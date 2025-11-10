CEO-ul Tesla, Elon Musk, a sugerat odată că a terminat cu politica, dar s-a dovedit că, de fapt, s-a orientat tot mai mult către extrema dreaptă internațională, scrie The Guardian, într-o analiză pe tema metamorfozei lui Musk.

Când activistul de extremă dreapta Tommy Robinson a ieșit din sala de judecată din Londra săptămâna aceasta, după ce un judecător l-a achitat de acuzația de terorism, el i-a mulțumit celui care, potrivit lui, i-a finanțat apărarea. „Elon Musk, îți sunt veșnic recunoscător. Dacă nu ai intervenit și nu mi-ai finanțat lupta juridică, probabil că aș fi în închisoare”, a spus Robinson. „Mulțumesc, Elon.”

În perioada imediat următoare plecării lui Musk de la Casa Albă, CEO-ul Tesla a sugerat în repetate rânduri că a terminat cu politica. Investitorii care l-au împins să se concentreze din nou asupra afacerilor sale au fost încântați. Acțiunile Tesla au crescut. Cu toate acestea, lunile care au urmat au demonstrat că Musk nu a renunțat la preocupările sale politice. El a făcut exact opusul, îndreptându-se și mai mult spre conspirații electorale și opinii extreme anti-imigrație.

Platforma X, tribună pentru influență

Eforturile politice ale lui Musk de la plecarea din administrația Trump au inclus utilizarea platformei sale de socializare ca tribună pentru a influența cursa pentru primăria New York-ului și crearea unei versiuni de dreapta a Wikipedia, generate de inteligența artificială. În interviuri, el a spus că există un „complex industrial al persoanelor fără adăpost” format din organizații non-profit care distrug California și s-a plâns că „ar trebui să fie în regulă să ai mândrie că ești alb”. Pe X, el a proclamat că Marea Britanie va intra în război civil și că civilizația occidentală se va prăbuși.

În aceeași zi în care Robinson și-a exprimat recunoștința, Musk a postat afirmații potrivit cărora „imigranții ilegali” comiteau fraude electorale în SUA, a redistribuit plângeri despre jocurile video care devin „woke” și a numit mass-media consacrate drept propagandă de stânga.

Obsesiile politice i-au afectat afacerile

Obsesiile politice ale celui mai bogat om din lume au afectat afacerile sale. Un studiu Yale publicat luna trecută a constatat că retorica sa și afilierea politică de extremă dreapta au costat Tesla aproximativ un milion de vânzări de vehicule între achiziția Twitter în 2022 și aprilie anul acesta.

Sondajele de opinie au arătat că loialitatea față de marca Tesla a scăzut drastic în cursul anului 2025, pe măsură ce „departamentul de eficiență guvernamentală” al lui Musk (DOGE) a desființat agențiile guvernamentale, ceea ce a inclus reduceri ale ajutorului extern care, potrivit estimărilor experților, ar putea duce la aproximativ 14 milioane de decese la nivel global.

Cădere în sondajele de opinie

Ratingul personal de aprobare al lui Musk a scăzut, de asemenea, la niveluri record în acest an, potrivit mai multor sondaje. El a avut cea mai scăzută popularitate dintre 14 personalități politice importante, potrivit unui sondaj Gallup din august, clasându-se cu cinci puncte procentuale sub premierul israelian Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu acuzații de crime de război din partea Curții Penale Internaționale. Un alt sondaj Quinnipiac din iunie a constatat că doar aproximativ 2 din 10 femei din SUA aveau o părere favorabilă despre Musk.

Cu toate acestea, reacția socială și financiară la politica lui Musk nu i-a temperat susținerea publică a extremei drepte și, în mod caracteristic încăpățânat, el a început să-și afișeze mai deschis afilierea, sugerând că eticheta de rasist sau extremist nu mai are nicio semnificație pentru el. Acționarii Tesla au continuat, de asemenea, să-l susțină. Joi, ei au votat cu o marjă uriașă în favoarea unui pachet de compensare de o mie de miliarde de dolari pentru el, care urmează să fie cel mai mare din istoria corporativă.

Izolat de consecințele financiare majore și trăind într-o bulă online creată de el însuși, Musk s-a poziționat ca un pilon al extremei drepte internaționale, chiar și după ce influența sa în cadrul administrației Trump a scăzut.

Susținerea extremei drepte internaționale

Musk a menținut de mult timp relații prietenoase cu unii dintre cei mai importanți lideri de extremă dreapta din lume, începând anul cu o apariție la un miting electoral al partidului anti-imigranți Alternativa pentru Germania. Discursul său, care a avut loc la câteva zile după ce a fost acuzat că a făcut salutul fascist pe scenă după învestirea lui Trump, a atras critici din partea liderilor evrei după ce a spus mulțimii că Germania „se concentrează prea mult pe vina din trecut și trebuie să trecem peste asta”.

În ultimele luni, afilierea lui Musk la mișcările politice pro-nativiste a depășit partidele consacrate, ajungând la o implicare directă cu activiști și influenceri de extremă dreapta prin intermediul X. Robinson, un vechi activist anti-islamic, care a fost închis anterior pentru sfidarea curții după ce a calomniat un refugiat sirian adolescent, a primit o atenție specială.

„Este timpul ca englezii să se alieze cu oamenii duri, precum Tommy Robinson, și să lupte pentru supraviețuirea lor, altfel vor pieri cu siguranță cu toții”, a scris Musk pe X, ca răspuns la un videoclip în care un bărbat era înjunghiat mortal. El a afirmat că același lucru „se va întâmpla cu toată Anglia dacă valul de imigrație ilegală nu va fi oprit”.

