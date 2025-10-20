Divizarea regiunii Donbas, cheia încetării războiului din Ucraina. Donald Trump: „Frontul să se oprească la linia de luptă”

Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să renunţe la o parte din teritoriu, relatează The Guardian.



„Să fie împărţită aşa cum este”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One duminică. „Este divizată în acest moment”, a spus el, adăugând că „poate fi lăsată aşa cum este acum”.

„Ei pot negocia ceva mai târziu”, a spus el. Dar, deocamdată, ambele părţi implicate în conflict ar trebui „să se oprească la linia de luptă – să se întoarcă acasă, să înceteze luptele, să înceteze uciderile”.

În acest moment, regiunea Donbas este ocupată de ruși în proporție de 85-90%.

Comentariile lui Trump au venit după o întâlnire tensionată cu preşedintele ucrainean la Casa Albă vineri şi vor fi considerate o schimbare bruscă faţă de poziţia sa din septembrie, când a spus că Ucraina ar putea recâştiga tot teritoriul său şi chiar „merge mai departe” în teritoriile ruseşti. El a descris, de asemenea, Rusia ca fiind un „tigru de hârtie”.

Fără Tomahawk

Zelenski a mers la Washington sperând să profite de frustrarea crescândă a lui Trump faţă de Vladimir Putin, după ce summitul preşedintelui american din Alaska nu a reuşit să aducă o schimbare în război.

Însă liderul ucrainean a plecat cu mâna goală, nereuşind să obţină rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acţiune după săptămâni de lobby. Rachetele ar fi fost cele mai puternice arme din arsenalul Ucrainei şi i-ar fi permis să lovească cu precizie ţinte aflate în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Trump părea mult mai optimist cu privire la perspectivele unui acord după o lungă convorbire telefonică joi cu Putin, în care au convenit să se întâlnească în curând la Budapesta.

După întâlnirea cu Zelenski la Casa Albă, Trump a declarat pe reţelele sociale că discuţiile au fost „foarte interesante şi cordiale, dar i-am spus, aşa cum i-am sugerat şi preşedintelui Putin, că este timpul să înceteze uciderile şi să se ajungă la un ACORD”.

Presiuni

În culise, Trump l-a presat pe Zelenski să cedeze o parte din teritoriul Ucrainei Rusiei, potrivit unor persoane informate cu privire la discuţii.

Sursele au descris întâlnirea ca fiind tensionată, delegaţia ucraineană plecând frustrată.

Două dintre surse au declarat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a numărat printre cei care au îndemnat cel mai agresiv ucrainenii să accepte propunerea Rusiei de schimb, potrivit Reuters. Witkoff a menţionat că Doneţk şi Luhansk au populaţii semnificative vorbitoare de limbă rusă, a declarat una dintre surse, un aspect pe care l-a subliniat public şi anterior.

Cele două surse au senzaţia că Trump a fost influenţat de convorbirea telefonică de joi cu Putin, în timpul căreia, potrivit Washington Post, Putin a propus un schimb teritorial în care Ucraina ar ceda regiunile Doneţk şi Luhansk în schimbul retragerii Rusiei din mici părţi ale regiunilor Zaporizhzhia şi Herson.

Întrebat într-un interviu acordat joi pentru Fox News dacă Putin ar fi dispus să pună capăt războiului „fără a lua proprietăţi semnificative din Ucraina”, Trump a răspuns: „Ei bine, va lua ceva. Ei au luptat şi el are multe proprietăţi. A câştigat anumite proprietăţi”, a spus Trump. „Suntem singura naţiune care merge, câştigă un război şi apoi pleacă.”

Editor : Sebastian Eduard