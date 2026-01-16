Doi cetățeni români au fost arestați în apropiere de Milano, după un incident extrem de grav în care au tras cu arma asupra polițiștilor italieni. Arma fusese furată chiar de la unul dintre agenți, în timpul intervenției forțelor de ordine, după ce cei doi comiseseră un jaf în plină stradă.

Cei doi români, în vârstă de 23 și 32 de ani, au jefuit un bărbat italian de 59 de ani, căruia i-au furat ceasul, telefonul mobil și cheile de la mașină. Ulterior, cei doi au plecat cu autoturismul victimei.

Italianul a alertat imediat poliția și a furnizat numărul de telefon furat. Cu ajutorul localizării dispozitivului, polițiștii au reușit să stabilească zona în care se aflau suspecții și au trimis cea mai apropiată patrulă într-o localitate din apropierea orașului Milano.

Românii au fost găsiți în parcarea unui centru comercial. Polițiștii l-au identificat inițial pe suspectul de 23 de ani și au încercat să îl rețină. În acel moment, tânărul a reușit să fure arma unuia dintre agenți și a tras două focuri de armă către polițiști. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Bărbatul a fost imobilizat și arestat la scurt timp după incident. Ulterior, forțele de ordine l-au găsit și pe complicele său, în vârstă de 32 de ani, care se ascundea în interiorul centrului comercial. Și acesta a fost arestat.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că ambii români aveau antecedente penale. Potrivit autorităților, cel mai tânăr dintre cei doi, în vârstă de 23 de ani, fusese acuzat anterior de tentativă de omor.

