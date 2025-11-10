Live TV

Elon Musk, din ce în ce mai orientat către extrema dreaptă internațională

Data publicării:
White House Officials Attend Press Conference With Donald J Trump And Elon Musk In Oval Office Washington DC - 30 May 2025
Elon Musk / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Platforma X, tribună pentru influență Obsesiile politice i-au afectat afacerile Cădere în sondajele de opinie Susținerea extremei drepte internaționale Achiziționarea Twitter, un avantaj pentru extrema dreaptă din Marea Britanie Crearea unei bule de dreapta online

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a sugerat odată că a terminat cu politica, dar s-a dovedit că, de fapt, s-a orientat tot mai mult către extrema dreaptă internațională, scrie The Guardian, într-o analiză pe tema metamorfozei lui Musk.

Când activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a ieșit din sala de judecată din Londra săptămâna aceasta, după ce un judecător l-a achitat de acuzația de terorism, el i-a mulțumit celui care, potrivit lui, i-a finanțat apărarea. „Elon Musk, îți sunt veșnic recunoscător. Dacă nu ai intervenit și nu mi-ai finanțat lupta juridică, probabil că aș fi în închisoare”, a spus Robinson. „Mulțumesc, Elon.”

În perioada imediat următoare plecării lui Musk de la Casa Albă, CEO-ul Tesla a sugerat în repetate rânduri că a terminat cu politica. Investitorii care l-au împins să se concentreze din nou asupra afacerilor sale au fost încântați. Acțiunile Tesla au crescut. Cu toate acestea, lunile care au urmat au demonstrat că Musk nu a renunțat la preocupările sale politice. El a făcut exact opusul, îndreptându-se și mai mult spre conspirații electorale și opinii extreme anti-imigrație.

Platforma X, tribună pentru influență

Eforturile politice ale lui Musk de la plecarea din administrația Trump au inclus utilizarea platformei sale de socializare ca tribună pentru a influența cursa pentru primăria New York-ului și crearea unei versiuni de dreapta a Wikipedia, generate de inteligența artificială. În interviuri, el a spus că există un „complex industrial al persoanelor fără adăpost” format din organizații non-profit care distrug California și s-a plâns că „ar trebui să fie în regulă să ai mândrie că ești alb”. Pe X, el a proclamat că Marea Britanie va intra în război civil și că civilizația occidentală se va prăbuși.

În aceeași zi în care Robinson și-a exprimat recunoștința, Musk a postat afirmații potrivit cărora „imigranții ilegali” comiteau fraude electorale în SUA, a redistribuit plângeri despre jocurile video care devin „woke” și a numit mass-media consacrate drept propagandă de stânga.

Obsesiile politice i-au afectat afacerile

Obsesiile politice ale celui mai bogat om din lume au afectat afacerile sale. Un studiu Yale publicat luna trecută a constatat că retorica sa și afilierea politică de extremă dreapta au costat Tesla aproximativ un milion de vânzări de vehicule între achiziția Twitter în 2022 și aprilie anul acesta.

Sondajele de opinie au arătat că loialitatea față de marca Tesla a scăzut drastic în cursul anului 2025, pe măsură ce „departamentul de eficiență guvernamentală” al lui Musk (DOGE) a desființat agențiile guvernamentale, ceea ce a inclus reduceri ale ajutorului extern care, potrivit estimărilor experților, ar putea duce la aproximativ 14 milioane de decese la nivel global.

Cădere în sondajele de opinie

Ratingul personal de aprobare al lui Musk a scăzut, de asemenea, la niveluri record în acest an, potrivit mai multor sondaje. El a avut cea mai scăzută popularitate dintre 14 personalități politice importante, potrivit unui sondaj Gallup din august, clasându-se cu cinci puncte procentuale sub premierul israelian Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu acuzații de crime de război din partea Curții Penale Internaționale. Un alt sondaj Quinnipiac din iunie a constatat că doar aproximativ 2 din 10 femei din SUA aveau o părere favorabilă despre Musk.

Cu toate acestea, reacția socială și financiară la politica lui Musk nu i-a temperat susținerea publică a extremei drepte și, în mod caracteristic încăpățânat, el a început să-și afișeze mai deschis afilierea, sugerând că eticheta de rasist sau extremist nu mai are nicio semnificație pentru el. Acționarii Tesla au continuat, de asemenea, să-l susțină. Joi, ei au votat cu o marjă uriașă în favoarea unui pachet de compensare de o mie de miliarde de dolari pentru el, care urmează să fie cel mai mare din istoria corporativă.

