Elon Musk apără vizele H-1B și critică tarifele vamale ale lui Donald Trump: „Distorsionează piețele”

Foto: Profimedia

Elon Musk a apărat programul de vize H-1B și a criticat tarifele vamale impuse de Donald Trump, susținând că măsurile protecționiste „distorsionează piețele”. Într-o discuție cu antreprenorul indian Nikhil Kamath, CEO-ul Tesla a spus că SUA au beneficiat masiv de talentul venit din India și a avertizat că restricțiile recente afectează forța de muncă specializată.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat într-un podcast, alături de antreprenorul indian Nikhil Kamath, că Statele Unite au beneficiat masiv de talentul venit din India, adăugând însă că programul de vize H-1B a fost uneori abuzat de unele companii, relatează CNBC și News.ro.

Musk a afirmat că anumite firme au folosit vizele pentru a angaja lucrători străini „pe o fracțiune din costul unui cetățean american”, însă în cazul companiilor sale, recrutările prin H-1B sunt motivate exclusiv de „lipsa de oameni cu adevărat talentați” pe piața americană.

Comentariile vin după ce președintele Donald Trump a majorat în septembrie taxele pentru vizele H-1B la 100.000 de dolari, o schimbare care afectează în special lucrătorii indieni, care reprezintă peste 70% dintre deținătorii acestor vize.

Luna trecută, Trump a părut să își nuanțeze poziția, spunând la Fox News că SUA au uneori nevoie de forță de muncă specializată pe care nu o pot găsi intern.

„Nu cred deloc că ar trebui să închidem programul H-1B. Ar fi foarte rău”, a spus Musk.

Relația dintre Musk și președintele american pare să se fi îmbunătățit recent, după tensiunile apărute în luna mai legate de proiectul de buget. Totuși, Musk a criticat deschis politica tarifelor vamale impuse de administrație. El a afirmat că a încercat fără succes să îl convingă pe Trump să evite măsurile protecționiste.

„Cred că, în general, comerțul liber este mai bun”, a spus Musk, subliniind că tarifele „distorsionează piețele”.

Dacă taxele aplicate între state americane ar fi dezastruoase, „de ce am vrea tarife între țări?”, a adăugat el.

Fondatorul Tesla a condus Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, organism care, potrivit Reuters, a fost recent desființat, cu opt luni înainte de finalul mandatului.

„Președintele a spus clar că iubește tarifele”, a comentat Musk.

Trump a introdus tarife „reciproce” pentru zeci de țări, deși unele dintre acestea au reușit ulterior să negocieze reduceri ale taxelor cu Washingtonul.

În discuția cu Kamath, Musk a abordat și teme legate de viitorul economiei și tehnologiei. El a prezis că, în mai puțin de 20 de ani, munca va deveni opțională, iar banii, ca idee, „vor dispărea”.

„Energia este adevărata monedă. De aceea am spus că bitcoin se bazează pe energie. Nu poți legifera energia”, a spus Musk.

Declarațiile vin într-un moment în care bitcoin și alte criptomonede au înregistrat scăderi abrupte în ultimele două luni, pe fondul deteriorării sentimentului investitorilor față de activele digitale.

