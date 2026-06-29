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„Trebuie să acționăm ca și cum războiul ar fi iminent”, avertizează șeful serviciilor secrete din Polonia într-un rar interviu

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Russia Commemorates 70th Anniversary Of Victory Day
Foto: Gulliver/GettyImages
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Din articol
„Putin nu va renunța” Legătura cu Belarusul, apărată

Polonia trebuie să acționeze ca și cum un conflict armat cu Rusia ar fi o „perspectivă pe termen scurt”, deoarece amenințarea din partea Moscovei este „reală” și în creștere, a declarat șeful serviciului de informații externe al țării, avertizând că Kremlinul ar putea escalada conflictul dincolo de războiul din Ucraina.

Într-un interviu rar acordat presei, Paweł Szota, șeful Agenției de Informații Externe a Poloniei (AW), a afirmat că Rusia ar putea încerca să testeze serios hotărârea NATO printr-o provocare de mare amploare.

„Astăzi, ținând cont de întregul spectru de amenințări din partea Kremlinului, trebuie să ne adaptăm mentalitatea în consecință și, în operațiunile noastre de zi cu zi, să acționăm ca și cum un conflict armat cu Rusia ar fi o perspectivă pe termen scurt”, a declarat el pentru cotidianul Rzeczpospolita.

„Nivelul de agresiune al Rusiei este foarte ridicat, iar riscul unei confruntări militare este real.”

Polonia, stat membru al NATO care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarusul, aliat al Moscovei, a fost unul dintre cei mai puternici susținători militari și politici ai Ucrainei încă de la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022.

Infrastructura poloneză și societatea în ansamblu au fost ținta unor atacuri cibernetice, a unor acțiuni de sabotaj și a unor campanii de dezinformare din partea Rusiei, afirmă oficialii. Moscova neagă că ar desfășura acțiuni ostile împotriva țărilor NATO.

Szota a declarat că evaluările de amenințare ale AW sunt în concordanță cu cele ale NATO și ale serviciilor de informații aliate, adăugând că probabilitatea unui conflict mai amplu depinde în mare măsură de modul în care se va încheia războiul din Ucraina.

„Putin nu va renunța”

Analiștii agenției consideră că „Rusia poate continua războiul încă câțiva ani”, a spus Szota, susținând că Kremlinul este pregătit să sacrifice prosperitatea economică și dezvoltarea internă pentru a menține conflictul.

„Putin nu va renunța la acest război deoarece, mai ales pe plan intern, trebuie să se prezinte ca învingător”, a spus el.

Șeful serviciului de informații a declarat că agenția consideră o încercare a Rusiei de a testa hotărârea NATO printr-o provocare gravă împotriva unuia dintre statele baltice drept „un scenariu real”.

„Presupunem că provocările rusești – care pun la încercare NATO, așa cum observăm deja, de exemplu, în Polonia – vor continua cu siguranță”, a afirmat el. „Rușii ne urmăresc reacțiile.”

Întrebat dacă Rusia ar putea desfășura așa-numiții „omuleți verzi” – trupe fără însemne, similare celor folosite în timpul anexării Crimeei din 2014 – în Lituania sau Letonia, Szota a răspuns: „În acest moment, nu aș exclude niciun scenariu.”

Legătura cu Belarusul, apărată

Szota a mai spus că Polonia menține canale directe de comunicare cu serviciile de securitate din Belarus, în ciuda relațiilor tensionate dintre cele două țări, argumentând că contactele din domeniul informațiilor ar putea atinge obiective de securitate acolo unde diplomația nu reușește.

Regimul belarus a eliberat mai mulți prizonieri politici în ultimele luni, printre care și activistul și jurnalistul polonezo-belarus Andrzej Poczobut, care a fost eliberat în urma unui schimb complex în luna aprilie.

„Este mai bine să ne întâlnim cu reprezentanții regimului Lukașenko, să discutăm problemele și să obținem beneficii pentru Polonia decât să privim pasiv cum Belarusul este «consumat» de Rusia”, a spus Szota.

Editor : A.R.

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