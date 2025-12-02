Donald Trump a avertizat Israelul să nu mai atace Siria. „Este o oportunitate istorică”

Donald Trump a atenţionat luni Israelul contra oricărei ingerinţe în Siria ce ar risca să compromită tranziţia ţării arabe în „stat prosper”, după o incursiune a forţelor israeliene, vineri, în sudul Siriei, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Este foarte important ca Israelul să menţină un dialog puternic şi veritabil cu Siria, ca nimic să nu interfereze cu evoluţia Siriei într-un stat prosper”, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social, afirmând că SUA sunt „foarte mulţumite de rezultatele afişate” de Damasc.

O incursiune întreprinsă vineri de forţele israeliene într-un sat din sudul Siriei a făcut 13 morţi, potrivit Damascului, în timp ce armata israeliană a afirmat că a vizat un grup islamist.

După prăbuşirea în urmă cu un an a regimului lui Bashar al-Assad, înlăturat de la putere de o coaliţie islamistă, Israelul a întreprins sute de lovituri şi incursiuni în Siria. Operaţiunea de vineri este cea mai sângeroasă dintre acestea, iar Ministerul Afacerilor Externe sirian a denunţat o „crimă de război”.

Donald Trump l-a primit la începutul lui noiembrie la Casa Albă pe noul şef al statului sirian, Ahmed al-Sharaa, pentru o vizită cordială, în timpul căreia fostul jihadist a anunţat că ţara sa se raliază coaliţiei internaţionale contra grupării Stat Islamic.

„Noul preşedinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, lucrează în mod asiduu pentru a se asigura că se vor întâmpla lucruri bune şi că Siria şi Israel vor avea în viitor o relaţie lungă şi prosperă împreună”, a declarat luni Donald Trump în postarea sa pe Truth Social.

„Aceasta este o oportunitate istorică şi ea se adaugă SUCCESULUI, deja atins, pentru PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU”, a afirmat Trump.

După prăbuşirea regimului Assad, Israelul a desfăşurat trupe în zona demilitarizată din Înălţimile Golan, dincolo de linia de demarcaţie dintre partea acestui teritoriu sirian anexată unilateral de Israel în 1981 şi restul Siriei.

Israelul acordă o „importanţă imensă” prezenţei sale militare în zona-tampon din Siria, a declarat pe 19 noiembrie prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul unei vizite la soldaţi israelieni desfăşuraţi în această zonă ce ar trebui să fie sub controlul ONU.

Această vizită a fost denunţată de Damasc şi de ONU.

Editor : A.C.