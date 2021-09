Emma Răducanu, la Bursa de pe Wall Street: Era pe lista de dorințe. Este incredibil

Emma Răducanu, câștigătoarea US Open, și-a îndeplinit o dorință mai veche înainte de a pleca din New York. Tânără a vizitat celebra Bursă de pe Wall Street, unul dintre principalele motoare financiare ale lumii. Între timp, ea s-a întors la Londra, unde se va odihni o perioadă înainte de a relua antrenamentele.

Emma Răducanu: Sunt foarte încântată să mă aflu aici, la Bursă. Era pe lista de dorințe înainte de a pleca din New York și sunt recunoscătoare că ați făcut posibil acest lucru.

Reporter CNBC: Am citit că ai o pasiune pentru Wall Street, spune-ne ceva despre asta. Ești atât de tânără pentru a fi campioană, ceea ce e impresionant, dar să fii interesată în piețele financiare?

Emma Răducanu: E ceva ce studiez la școală, mereu am fost interesată, părinții mei lucrează în domeniul financiar și s-o văd pe viu (n.r: Bursa) este incredibil.

Reporter CNBC: Ești interesată în partea de afaceri din sport și tenis? Ești abia la început, dar e ceva la ce te-ai gândit deja?

Emma Răducanu: E grozav, mi-ar plăcea să învăț mai mult despre asta. Sunt la începutul carierei, dar abia aștept să învăț și să mă dezvolt. Sper că de-a lungul timpului voi învăța și experimenta mai multe, voi intra mai mult în afaceri.

Reporter CNBC: E evident că ai făcut turul New Yorkului odată ce ai terminat turneul de tenis. Ți-a plăcut să fii aici ca britanică, te-ai simțit binevenită?

Emma Răducanu: M-am simțit binevenită. Am primit multă susținere la turneu. New Yorkul este un oraș foarte interesant, cu multă personalitate și caracter. Wall Street e incredibil, am visat să vin aici, zumzetul, aglomerația, îmi place.

Reporter CNBC: Reiei antrenamentele cum revii în Anglia?

Emma Răducanu: Mi-am luat câteva zile de odihnă și de recuperare. Cred că sunt necesare după ultimele șapte săptămâni. Dar, după aceea mă voi întoarce la antrenamente. Abia aștept să fiu mai bună și să joc în mai multe turnee.





