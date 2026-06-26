Două trenuri de călători s-au ciocnit joi în vestul-centrul Poloniei, declanșând o operațiune de urgență de amploare, scrie TVPWorld.

Autoritățile au primit o sesizare privind coliziunea în apropierea satului Białośliwie, din județul Piła, regiunea Polonia Mare, în jurul orei 18:04, ora locală, potrivit agenției de știri de stat poloneze PAP și serviciilor locale de urgență.

Trenurile implicate au fost un tren regional Polregio care circula între Piła și Bydgoszcz și un tren PKP Intercity care circula pe ruta Białogard–Varșovia Est. Date inițiale indică faptul că trenul regional a lovit partea din spate a trenului Intercity, provocând deraierea ultimului vagon și a unei părți din celălalt tren.

Aproximativ 200 de pasageri se aflau la bordul celor două trenuri în momentul coliziunii, au declarat reprezentanții serviciilor de urgență.

Martin Halasz, purtător de cuvânt al serviciului de pompieri din Polonia Mare, a declarat pentru PAP că „mai multe persoane” au suferit răni și că la fața locului se desfășoară un proces de triaj, pentru a se stabili câte au nevoie de asistență medicală și ce fel de asistență.

Aproximativ șaisprezece unități ale pompierilor au fost mobilizate pentru a sprijini intervenția de urgență, colaborând cu poliția și echipele medicale.

Imaginile și înregistrările video de la fața locului arată pasageri care stau lângă șine și mai multe vagoane deraiate sau înclinate în afara șinelor.

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Coliziunea a provocat perturbări semnificative ale serviciilor feroviare din regiune, traficul pe linia Piła–Bydgoszcz fiind suspendat.

Bartosz Pietrzykowski, purtător de cuvânt al PKP PLK, operatorul polonez de infrastructură feroviară, a declarat că serviciile feroviare vor fi reluate numai după ce autoritățile vor stabili dacă accidentul a provocat daune la calea ferată sau la alte elemente ale infrastructurii feroviare.

O comisie de accident feroviar începe să investigheze cauza coliziunii.

Primele declarații ale PKP Intercity sugerează că trenurile nu s-au ciocnit frontal, ci au intrat în contact în timpul unei manevre de schimbare a macazului.

Editor : M.C