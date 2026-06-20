Două vagoane ale unui tren de marfă au căzut de pe un pod în Munchen. O persoană a fost grav rănită

O persoană a fost grav rănită după ce două vagoane ale unui tren de marfă au plonjat de pe un pod în Munchen în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunţat poliţia sâmbătă.

ouă vagoane de tren au căzut de la aproximativ 5 metri de pe un pod şi s-au oprit pe şosea. Iniţial, încărcătura trenului de marfă nu a fost identificată, a informat dpa preluată de Agerpres.

Cu toate acestea, poliţia a declarat că nu era vorba de materiale periculoase şi că nu exista niciun pericol pentru populaţie.

Nu este clar când vor fi repuse pe şine vagoanele de tren, iar zona ar putea rămâne închisă până duminică.

Accidentul s-a produs pe o linie utilizată exclusiv de trenurile de marfă, a declarat o purtătoare de cuvânt a operatorului feroviar Deutsche Bahn. Nu există perturbări ale serviciilor regionale sau de lungă distanţă.

Editor : Ana Petrescu