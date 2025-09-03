Live TV

Donald Trump: Armata SUA a deschis focul asupra unei „nave care transporta droguri” din Venezuela

Data publicării:
Gz3UCTCWEAExsz2
Foto. X/ EricLDaugh

Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, că forțele armate ale Statelor Unite au tras asupra unei nave care transporta droguri și care tocmai plecase din Venezuela. Incidentul a avut loc în sudul Mării Caraibelor, în contextul desfășurării recente de nave de război americane în zonă pentru combaterea traficului internațional de stupefiante, relatează AFP, citată de News.ro.

Washingtonul a anunţat recent trimiterea mai multor nave de război în Caraibe, cu scopul de a combate traficul internaţional de droguri, preşedintele american acuzându-l pe omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, că girează o reţea de trafic.

Armata americană „a tras asupra unei nave (...), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat marţi Donald Trump într-o conferinţă de presă la Casa Albă.

Această intervenţie a avut loc „în sudul Caraibelor” şi a vizat o navă „care părăsise Venezuela”, a precizat ulterior şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio.

Luni, Nicolas Maduro a denunţat „ameninţarea” reprezentată de opt nave americane şi un submarin, care „ţintesc Venezuela”. El a sugerat chiar posibilitatea unei debarcări americane şi a unei încercări de „schimbare a regimului” în Venezuela.

„Venezuela este pregătită pentru lupta armată pentru apărarea teritoriului naţional”, a asigurat Maduro, deşi Statele Unite nu au ameninţat niciodată public cu o invazie.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
2
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
trenul lui kim jong un
5
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Digi Sport
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF 020925_03918
Ilie Bolojan: Reducerea cheltuielilor, testul coaliției. „Îmi doresc...
fisicuri de monede cu procente deasupra - imagine sugereaza crestere economica
Ce ar putea conține pachetul de relansare economică. Kelemen Hunor...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot...
profimedia-1014998920
Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la...
Ultimele știri
Fost ministru al Croaţiei, condamnat la închisoare după ce şi-a decontat cu fonduri europene facturi la restaurant
De ce nu doboară România dronele care cad în Tulcea: „Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”. Explicația ministrului Apărării
Trump și-a făcut prima apariţie publică după o săptămână în care s-a vorbit despre moartea sa. Cum a reacționat președintele SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1018709630
Desfăşurarea Gărzii Naţionale în Los Angeles, la ordinul lui Donald Trump, a fost ilegală, a decis un judecător federal
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Trump, întrebat dacă se simte trădat de Putin, în contextul războiului: „Am avut o relație grozavă, sunt foarte dezamăgit”
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu într-o analiză a Financial Times
Scott Bessent
Toate opțiunile de sancțiuni sunt pe masă după atacurile „josnice” ale Rusiei, afirmă secretarul Trezoreriei SUA
Gold Trading business man hand offering gold Investment in gold mining company or Trading gold on the stock exchange Rising prices
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
Partenerii noștri
Pe Roz
Jamie Lee Curtis a ratat o întâlnire cu prințesa Diana pentru că a trebuit să folosească baia: "Nu m-am...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu...
Adevărul
Expert în securitate: România trebuie să urmeze exemplul Franței în pregătirea sistemului medical pentru un...
Playtech
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Mărturia primarului din România ai cărui angajați nu au intrat în grevă: „Prefer să se facă ordine acum...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...