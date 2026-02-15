Donald Trump şi Benjamin Netanyahu au convenit ca SUA să preseze Iranul să reducă vânzările de petrol către China

Preşedintele Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, de miercuri, că Statele Unite vor acţiona pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a relatat Axios, citând doi oficiali americani informaţi asupra discuţiilor.



„Am convenit că vom merge cu toată forţa cu presiunea maximă asupra Iranului, de exemplu în privinţa vânzărilor de petrol iranian către China”, a citat Axios un înalt oficial american.

Întrebată despre informaţie, diplomaţia chineză a declarat că „o cooperare normală între ţări, desfăşurată în cadrul dreptului internaţional, este rezonabilă şi legitimă şi ar trebui respectată şi protejată”.

China absoarbe peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, astfel încât orice reducere a acestui comerţ ar însemna venituri mai mici pentru Teheran.

Săptămâna trecută, diplomaţi americani şi iranieni au purtat discuţii privind programul nuclear iranian, prin intermediul mediatorilor din Oman, în încercarea de a relansa diplomaţia.

În paralel, preşedintele american a poziţionat o flotilă navală în regiune, în timp ce armata SUA se pregăteşte pentru posibilitatea unor operaţiuni susţinute, de durată, împotriva Iranului.

Editor : Sebastian Eduard