Izolat de consecințele financiare majore și trăind într-o bulă online creată de el însuși, Musk s-a poziționat ca un pilon al extremei drepte internaționale, chiar și după ce influența sa în cadrul administrației Trump a scăzut.

Susținerea extremei drepte internaționale

Musk a menținut de mult timp relații prietenoase cu unii dintre cei mai importanți lideri de extremă dreapta din lume, începând anul cu o apariție la un miting electoral al partidului anti-imigranți Alternativa pentru Germania. Discursul său, care a avut loc la câteva zile după ce a fost acuzat că a făcut salutul fascist pe scenă după învestirea lui Trump, a atras critici din partea liderilor evrei după ce a spus mulțimii că Germania „se concentrează prea mult pe vina din trecut și trebuie să trecem peste asta”.

În ultimele luni, afilierea lui Musk la mișcările politice pro-nativiste a depășit partidele consacrate, ajungând la o implicare directă cu activiști și influenceri de extremă dreapta prin intermediul X. Robinson, un vechi activist anti-islamic, care a fost închis anterior pentru sfidarea curții după ce a calomniat un refugiat sirian adolescent, a primit o atenție specială.

„Este timpul ca englezii să se alieze cu oamenii duri, precum Tommy Robinson, și să lupte pentru supraviețuirea lor, altfel vor pieri cu siguranță cu toții”, a scris Musk pe X, ca răspuns la un videoclip în care un bărbat era înjunghiat mortal. El a afirmat că același lucru „se va întâmpla cu toată Anglia dacă valul de imigrație ilegală nu va fi oprit”.

În septembrie, Musk a apărut în direct la unul dintre mitingurile lui Robinson din Londra pentru a cere dizolvarea guvernului britanic și pentru a afirma că imigrația provoacă „distrugerea Marii Britanii”.

„Indiferent dacă alegeți violența sau nu, violența vine la voi. Ori ripostați, ori muriți”, a spus Musk mulțimii. Downing Street a condamnat ulterior remarcile lui Musk, spunând că acestea amenințau să incite la violență și intimidare.

Achiziționarea Twitter, un avantaj pentru extrema dreaptă din Marea Britanie

Achiziționarea Twitter de către Musk în 2022 a fost, în general, un avantaj pentru extrema dreaptă din Marea Britanie. Fostul proprietar al companiei interzisese mulți dintre liderii mișcării pentru încălcarea politicilor privind comportamentul instigator la ură. Musk a repus în funcție activiștii din cel mai cunoscut grup neonazist din Marea Britanie și a restabilit contul lui Robinson, care fusese șters după ce acesta postase apeluri la deportarea în masă a refugiaților musulmani.

Musk a devenit, de asemenea, cel mai important susținător al mișcării politice marginale britanice Restore Britain, miliardarul din Texas postând mesaje pozitive despre liderul acesteia, Rupert Lowe. Restore Britain a publicat la începutul acestui an un document de politică de 113 pagini în care prezenta un plan pentru deportarea în masă a tuturor imigranților fără documente, care sugera utilizarea avioanelor militare pentru a transporta mii de oameni cu zboruri de deportare către Rwanda, indiferent de țara lor de origine.

Amestecul crescând al lui Musk în politica britanică a atras critici din partea guvernului laburist al țării, precum și din partea grupurilor anti-ură și a altor politicieni din establishment.

„Elon Musk își folosește în mod deliberat platforma pentru a otrăvi politica noastră și a diviza țara noastră”, a postat joi liderul liberal-democrat Ed Davey. „Este timpul ca guvernul să conștientizeze amenințarea pe care o reprezintă el pentru țara noastră”.

Crearea unei bule de dreapta online

În timp ce Musk s-a implicat în politica internațională, el a fost ocupat și cu construirea de platforme și instrumente online care promovează viziunea sa conservatoare asupra lumii. Ideea că inteligența artificială ar deveni prea „politic corectă” și „trează” în rezultatele sale îl bântuie pe Musk de ani de zile, iar el s-a dedat frecvent la experimente de gândire futuriste pentru a-și exprima temerile.

