși postul are o secțiune pe site-ul său dedicată războiului din Ucraina, aceasta conține foarte puține știri legate de acest subiect. Postul se concentrează în principal pe conținut de divertisment, mai degrabă decât pe știri politice sau globale.

Danemarca își întărește într-adevăr prezența militară în Groenlanda pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, inclusiv prin desfășurarea de avioane F-16. Cu toate acestea, aceste avioane sunt preluate din rezervele proprii ale Danemarcei, nu retrase din Ucraina.

Între timp, Danemarca continuă să transfere avioane F-16 către Ucraina și a livrat deja 12 dintre cele 19 avioane de vânătoare pe care s-a angajat să le furnizeze.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
2
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
3
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Groenlanda Danemarca
Cum l-a înfuriat NATO pe Trump din greșeală - o cronologie a tensiunilor privind Groenlanda
donald trump in biroul oval
Mesajul lui Donald Trump cu o zi înainte de a merge la Davos: „Dacă nu aş fi venit eu, astăzi NATO nu ar mai fi existat!”
Untitled
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Thule_AB,_Greenland_(39033264061)
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
profimedia-0968871465
„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump
Recomandările redacţiei
vipan kumar-salvator fetita craiova
Indianul devenit erou după ce a salvat fetița din lacul înghețat din...
Echipele de intervenție la locul accidentului feroviar din Spania
O fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare din familia sa în...
primar pnl giurgiu Silviu Cazacu
Primarul din Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă. El a...
klaus iohannis face declaratii
ANAF Sibiu a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru...
Ultimele știri
Discuții „constructive” între emisarul lui Putin și negociatorii SUA despre războiul din Ucraina. Dmitriev: Poziția Rusiei este corectă
Trump vrea s-o „implice” în Venezuela pe María Corina Machado, lidera opoziţiei
„Faliment global al apei”. ONU avertizează că lumea a ajuns la un „punct fără întoarcere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l...
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Ministrul Muncii anunță modificări la pensie în 2026. Care pensionari iau bani în plus? Vor fi 3 tranșe
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”