Dezinformare rusă: Danemarca vrea înapoi avioanele F-16 transferate Ucrainei pentru a le desfășura în Groenlanda

Propagandiștii ruși au falsificat pista audio a unui videoclip difuzat de un canal de televiziune local danez, informează Ukrinform.

Mass-media ruse, canalele Telegram și boții de pe rețeaua socială X au difuzat un videoclip care poartă sigla companiei daneze de televiziune TV2 Nord. În clip, prezentatorul, citând „surse” din Ministerul Apărării din Danemarca, susține că avioanele de vânătoare daneze F-16 transferate anterior în Ucraina vor fi retrase și redislocate pentru a apăra Groenlanda în contextul revendicărilor teritoriale ale SUA asupra insulei.

Aceasta este o informație falsă. Propagandiștii au folosit un software de editare pentru a înlocui pista audio a uneia dintre emisiunile prezentate de Pia Beltoft, prezentatoare la TV2 Nord.

Nu există nicio știre despre presupusa retragere a avioanelor F-16 din Ucraina și trimiterea lor în Groenlanda pe site-ul oficial al canalului de televiziune sau pe paginile sale de socializare. De asemenea, nu există nicio mențiune în acest sens pe resursele oficiale ale Ministerului Apărării din Danemarca.

TV2 Nord este un post de televiziune local care emite în regiunile nordice ale Danemarcei și Insulele Feroe. Marea majoritate a știrilor sale se concentrează pe evenimente locale. Deși postul are o secțiune pe site-ul său dedicată războiului din Ucraina, aceasta conține foarte puține știri legate de acest subiect. Postul se concentrează în principal pe conținut de divertisment, mai degrabă decât pe știri politice sau globale.

Danemarca își întărește într-adevăr prezența militară în Groenlanda pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, inclusiv prin desfășurarea de avioane F-16. Cu toate acestea, aceste avioane sunt preluate din rezervele proprii ale Danemarcei, nu retrase din Ucraina.

Între timp, Danemarca continuă să transfere avioane F-16 către Ucraina și a livrat deja 12 dintre cele 19 avioane de vânătoare pe care s-a angajat să le furnizeze.

