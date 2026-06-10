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Două țări din Orientul Mijlociu accelerează construcţia de conducte petroliere pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz

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harta cu stramtoarea ormuz
Hartă cu Strâmtoarea Ormuz. Foto: Shutterstock

Irakul şi Emiratele Arabe Unite accelerează construcţia de rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul blocării Strâmtorii Ormuz şi al reducerii drastice a fluxurilor energetice din Golf, transmite CNBC.

Guvernul irakian a aprobat săptămâna trecută accelerarea exporturilor de ţiţei prin reţeaua de conducte care leagă regiunea Kurdistan de Turcia. Capacitatea acestei rute ar urma să crească de la aproximativ 220.000 de barili pe zi la 770.000 de barili pe zi, potrivit News.ro.

Conducta oferă acces către portul mediteranean turc Ceyhan şi reprezintă una dintre puţinele alternative viabile pentru economia irakiană, puternic dependentă de exporturile de petrol. Potrivit Băncii Mondiale, sectorul petrolier a contribuit cu 53% la produsul intern brut real al Irakului în 2025.

Date furnizate de compania de analiză QuantCube Technology arată că exporturile totale ale Irakului s-au redus dramatic după izbucnirea conflictului şi blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

În aprilie, Irakul a exportat doar 10 milioane de barili prin această rută, faţă de 93 de milioane de barili înainte de începerea războiului.

În paralel, Abu Dhabi accelerează construcţia noii conducte Vest-Est către portul Fujairah, proiect care ar urma să intre în funcţiune în 2027 şi să dubleze capacitatea de export a companiei petroliere naţionale ADNOC.

Prinţul moştenitor al Emiratelor, şeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a cerut în luna mai accelerarea lucrărilor pentru a răspunde cererii globale crescute de energie.

Analiştii consideră că Emiratele se află într-o poziţie mai bună decât Irakul deoarece dispun deja de terminalul petrolier Fujairah, amplasat în afara Golfului Persic. Chiar dacă infrastructura a fost afectată de atacuri în timpul conflictului, aceasta continuă să ofere o alternativă la Ormuz.

Totuşi, nici aceste rute nu sunt complet sigure. Conducta est-vest a Arabiei Saudite a fost atacată în aprilie, iar terminalul Fujairah a fost vizat de drone iraniene, ceea ce a perturbat operaţiunile de încărcare a petrolului.

Înainte de conflict, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol şi produse petroliere tranzitau zilnic Strâmtoarea Ormuz. Capacitatea combinată a rutelor alternative din Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite este estimată între 3,5 şi 5,5 milioane de barili pe zi, mult sub volumele transportate anterior prin Ormuz.

Dezvoltarea unor noi coridoare energetice necesită investiţii uriaşe, ani de construcţie şi acorduri internaţionale complexe, în special atunci când conductele traversează mai multe state.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz rămâne semnificativ sub nivelurile anterioare războiului. Navele care încearcă să tranziteze zona riscă atacuri sau sancţiuni, ceea ce continuă să afecteze aprovizionarea globală cu petrol şi să menţină presiunea asupra pieţelor energetice internaţionale.

 

Editor : C.L.B.

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