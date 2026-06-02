USR: Coaliţia dintre PSD şi extremiştii proruşi, vot împotriva includerii magistraților în categoria avertizorilor de integritate

Reprezentanţii USR acuză că senatorii PSD şi partidelor „extremiste proruse” au votat împotriva includerii judecătorilor şi procurorilor în categoria avertizorilor de integritate. „Un sistem în care chiar cei din interior nu sunt protejaţi atunci când semnalează nereguli transmite un mesaj negativ societăţii: că transparenţa şi responsabilitatea nu sunt pe deplin asumate. Se menţine o ambiguitate juridică periculoasă”, afirmă senatorul USR Simona Spătaru.

„Senatorii noii coaliţii între PSD şi partidele extremiste proruse au dat azi încă un semnal că acţionează la unison, pentru protejarea corupţilor şi a sistemului de privilegii, votând cot la cot împotriva extinderii protecţiei oferite de Legea nr. 361/2022 pentru a include explicit judecătorii şi procurorii în categoria avertizorilor de integritate. Votul împotriva dat azi are consecinţe serioase pentru funcţionarea sistemului de justiţie şi pentru încrederea publică”, arată USR, într-un comunicat de presă transmis marţi seară, potrivit News.ro.

Senatorul USR Simona Spătaru, vicepreşedintele Comisiei juridice din Senat, a argumentat că un vot împotriva iniţiativei USR va duce la şubrezirea şi mai mult a mecanismelor de integritate şi că, fără o protecţie reală împotriva represaliilor, judecătorii şi procurorii care observă corupţie sau influenţe nelegale vor fi mult mai reticenţi să le semnaleze. Tăcerea devine astfel o opţiune mai sigură decât integritatea.

„Un sistem în care chiar cei din interior nu sunt protejaţi atunci când semnalează nereguli transmite un mesaj negativ societăţii: că transparenţa şi responsabilitatea nu sunt pe deplin asumate. Se menţine o ambiguitate juridică periculoasă. Decizia ÎCCJ nr. 182/2024 a confirmat deja că magistraţii nu beneficiază de protecţie, tocmai pentru că legea nu îi menţionează explicit. Fără o clarificare legislativă, această zonă gri va continua să descurajeze raportarea abuzurilor. Această iniţiativă nu era despre privilegii, ci despre protecţie, claritate şi consolidarea statului de drept. Respingerea ei lasă un gol care, mai devreme sau mai târziu, va costa”, a declarat Spătaru.

Potrivit USR, România riscă, astfel, să rămână în urmă faţă de standardele europene. Recomandările GRECO şi ale Comisiei Europene sunt clare: protecţia avertizorilor trebuie să acopere toate sectoarele publice, fără excepţii. Excluderea magistraţilor contravine acestui principiu.

USR menţionează că a iniţiat un pachet de 12 proiecte legislative care au ca scop să contribuie la întărirea luptei împotriva corupţiei, în contextul în care, în ultimul an, presa a atras atenţia asupra capturării Justiţiei de grupuri de influenţă.

Editor : Liviu Cojan