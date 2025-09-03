Donald Trump: Armata SUA a deschis focul asupra unei „nave care transporta droguri” din Venezuela

Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, că forțele armate ale Statelor Unite au tras asupra unei nave care transporta droguri și care tocmai plecase din Venezuela. Incidentul a avut loc în sudul Mării Caraibelor, în contextul desfășurării recente de nave de război americane în zonă pentru combaterea traficului internațional de stupefiante, relatează AFP, citată de News.ro.

Washingtonul a anunţat recent trimiterea mai multor nave de război în Caraibe, cu scopul de a combate traficul internaţional de droguri, preşedintele american acuzându-l pe omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, că girează o reţea de trafic.

Armata americană „a tras asupra unei nave (...), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat marţi Donald Trump într-o conferinţă de presă la Casa Albă.

Această intervenţie a avut loc „în sudul Caraibelor” şi a vizat o navă „care părăsise Venezuela”, a precizat ulterior şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio.

Luni, Nicolas Maduro a denunţat „ameninţarea” reprezentată de opt nave americane şi un submarin, care „ţintesc Venezuela”. El a sugerat chiar posibilitatea unei debarcări americane şi a unei încercări de „schimbare a regimului” în Venezuela.

„Venezuela este pregătită pentru lupta armată pentru apărarea teritoriului naţional”, a asigurat Maduro, deşi Statele Unite nu au ameninţat niciodată public cu o invazie.

Editor : Ș.A.