Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică

militari din Forța de Reacție Rapidă a NATO
Militari polonezi din Forța de Reacție Rapidă (VJTF) a NATO. Foto: Getty Images

Doi ucraineni au fost arestați în sudul Poloniei, acuzați că au strâns informații despre armata și infrastructura poloneză pentru un serviciu de informații străin nenumit. Suspecții, un bărbat de 32 de ani și o femeie de 34 de ani, au fost reținuți la Katowice pe 14 octombrie și arestați preventiv pentru trei luni, potrivit RMF24.

Purtătorul de cuvânt al ministrului coordonator al serviciilor speciale, Jacek Dobrzyński, a postat pe X că cei doi au îndeplinit misiuni care includeau „recunoașterea potențialului militar al Poloniei și instalarea de dispozitive pentru monitorizarea secretă a infrastructurii critice”.

El a adăugat că cei doi au colectat informații despre soldații polonezi „precum și despre infrastructura critică” din Polonia, „inclusiv infrastructura de transport care asigură sprijin logistic și militar pentru Ucraina”. 

Anchetatorii au confiscat o cantitate mare de echipamente de comunicații în timpul arestărilor, a relatat RMF24. 

Dacă vor fi condamnați pentru spionaj, cei doi riscă până la opt ani de închisoare. 

 

