Elveţia renunță la importul de GNL rusesc, și se aliniază la deciziile UE

Data publicării:
nava ruseasca de transport gnl
Navă care transportă GNL. Foto: Profimedia

Guvernul elveţian a anunţat miercuri viitoarea interdicţie totală a achiziţionării şi importului de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se astfel la cel mai recent pachet de sancţiuni impuse de Uniunea Europeană, transmite AFP.

„Începând cu 25 aprilie 2026, achiziţionarea şi importul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc vor fi complet interzise în Elveţia. O perioadă de tranziţie este prevăzută până la sfârşitul anului 2026 pentru contractele de furnizare pe termen lung preexistente”, a indicat Consiliul Federal (guvernul) elveţian într-un comunicat.

„Măsura are ca scop restricţionarea veniturilor obţinute de Rusia din vânzarea de combustibili fosili, care contribuie în mare măsură la finanţarea războiului împotriva Ucrainei”, potrivit documentului.

Această decizie face parte dintr-o serie de măsuri adoptate miercuri de Berna pentru a se alinia la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, referitor la hidrocarburi, decis la sfârşitul lunii octombrie şi care vizează secătuirea resurselor Kremlinului în războiul său împotriva Ucrainei.

Acest set de măsuri include în special oprirea completă a importurilor de GNL rusesc până la sfârşitul anului 2026, cu un an mai devreme decât era planificat, notează AFP, citată de Agepres.

Elveţia, care nu este membră a UE, s-a aliniat sancţiunilor economice impuse de Bruxelles împotriva Moscovei încă din 2022 şi de la începutul invaziei Moscovei în Ucraina.

Alte măsuri luate de Elveţia în sectorul financiar vor intra în vigoare în această săptămână, inclusiv interdicţia „oricărei furnizări de servicii de criptoactive cetăţenilor şi companiilor ruse”. 

