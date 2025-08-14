Live TV

Trump este  îngrijorat că prezența lui Zelenski în preajma summitului din Alaska cu Putin ar putea compromite negocierile (WSJ)

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump. Foto Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este îngrijorat de faptul că prezența președintelui ucrainean Volodimyr Zelenski în Alaska ar putea perturba negocierile cu liderul rus Vladimir Putin, scrie  The Wall  Street Journal, citând persoane familiarizate cu conținutul unei conversații între Trump și cancelarul german Friedrich Merz.

Oficialii europeni au solicitat inițial o reprezentare directă la reuniunea din Alaska, propunând ca secretarul general al NATO, Mark Rutte, sau un alt lider european să participe, alături de Zelenski, scrie Ukrainska Pravda.

Europenii au retras această cerere după convorbirile telefonice dintre Merz și Trump, în timp ce îl îndemnau public pe Zelenski  să participe la orice discuții cu Putin. Trump era îngrijorat că prezența lui Zelenski ar putea deraia negocierile încă de la început, a declarat sursa.

Oficialii germani care au organizat conferința au declarat că Trump a fost de acord ca, după întâlnirea cu Putin, să-l informeze mai întâi pe Zelenski și apoi liderii europeni care au participat la întâlnirea de miercuri.

„În acest moment, Trump are controlul asupra situației. El este cel care negociază cu Putin și vrea să ajungă la un acord”, a declarat Fiona Hill, care l-a consiliat pe Trump în privința Rusiei în timpul primului său mandat și a fost prezentă la ultima sa întâlnire cu liderul rus în 2019. Ea a adăugat că Trump a declarat în repetate rânduri că vrea să oprească uciderile de pe câmpul de luptă și că acțiunile sale sunt adesea motivate de această dorință.

„Ceea ce Trump nu înțelege este că Putin nu are aceeași empatie față de pierderea de vieți omenești ca el: Putin dorește obiective maxime pentru a-și asigura moștenirea ca Vladimir cel Mare și este dispus să se angajeze în masacre în masă, în timp ce Trump dorește să oprească războiul și să câștige Premiul Nobel pentru pace”, a remarcat ea.

Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
