Energia solară este în plină expansiune. Cum stimulează războiul din Iran tranziția energetică a Europei

Războiul din Iran a dus la o criză globală a combustibililor fosili. Costul petrolului și gazelor a crescut vertiginos din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz. Prețurile încă ridicate la pompă și creșterile anticipate ale costurilor energiei demonstrează clar un lucru: dependența de combustibilii fosili prezintă riscuri semnificative, scrie hna.de.

Nu este de mirare, așadar, că mulți oameni caută alternative. Pe măsură ce incertitudinea din jurul aprovizionării cu energie crește, tot mai mulți oameni pledează pentru opțiuni de energie regenerabilă. În martie, furnizorul de energie Eon a raportat că, potrivit unui sondaj, „66% dintre respondenți” se așteaptă ca energiile regenerabile să devină din ce în ce mai importante, având în vedere situația actuală. Sondajul a chestionat 2.052 de persoane din Germania cu vârsta de 18 ani și peste.

Războiul din Iran duce la o explozie a energiilor regenerabile

Interesul pentru energia regenerabilă este în creștere nu doar în Germania.

După cum concluzionează grupul de cercetare Zero Carbon Analytics într-un raport, solicitările pentru sisteme de energie solară în Marea Britanie au crescut, de asemenea, cu 63% în martie, potrivit Eon.

Compania energetică Octopus Energy a raportat o creștere a vânzărilor de 54%.

În Italia, potrivit Zero Carbon Analytics, programul guvernamental de subvenții „Thermal Portal 3.0” a încetat chiar să mai accepte solicitări. Cererea era pur și simplu prea mare.

În Germania, cererea de panouri solare de la furnizorul Enpal a crescut cu aproximativ 80% în martie față de luna precedentă, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. De la sfârșitul lunii februarie până la începutul lunii martie, creșterea cererii a fost de 30%.

1Komma5° a înregistrat chiar și o dublare a solicitărilor lunare.

Germania este un pionier în așa-numitele centrale electrice de balcon în comparație cu alte țări ale UE. Peste 1,2 milioane de astfel de sisteme solare plug-in sunt înregistrate (în aprilie 2026). Între 1 martie și 14 aprilie, au fost adăugate alte 49.000 de sisteme fotovoltaice. Potrivit SolarPowerEU, numărul real de sisteme din Germania ar putea ajunge chiar la 4 milioane.

Experții de la Zero Carbon Analytics consideră că subvențiile guvernamentale sunt principalul factor determinant al interesului puternic față de sistemele de energie solară. Analiștii de la organizația non-profit citează tariful de alimentare și scutirea de TVA pentru sistemele de energie solară incluse în primul pachet de energie solară drept factori cheie.

Cei bogați ar putea anula din nou subvențiile pentru sistemele de energie solară din Germania

Însă aceste subvenții ar putea fi eliminate treptat în Germania. Cel puțin asta plănuiește ministrul federal al economiei, Katherina Reiche (CDU) . Ea dorește să elimine tariful de alimentare cu energie electrică pentru instalațiile solare la scară mică. Acest lucru afectează în principal gospodăriile private care doresc să instaleze un sistem solar pe acoperiș, balcon sau în grădină.

Cu toate acestea, afirmația că creșterile uneori dramatice ale cererii de panouri solare se datorează exclusiv războiului Iran-Irak este contestată. Autorii analizei notează că țări precum Spania au înregistrat, de asemenea, o creștere a numărului de solicitări. Acest lucru se datorează însă și scutirilor de taxe pentru energia electrică regenerabilă introduse de guvernul spaniol ca răspuns la criza din Iran.

Peter Knuth, fondator și director general al Enerix, un lanț de companii specializate în sisteme fotovoltaice și pompe de căldură, a remarcat, de asemenea, într-un interviu acordat publicației Frankfurter Rundschau de către Ippen.Media , că sporirea cererii ar putea fi atribuită și unei tendințe de primăvară binecunoscute. „În opinia noastră, creșterea cererii de sisteme fotovoltaice nu se datorează exclusiv războiului din Iran, ci este legată de mai mulți factori”, a declarat Knuth.

Cererea de mașini electrice este în creștere

Însă nu doar interesul pentru generarea de energie regenerabilă este în creștere în timpul actualei crize a prețurilor la energie. Deoarece prețurile la benzină și motorină au atins noi recorduri în ultimele săptămâni, cererea de vehicule electrice este în creștere pe piețele europene cheie, potrivit analizei. Un sondaj realizat pe 2.236 de persoane de furnizorul german Mobile.de a arătat că aproximativ 43% dintre respondenți ar trece la o mașină electrică, având în vedere creșterile de prețuri.

Conform sondajului, dealerii au primit, de asemenea, cu 66% mai multe solicitări pentru mașini electrice. Printre motivele pentru această posibilă schimbare se numără economiile de costuri anticipate, considerațiile de mediu (22%) și o mai mare independență în utilizarea energiei electrice autogenerate.

Alte țări europene au înregistrat, de asemenea, o creștere a interesului pentru mașinile electrice. Conform unui studiu realizat de platforma online OLX, Franța a înregistrat chiar o creștere de 145% față de anul precedent.

