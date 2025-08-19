Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban în legătură cu aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (Bloomberg)

Donald Trump a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, despre Ucraina și posibila aderare a acestei țări la UE.

Este ceea ce raportează Bloomberg, care precizează că discuția a avut loc după discuțiile de luni de la Casa Albă, în cadrul cărora liderii europeni i-au cerut lui Trump să-și folosească influența asupra lui Orban pentru a-l presa să renunțe la opoziția față de aderarea Ucrainei la UE.

Trump și Orban ar fi discutat în noaptea de luni spre marți.

Pentru Ucraina, negocierile cu UE sunt considerate parte a discuțiilor privind garanțiile de securitate care se poartă în cadrul negocierilor de pace pe care SUA speră să le inițieze cu Rusia.

Viktor Orban a declarat în termeni clari că el consideră aderarea Ucrainei la UE atât periculoasă, cât și „devastatoare” pentru economie.

Editor : Sebastian Eduard