„Dacă spune că toată lumea trebuie să fie diversă, înseamnă că nu pot exista bărbați albi heterosexuali, iar atunci tu și cu mine vom fi executați de inteligența artificială”, a spus Musk în podcastul lui Joe Rogan săptămâna trecută.

Răspunsul lui Musk la versiunea sa a problemei alinierii IA a fost să folosească compania sa de inteligență artificială xAI, care i-a acaparat o mare parte din atenție de când a părăsit guvernul, pentru a crea produse care se aliniază mai bine cu opiniile sale. În teorie, el creează copii de dreapta ale site-urilor și produselor populare, care funcționează la fel ca originalele. În practică, acestea au funcționat defectuos. Încercarea lui Musk de a crea un model de IA mai conservator a dus la incidente în ultimele luni, cum ar fi chatbotul Grok al xAI, care a lansat teorii ale conspirației despre „genocidul albilor”.

Pe lângă faptul că a vorbit cu aliații online care îi împărtășesc opiniile, Musk a folosit și platforma sa de socializare pentru a ataca organizațiile non-profit și politicienii cu care nu este de acord.

Musk a fost în centrul unei campanii luna trecută împotriva Anti-Defamation League, cea mai importantă organizație de apărare a evreilor din SUA, care s-a confruntat cu reacții negative din partea dreptei pentru un articol care documenta legăturile dintre grupul activistului conservator Charlie Kirk, Turning Point USA, și extremiști. Musk a afirmat că ADL „urăște creștinii” și a încurajat crimele, distribuind postările unor influenceri de dreapta care atacau grupul. Campania a dus la eliminarea de către ADL a întregului său glosar al extremismului, pe care îl promovase anterior ca fiind cea mai cuprinzătoare resursă privind organizațiile și mișcările extremiste.

Musk și-a folosit din nou platforma în perioada premergătoare alegerilor pentru primarul orașului New York, utilizând o funcție de promovare plătită pentru a spori vizibilitatea postării sale care îl ataca pe candidatul democrat Zohran Mamdani, introducând tweet-ul său în feed-urile mai multor utilizatori. În ziua alegerilor, el a repostat o serie de tweet-uri care interpretaseră greșit sistemul electoral și sugeraseră că era în joc o conspirație electorală.

Ca o extensie a eforturilor lui Musk de a crea un ecosistem informațional alternativ, xAI a lansat luna trecută și o imitație a Wikipedia numită „Grokipedia”, pe care Musk a promovat-o ca fiind superioară și lipsită de prejudecăți. Analiștii au descoperit că aceasta conținea o cantitate mare de informații false despre personalități publice și evenimente, copiase aproape cuvânt cu cuvânt unele postări din Wikipedia și punea accentul pe narațiuni de dreapta despre sclavie, imigrație și drepturile transsexualilor.

O postare despre Britain First, descrisă de Wikipedia ca un „partid neofascist”, se referea la organizație ca la un „partid politic patriotic”.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Digi Sport
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anagajati in costume care cara cutii de carton
Ce înseamnă concedierile de la Oracle, OMV Petrom sau Aptiv. „Dacă și...
soldați participă la un exercițiu militar în cadrul parteneriatului Joint Expeditionary Force (JEF)
Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din...
Radu Marinescu.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai...
oameni si salvare langa tren accident
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Poliția descrie scena drept...
Ultimele știri
Moscova pregătește rușii pentru scăderea nivelului de trai pe fondul unui deficit bugetar record
Trump repetă una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden în ce privește economia. De ce americanii nu cred în „Epoca de Aur”
„Statul italian îi încurajează pe cetățeni să joace”. Cercul vicios al celei mai mari industrii de jocuri de noroc din Europa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Congresul american
Blocajul guvernamental din Statele Unite se apropie de final
Elon-Musk
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni
Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
Val de disponibilizări în SUA: efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială (Corriere della sera)
pete hegseth
Pentagonul trece achizițiile de arme la „regimul de război”, anunță Pete Hegseth. „Nu construim pentru timp de pace”
White House Press Secretary Karoline Leavitt Holds Daily Press Briefing
Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la...
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!”...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Cum verifici cât ai contribuit la pensie până în 2025? Primeşti informaţiile imediat
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...