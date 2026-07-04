Dragoste, minciuni și spioni: aplicațiile de dating se dovedesc a fi un risc pentru securitatea națională

Căutarea iubirii poate duce la un risc pentru securitatea națională, întrucât aplicațiile de dating sunt folosite în mod repetat de serviciile secrete străine pentru a colecta informații sensibile, a avertizat un expert în securitate cibernetică, scrie TVPWorld.

Łukasz Olejnik, consultant independent și cercetător la Departamentul de Studii de Război al King’s College din Londra, a declarat că este convins că această metodă de spionaj este folosită și în Polonia.

„Probabilitatea ca astfel de activități să aibă loc aici este de 100% — din punct de vedere statistic, este inevitabil să se fi întâmplat”, a declarat el pentru agenția de știri de stat poloneză PAP.

Deși sunt promovate ca platforme pentru dragoste și relații, aplicațiile de dating pot fi instrumente atractive pentru operațiuni de informații, deoarece se bazează pe partajarea datelor personale intime care pot fi folosite ulterior pentru șantaj sau constrângere.

Capcana iubirii

Această tactică este adesea denumită „capcana iubirii”, în care relații romantice false sunt folosite pentru a manipula țintele să partajeze informații sau să întreprindă acțiuni în numele unui actor străin.

„Utilizatorii înșiși dezvăluie fotografii, locuri, detalii despre stilul de viață, nevoi emoționale și opinii politice. Un context conversațional cvasi-intim poate reduce și mai mult vigilența”, a spus Olejnik.

Aceste informații pot fi folosite ulterior pentru a identifica locul în care cineva locuiește sau lucrează, sau chiar pentru a urmări accesul la obiective sensibile, cum ar fi bazele militare sau clădirile guvernamentale, a adăugat el.

De la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, aplicații precum Tinder și echivalentele sale locale au fost utilizate pentru recrutarea de agenți de informații, colectarea de informații și răspândirea propagandei de către ambele părți implicate în conflict, potrivit unei analize recente realizate de EUvsDisinfo, o platformă susținută de UE care monitorizează campaniile de dezinformare online.

În februarie, autoritățile ucrainene au avertizat, de asemenea, cu privire la profiluri false orchestrate de ruși pe aplicațiile de întâlniri, care se dădeau drept parteneri romantici sau ofițeri de poliție, și care erau folosite pentru a manipula persoane în vederea desfășurării unor operațiuni de sabotaj, inclusiv incendii provocate și comploturi cu bombe.

Ucrainenii au folosit, de asemenea, tactici similare pentru a contracara forțele ruse. Într-un caz semnalat, o femeie a folosit mai multe profiluri de dating pentru a urmări pozițiile trupelor ruse în apropierea frontierei, comparând datele de localizare dintre conturi și împărtășind ulterior informațiile cu autoritățile ucrainene.

Cum se poate evita capcana iubirii?

Pentru a reduce riscul de capcana iubirii, Olejnik recomandă limitarea informațiilor personale partajate pe profilurile de întâlniri.

„În cazul în care cineva începe să se comporte suspect, cel mai bine este să răspundeți scurt și concis, sugerând o întâlnire față în față — sau chiar să nu răspundeți deloc”, a spus el, adăugând că insistența excesivă sau comportamentul suspect ar trebui tratate ca un „semnal de alarmă”.

Editor : M.C