În septembrie, Musk a apărut în direct la unul dintre mitingurile lui Robinson din Londra pentru a cere dizolvarea guvernului britanic și pentru a afirma că imigrația provoacă „distrugerea Marii Britanii”.

„Indiferent dacă alegeți violența sau nu, violența vine la voi. Ori ripostați, ori muriți”, a spus Musk mulțimii. Downing Street a condamnat ulterior remarcile lui Musk, spunând că acestea amenințau să incite la violență și intimidare.

Achiziționarea Twitter, un avantaj pentru extrema dreaptă din Marea Britanie

Achiziționarea Twitter de către Musk în 2022 a fost, în general, un avantaj pentru extrema dreaptă din Marea Britanie. Fostul proprietar al companiei interzisese mulți dintre liderii mișcării pentru încălcarea politicilor privind comportamentul instigator la ură. Musk a repus în funcție activiștii din cel mai cunoscut grup neonazist din Marea Britanie și a restabilit contul lui Robinson, care fusese șters după ce acesta postase apeluri la deportarea în masă a refugiaților musulmani.

Musk a devenit, de asemenea, cel mai important susținător al mișcării politice marginale britanice Restore Britain, miliardarul din Texas postând mesaje pozitive despre liderul acesteia, Rupert Lowe. Restore Britain a publicat la începutul acestui an un document de politică de 113 pagini în care prezenta un plan pentru deportarea în masă a tuturor imigranților fără documente, care sugera utilizarea avioanelor militare pentru a transporta mii de oameni cu zboruri de deportare către Rwanda, indiferent de țara lor de origine.

Amestecul crescând al lui Musk în politica britanică a atras critici din partea guvernului laburist al țării, precum și din partea grupurilor anti-ură și a altor politicieni din establishment.

„Elon Musk își folosește în mod deliberat platforma pentru a otrăvi politica noastră și a diviza țara noastră”, a postat joi liderul liberal-democrat Ed Davey. „Este timpul ca guvernul să conștientizeze amenințarea pe care o reprezintă el pentru țara noastră”.

Crearea unei bule de dreapta online

În timp ce Musk s-a implicat în politica internațională, el a fost ocupat și cu construirea de platforme și instrumente online care promovează viziunea sa conservatoare asupra lumii. Ideea că inteligența artificială ar deveni prea „politic corectă” și „trează” în rezultatele sale îl bântuie pe Musk de ani de zile, iar el s-a dedat frecvent la experimente de gândire futuriste pentru a-și exprima temerile.

„Dacă spune că toată lumea trebuie să fie diversă, înseamnă că nu pot exista bărbați albi heterosexuali, iar atunci tu și cu mine vom fi executați de inteligența artificială”, a spus Musk în podcastul lui Joe Rogan săptămâna trecută.

Răspunsul lui Musk la versiunea sa a problemei alinierii IA a fost să folosească compania sa de inteligență artificială xAI, care i-a acaparat o mare parte din atenție de când a părăsit guvernul, pentru a crea produse care se aliniază mai bine cu opiniile sale. În teorie, el creează copii de dreapta ale site-urilor și produselor populare, care funcționează la fel ca originalele. În practică, acestea au funcționat defectuos. Încercarea lui Musk de a crea un model de IA mai conservator a dus la incidente în ultimele luni, cum ar fi chatbotul Grok al xAI, care a lansat teorii ale conspirației despre „genocidul albilor”.

Pe lângă faptul că a vorbit cu aliații online care îi împărtășesc opiniile, Musk a folosit și platforma sa de socializare pentru a ataca organizațiile non-profit și politicienii cu care nu este de acord.

Musk a fost în centrul unei campanii luna trecută împotriva Anti-Defamation League, cea mai importantă organizație de apărare a evreilor din SUA, care s-a confruntat cu reacții negative din partea dreptei pentru un articol care documenta legăturile dintre grupul activistului conservator Charlie Kirk, Turning Point USA, și extremiști. Musk a afirmat că ADL „urăște creștinii” și a încurajat crimele, distribuind postările unor influenceri de dreapta care atacau grupul. Campania a dus la eliminarea de către ADL a întregului său glosar al extremismului, pe care îl promovase anterior ca fiind cea mai cuprinzătoare resursă privind organizațiile și mișcările extremiste.

Musk și-a folosit din nou platforma în perioada premergătoare alegerilor pentru primarul orașului New York, utilizând o funcție de promovare plătită pentru a spori vizibilitatea postării sale care îl ataca pe candidatul democrat Zohran Mamdani, introducând tweet-ul său în feed-urile mai multor utilizatori. În ziua alegerilor, el a repostat o serie de tweet-uri care interpretaseră greșit sistemul electoral și sugeraseră că era în joc o conspirație electorală.

Ca o extensie a eforturilor lui Musk de a crea un ecosistem informațional alternativ, xAI a lansat luna trecută și o imitație a Wikipedia numită „Grokipedia”, pe care Musk a promovat-o ca fiind superioară și lipsită de prejudecăți. Analiștii au descoperit că aceasta conținea o cantitate mare de informații false despre personalități publice și evenimente, copiase aproape cuvânt cu cuvânt unele postări din Wikipedia și punea accentul pe narațiuni de dreapta despre sclavie, imigrație și drepturile transsexualilor.

O postare despre Britain First, descrisă de Wikipedia ca un „partid neofascist”, se referea la organizație ca la un „partid politic patriotic”.

