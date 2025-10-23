Video Elicopterul președintelui indian a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat pe heliportul pe care a aterizat oficialul
Roțile elicopterului președintei Indiei, DroupadiMurmu, s-au blocat în asfaltul unui heliport proaspăt betonat la Pramadam. Incidentul s-a produs în momentul în care ea ateriza în Kerala pentru vizita sa la Sabarimala.
Roțile elicopterului care a transportat-o pe președinta DroupadiMurmuîn vizita sa la Sabarimala s-au blocat într-o adâncitură a heliportului recent betonat de la Rajiv Gandhi Indoor Stadium din Pramadam, când a aterizat miercuri dimineață, transmite presa indiană.
După ce președinta a plecat spre Pamba pe șosea, imaginile difuzate de canalele de televiziune au arătat mai mulți polițiști și pompieri împingând roțile elicopterului pentru a le scoate din micile adâncituri create la aterizarea pe beton.
Incidentul s-ar fi produs din cauza muncitorilor care au asfaltat heliportul cu doar câteva ore înainte de sosirea înaltului oficial.