Două avioane militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave de război a SUA. Pentagon: „Acţiune extrem de provocatoare”

Două avioane militare venezuelene au zburat, joi, în apropierea unei nave a Marinei SUA în apele internaţionale, o acţiune pe care Departamentul Apărării al SUA a calificat-o drept „extrem de provocatoare”.

„Astăzi, două avioane militare ale regimului Maduro au zburat în apropierea unei nave a Marinei SUA în apele internaţionale. Această acţiune extrem de provocatoare a fost concepută pentru a interfera cu operaţiunile noastre de combatere a narcoterorismului”, a anunţat Departamentul Apărării într-un comunicat publicat pe rețeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cartelul care conduce Venezuela este sfătuit cu tărie să nu mai întreprindă niciun efort de a obstrucţiona, descuraja sau interfera cu operaţiunile de combatere a narcoticelor şi a terorismului desfăşurate de armata SUA”, se mai arată în comunicatul citat.

Acţiunea survine pe fondul tensiunilor dintre Venezuela şi Statele Unite.

În urm cu trei zile, SUA au scufundat o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri, legată de banda Tren de Aragua.

Președintele american Donald Trump a declarat că 11 persoane au fost ucise în atacul din „apele internaţionale”.

În ultimele săptămâni, armata americană a trimis peste 4.000 de puşcaşi marini şi marinari în apele din jurul Americii Latine şi Caraibelor, ca parte a eforturilor intensificate de combatere a cartelurilor de droguri.

Editor : B.P.